«Ищу работу» - Глушаков открыт для предложений

Полузащитник Денис Глушаков ироничным способом объявил о том, что он ищет работу - с помощью изображения с соответствующей надписью.
Напомним, 19 июня «Спартак» объявил о расторжении контракта с Глушаковым.
Полузащитник Денис Глушаков ироничным способом объявил о том, что он ищет работу - с помощью изображения с соответствующей надписью.
Напомним, 19 июня «Спартак» объявил о расторжении контракта с Глушаковым.
(Приключений на свою задницу)))).
(Приключений на свою задницу)))).
Может не побояться и позвать мастера?
Может не побояться и позвать мастера?
Все таки меньшинства обиделись.
Все таки меньшинства обиделись.
Что тут скажешь...сам виноват!
Что тут скажешь...сам виноват!
Теперь на входе здрасти говоришь?
Теперь на входе здрасти говоришь?
Сегодня 14:44
На правду не обижаются)
Вам эта баня глаза колит.
Чем этот комментарий разочаровывает модераторов?😁😁😁
Сегодня 14:44
На правду не обижаются)
Вам эта баня глаза колит.
Чем этот комментарий разочаровывает модераторов?😁😁😁