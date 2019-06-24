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Брага: «Кудряшов - средний игрок. Зачем он „Зениту“?»

сегодня, 09:12

Журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для итальянских изданий, поделился мнением об игроках «Зенита».

О ветеранах Анюкове и Жиркове 

Опытные игроки всегда полезны, но у «Зенита» слишком возрастная защита. Жирков и Анюков не выдержат жёсткий график из трёх матчей в неделю, но быть игроками ротации они ещё могут. Каждому клубу всегда тяжело прощаться с ветеранами и флагманами, но надо смотреть на то, что «говорит поле». Если человек уже возрастной и не соответствует нужному уровню, он должен с пониманием отнестись к этому и принять на себя другую роль. В Италии так было с Франческо Тотти в «Роме». Это трудно, но стоит включать здравый смысл, а не эмоции. Руководство клуба и возрастные футболисты должны поговорить и найти нужный баланс. Если флагманы клуба больше не готовы играть, держать их на поле не имеет смысла, - но прощание с ними должно пройти красиво, нужно обязательно вспомнить всё то, что они сделали для клуба в своё время.

О Кокорине и Лунёве, замешанных в скандалах

Знаете, я предпочёл бы говорить о футболе. Я даже не читал специально, что случилось с Лунёвым. Хочу сказать, что топ-клубы должны всегда делать всё для достижения высоких результатов. Раньше у «Зенита» были Аршавин, Кержаков, Текке, Денисов, Зырянов, Халк, Витсель, Гарай, но сейчас им на смену пришли другие ключевые игроки - Дзюба и так далее. То есть незаменимых практически нет. С Лунёвым и Кокориным или без, но «Зенит» с момента своего основания был, есть и будет топ-клубом, это самое главное.

О Кудряшове, которого сватают в «Зенит»

По-моему, он средний игрок, который может быть полезен для многих команд в России. Но зачем брать его в «Зенит»? Думаю, лучше кого-то из молодых. Оборона у питерцев и так возрастная, а Кудряшову 32 года. Я не вижу большого усиления, если Кудряшов придёт на замену тому же Набиуллину.

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Все комментарии
Alvish
Alvish ответил cska plus
   294 / 652
сегодня в 09:58
Как-будто в Зените все остальные звёзды.
В ЦСКА сильные, за счет Оренбурга места повыше завоевывают с трудом.
112910415
112910415
   65 / 652
сегодня в 09:55
нужен !
какая команда, такой и игрок
Cimonn
Cimonn
   184 / 652
сегодня в 09:51
Кудряшова и средненьким назвать трудно, хватит спартаковско-рубинового шлака в Зените.
GreeM
GreeM
   36 / 652
сегодня в 09:44
Средненькие игроки Зениту не нужны. Это в средненький Спартак в самый раз. Гыгыгы
КЭТиК
КЭТиК
   91 / 652
сегодня в 09:44
Усилят скамейку запасных + не дадут игрока конкурентам.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 652
сегодня в 09:35
Среднему клубу пойдет ,сильный Кудряшов
ermak6848
ermak6848
   133 / 652
сегодня в 09:31
время покажет если приживётся в команде...
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   33 / 652
сегодня в 09:30
Кудряшов для ростова еще сойдет, там все такие.
kotmyshka
kotmyshka
   57 / 652
сегодня в 09:22
Кто не средний?
Footbolista
Footbolista
   18 / 652
сегодня в 09:20
Брага забродила...
Garrincha58
Garrincha58
   338 / 652
сегодня в 09:16
Кудряшов сейчас на голову лучше Жиркова да и Смольников уже точно не тянет на уровень ЛЧ
cska plus
cska plus
   4 / 652
сегодня в 09:15
Как-будто в Зените все остальные звёзды.
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