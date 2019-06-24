Брага: «Кудряшов - средний игрок. Зачем он „Зениту“?»

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Журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для итальянских изданий, поделился мнением об игроках «Зенита».

О ветеранах Анюкове и Жиркове

Опытные игроки всегда полезны, но у «Зенита» слишком возрастная защита. Жирков и Анюков не выдержат жёсткий график из трёх матчей в неделю, но быть игроками ротации они ещё могут. Каждому клубу всегда тяжело прощаться с ветеранами и флагманами, но надо смотреть на то, что «говорит поле». Если человек уже возрастной и не соответствует нужному уровню, он должен с пониманием отнестись к этому и принять на себя другую роль. В Италии так было с Франческо Тотти в «Роме». Это трудно, но стоит включать здравый смысл, а не эмоции. Руководство клуба и возрастные футболисты должны поговорить и найти нужный баланс. Если флагманы клуба больше не готовы играть, держать их на поле не имеет смысла, - но прощание с ними должно пройти красиво, нужно обязательно вспомнить всё то, что они сделали для клуба в своё время.

О Кокорине и Лунёве, замешанных в скандалах

Знаете, я предпочёл бы говорить о футболе. Я даже не читал специально, что случилось с Лунёвым. Хочу сказать, что топ-клубы должны всегда делать всё для достижения высоких результатов. Раньше у «Зенита» были Аршавин, Кержаков, Текке, Денисов, Зырянов, Халк, Витсель, Гарай, но сейчас им на смену пришли другие ключевые игроки - Дзюба и так далее. То есть незаменимых практически нет. С Лунёвым и Кокориным или без, но «Зенит» с момента своего основания был, есть и будет топ-клубом, это самое главное.

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