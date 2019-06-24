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«Ищу работу» - Глушаков открыт для предложений

сегодня, 14:12

Полузащитник Денис Глушаков ироничным способом объявил о том, что он ищет работу - с помощью изображения с соответствующей надписью.

Напомним, 19 июня «Спартак» объявил о расторжении контракта с Глушаковым. 

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   39 / 654
сегодня в 16:20
Кто ищет, тот всегда найдёт.
(Приключений на свою задницу)))).
за
за ответил Ангел неБесГрешен
   485 / 654
сегодня в 16:04
Самоирония украшает...
забирайте к себе! )))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   523 / 654
сегодня в 15:56
Найдет не сомневаюсь.В Эстонии
Kresi frok
Kresi frok
   102 / 654
сегодня в 15:53
Вся работа на hh.ru
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   7 / 654
сегодня в 15:52
У нас в бане банщик запил,вторую неделю гуляет.
Может не побояться и позвать мастера?
Romchik1989
Romchik1989
   355 / 654
сегодня в 15:46
Почему за слово хрюшатник не дают ЖК, а за питерскую прокладку дают?)))
Все таки меньшинства обиделись.
Akvarel
Akvarel ответил mihaluch
   78 / 654
сегодня в 15:43
Глушаков претендует на пост министра банного хозяйства России.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       88 / 654
    сегодня в 15:41
    Лайк тебе глушак))) за такую изобретательность)
    mihaluch
    mihaluch
       35 / 654
    сегодня в 15:40
    Глушаков претендует на пост министра банного хозяйства России.
    пеналдус необыкновенный
    пеналдус необыкновенный
       590 / 654
    сегодня в 15:37
    свинья и в Африке свинья
    161регион
    161регион
    сегодня в 15:33
    БУ ГА ГА ГА ГА....
    Twisted
    Twisted
       346 / 654
    сегодня в 15:32
    Клоуны сейчас не особо востребованы
    Байкал-38
    Байкал-38
       16 / 654
    сегодня в 15:30
    Клоун обратись в цирк!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       12 / 654
    сегодня в 15:30
    Самоирония украшает...
    makkie
    makkie
       31 / 654
    сегодня в 15:29
    За те деньги, что ему платили в Спартаке, никогда не найдет работу!
    Что тут скажешь...сам виноват!
    spartach n1
    spartach n1
       10 / 654
    сегодня в 15:27
    Кто про что,а банда молло про баню ))
    rubinovyi2
    rubinovyi2 ответил cska plus
       130 / 654
    сегодня в 15:24
    У меня есть вакантное место мойщика машин с опытом работы банщика.
    Получил повышение?
    Теперь на входе здрасти говоришь?
    Footbolista
    Footbolista ответил cska plus
       19 / 654
    сегодня в 15:24
    На диване, что ли?))...
    barcamilan
    barcamilan
       383 / 654
    сегодня в 15:21
    можешь пирожки продавать
    Питер Ман
    Питер Ман
       41 / 654
    сегодня в 15:20
    Иди в пердивный ростов!
    Jum13
    Jum13
       33 / 654
    сегодня в 15:19
    Там в спартаке нужны футболисты - их ещё в народе "быстроногими Абелардами" называют, как раз твой калибр. Ах да - ты же только оттуда )))
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       52 / 654
    сегодня в 15:17
    А кто сказал, что там Глушаков???😁 Может питерская прокладка по своему обыкновению прикалывается😂
    пеналдус необыкновенный
    пеналдус необыкновенный
       590 / 654
    сегодня в 15:16
    стыдно очень стыдно не буду писать про кого но так стыдно уже 20 лет как стыдно
    Romchik1989
    Romchik1989
       355 / 654
    сегодня в 15:16
    Romchik1989
    Сегодня 14:44
    На правду не обижаются)
    Вам эта баня глаза колит.

    Чем этот комментарий разочаровывает модераторов?😁😁😁
    Binger
    Binger
       125 / 654
    сегодня в 15:08
    Вот что ФК Свиньи со своими капитанами делает, позор!
    beloff
    beloff
       640 / 654
    сегодня в 15:08
    Карманника-игрочишку приютили , теперь иуду надо бакланам приютить
    Свинодел
    Свинодел
       108 / 654
    сегодня в 15:03
    Опозорю любую футбольную команду от дворовой до лигочемпионской, большой опыт в спартаке.
    ermak6848
    ermak6848 ответил cska plus
       136 / 654
    сегодня в 15:03
    У меня есть вакантное место мойщика машин с опытом работы банщика.
    не пропадёт...
    Союзник противников
    Союзник противников
       55 / 654
    сегодня в 15:03
    Ищу подсобного рабочего на стройку.
    ДСА
    ДСА
       106 / 654
    сегодня в 14:56
    На стройку чернорабочим за 30000 в месяц возьмут.
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