Трансферное лето футболистов сборной России

сегодня, 11:15

Этим летом не все игроки сборной России смогут усидеть на месте. «Соккер.ру» интересуется уже состоявшимися и возможными перемещениями кандидатов в национальную команду.

Гильерме («Локомотив»; 33 года)

Одна из главных внутрироссийских интриг лета должна разрешиться в ближайшие дни. Гильерме неожиданно стал первым номером сборной России, вытеснив с этого поста Андрея Лунева, который вроде бы считался преемником Игоря Акинфеева. В «Локомотиве» Маринато и вовсе незаменим: его коллеги Коченков и Медведев только тренируются, но не играют. Гильерме, чей контракт с железнодорожниками действует до конца календарного года, решил воспользоваться своей значимостью и попросил у железнодорожников сохранение условий (около 3 миллионов евро в год) и подписной бонус в размере годовой зарплаты.

Естественно, в «Локомотиве» задумались и зачесали репу – все-таки деньги огромные, а Гильерме 33 года. При этом у Маринато якобы есть вариант со «Спартаком», куда его хочет затащить новый генеральный директор Томас Цорн. А может быть, это происки агентов, которые хотят подтолкнуть «Локо» к действиям. Так или иначе, судьба Гильерме решится летом: если он не продлит контракт с клубом, железнодорожники расстанутся с легендой и будут искать нового вратаря. Интересное кино!

Антон Шунин («Динамо»; 32 года)

У еще одного вратаря сборной контракт с «Динамо» истекает через неделю. Кстати, Антон входит в число кандидатов на вратарскую позицию «Локомотива» в случае расставания с Гильерме. Маленькое сомнение всегда остается, но почти наверняка Шунин и «Динамо» договорятся о продлении отношений и скоро об этом объявят. В начале июня Антон рассказал, что у него есть предложения, в том числе из-за рубежа, но единственный приоритет – продлить контракт с «Динамо», клубом всей жизни. Шунин – легенда, он носит бело-голубые цвета с 7 лет. Сейчас вратарю 32.

Федор Кудряшов (без клуба; 32 года)

Основной левый защитник сборной России здорово сыграл в матчах против Сан-Марино и Кипра, чем подготовил шутку для Станислава Черчесова: «Кудряшов – свободный агент. Видимо, поэтому так здорово играл». Зимой Федор расторг контракт с «Рубином» и присоединился к турецкому «Истанбулу», с которым выиграл «серебро» чемпионата Турции. Контракт был рассчитан на полгода, и, хотя стамбульский клуб предложил россиянину продлить отношения, Федор пока думает. В России интерес к Кудряшову проявляют не чужой для защитника «Спартак» и «Зенит». Чемпионы уже могли бы подписать контракт с Кудряшовым, но, похоже, что мешают какие-то внутренние сомнения. Что ж, без клуба Федор не останется. Ждем.

Роман Нойштедтер (без клуба; 31 год)

Еще один россиянин, который этим летом покинул турецкий клуб свободным агентом: у Романа Нойштедтера закончился контракт с «Фенербахче». Футбольное становление Нойштедтера прошло в Германии, в своей карьере он играл только за немецкие клубы и за «Фенербахче». Теперь есть шанс поиграть в России, которую Роман представляет на международной арене. В его услугах заинтересовано «Динамо». В этом вопросе многое зависит от того, продлят ли «бело-голубые» контракт с Тони Шуничем, и от личной позиции Дмитрия Хохлова.

Марио Фернандес ( ЦСКА ; 28 лет)

В мае ходили слухи о готовности «Зенита» выложить 30 миллионов евро за Фернандеса, но ЦСКА дал питерцам от ворот поворот: если Марио и уйдет из ЦСКА , то в Европу. И думается, в этой истории не поставлена точка, ведь армейцы умеют продавать футболистов на пике, а это лето, да еще и накануне осени без Лиги чемпионов – с коммерческой точки зрения удачное время, чтобы продать Фернандеса. Русским бразильцем интересуются в Испании («Атлетико») и Англии («Ньюкасл»), но подробностей пока нет. Если переговоры и ведутся, то очень тихо, что, впрочем, норма для ЦСКА .

Резиуан Мирзов («Ростов»; 26 лет)

Контрактом новоиспеченного сборника с 2017 года владеет «Ростов», хотя два последних сезона Мирзов провел в арендах – сначала в «Тосно», с которым выиграл Кубок России, а затем в «Арсенале», который финишировал выше «Ростова» и завоевал путевку в Лигу Европы. В обоих сезонах и команды добивались результата, и сам Резиуан был на виду, раз дослужился до вызова в сборную России, за которую уже успел забить гол в контрольном матче. В общем, не удивительно, что Мирзовым интересуются большие клубы РПЛ : «Краснодар» рассматривает вингера в качестве замены Виктору Классону, а Олег Кононов хочет видеть знакомого по Туле футболиста в «Спартаке». «Ростов» рассчитывает выручить за Мирзова 3.5 миллиона евро.

Артем Дзюба («Зенит»; 30 лет)

У Артема есть мечта – поиграть в АПЛ , для этого форвард «Зенита» даже нанял себе видных агентов, которые работают над его переездом на Туманный Альбион. Дзюба и сам говорит об этом открыто, и, если появится вариант, который его полностью устроит, форвард сделает все, чтобы воплотить свою мечту в реальность. Конкретики пока нет, но тут в любой момент может наступить прорыв.

Федор Чалов ( ЦСКА ; 21 год)

Общее мнение в ЦСКА таково: Чалову пока рановато уезжать в Европу. Но у Федора такое желание имеется, да и интерес с запада присутствует. Агент футболиста не рассказывает, какие клубы следят за Чаловым, но, по слухам, в первых рядах лондонский «Арсенал» и «Севилья». Впрочем, на отъезд Чалова этим летом не поставил бы – действительно, еще не дозрел.

Николай Комличенко («Млада Болеслав»; 23 года)

А вот этот новоиспеченный сборник может сменить прописку после блестящего сезона в Чехии, где он забил кучу голов. Сам Николай оценивает шансы вернуться в Россию как 50 на 50. Известно, что «Спартак» рассматривает его кандидатуру в качестве возможной замены Зе Луишу, собравшемуся в «Порту», «Локомотив» и «Динамо» тоже присматриваются. С другой стороны, у Комличенко наверняка есть варианты в Европе. Весьма вероятно, что следующий сезон он начнет уже не в «Младе Болеслав».

Денис Черышев («Вильярреал»; 28 лет)

Прошедший сезон Черышев провел на правах аренды в «Валенсии», с которой выиграл Кубок Короля, но правами на него по-прежнему владеет «Вильярреал». У «Лос Чес» было первоочередное право выкупа российского вингера за 9 миллионов евро, но «Валенсия» не воспользовалась этой опцией, рассчитывая сбить цену, между клубами идут переговоры, при этом «летучие мыши» параллельно рассматривают других кандидатов, в частности, Дениса Суареса. Сам Черышев продолжает восстановление после травмы, по словам его отца, судьба Дениса решится к началу августа. Для Черышева приоритет – продолжить карьеру в «Валенсии», но судьба может подбросить новые приключения.