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Трансферное лето футболистов сборной России

сегодня, 11:15
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Фернандес Марио
Фернандес Марио
Защитник
Чалов Фёдор
Чалов Фёдор
Нападающий

Этим летом не все игроки сборной России смогут усидеть на месте. «Соккер.ру» интересуется уже состоявшимися и возможными перемещениями кандидатов в национальную команду.

Гильерме («Локомотив»; 33 года)

Одна из главных внутрироссийских интриг лета должна разрешиться в ближайшие дни. Гильерме неожиданно стал первым номером сборной России, вытеснив с этого поста Андрея Лунева, который вроде бы считался преемником Игоря Акинфеева. В «Локомотиве» Маринато и вовсе незаменим: его коллеги Коченков и Медведев только тренируются, но не играют. Гильерме, чей контракт с железнодорожниками действует до конца календарного года, решил воспользоваться своей значимостью и попросил у железнодорожников сохранение условий (около 3 миллионов евро в год) и подписной бонус в размере годовой зарплаты.

Естественно, в «Локомотиве» задумались и зачесали репу – все-таки деньги огромные, а Гильерме 33 года. При этом у Маринато якобы есть вариант со «Спартаком», куда его хочет затащить новый генеральный директор Томас Цорн. А может быть, это происки агентов, которые хотят подтолкнуть «Локо» к действиям. Так или иначе, судьба Гильерме решится летом: если он не продлит контракт с клубом, железнодорожники расстанутся с легендой и будут искать нового вратаря. Интересное кино!

Антон Шунин («Динамо»; 32 года)

У еще одного вратаря сборной контракт с «Динамо» истекает через неделю. Кстати, Антон входит в число кандидатов на вратарскую позицию «Локомотива» в случае расставания с Гильерме. Маленькое сомнение всегда остается, но почти наверняка Шунин и «Динамо» договорятся о продлении отношений и скоро об этом объявят. В начале июня Антон рассказал, что у него есть предложения, в том числе из-за рубежа, но единственный приоритет – продлить контракт с «Динамо», клубом всей жизни. Шунин – легенда, он носит бело-голубые цвета с 7 лет. Сейчас вратарю 32.

Федор Кудряшов (без клуба; 32 года)

Основной левый защитник сборной России здорово сыграл в матчах против Сан-Марино и Кипра, чем подготовил шутку для Станислава Черчесова: «Кудряшов – свободный агент. Видимо, поэтому так здорово играл». Зимой Федор расторг контракт с «Рубином» и присоединился к турецкому «Истанбулу», с которым выиграл «серебро» чемпионата Турции. Контракт был рассчитан на полгода, и, хотя стамбульский клуб предложил россиянину продлить отношения, Федор пока думает. В России интерес к Кудряшову проявляют не чужой для защитника «Спартак» и «Зенит». Чемпионы уже могли бы подписать контракт с Кудряшовым, но, похоже, что мешают какие-то внутренние сомнения. Что ж, без клуба Федор не останется. Ждем.

Роман Нойштедтер (без клуба; 31 год)

Еще один россиянин, который этим летом покинул турецкий клуб свободным агентом: у Романа Нойштедтера закончился контракт с «Фенербахче». Футбольное становление Нойштедтера прошло в Германии, в своей карьере он играл только за немецкие клубы и за «Фенербахче». Теперь есть шанс поиграть в России, которую Роман представляет на международной арене. В его услугах заинтересовано «Динамо». В этом вопросе многое зависит от того, продлят ли «бело-голубые» контракт с Тони Шуничем, и от личной позиции Дмитрия Хохлова.

Марио Фернандес (ЦСКА; 28 лет)

В мае ходили слухи о готовности «Зенита» выложить 30 миллионов евро за Фернандеса, но ЦСКА дал питерцам от ворот поворот: если Марио и уйдет из ЦСКА, то в Европу. И думается, в этой истории не поставлена точка, ведь армейцы умеют продавать футболистов на пике, а это лето, да еще и накануне осени без Лиги чемпионов – с коммерческой точки зрения удачное время, чтобы продать Фернандеса. Русским бразильцем интересуются в Испании («Атлетико») и Англии («Ньюкасл»), но подробностей пока нет. Если переговоры и ведутся, то очень тихо, что, впрочем, норма для ЦСКА.

Резиуан Мирзов («Ростов»; 26 лет)

Контрактом новоиспеченного сборника с 2017 года владеет «Ростов», хотя два последних сезона Мирзов провел в арендах – сначала в «Тосно», с которым выиграл Кубок России, а затем в «Арсенале», который финишировал выше «Ростова» и завоевал путевку в Лигу Европы. В обоих сезонах и команды добивались результата, и сам Резиуан был на виду, раз дослужился до вызова в сборную России, за которую уже успел забить гол в контрольном матче. В общем, не удивительно, что Мирзовым интересуются большие клубы РПЛ: «Краснодар» рассматривает вингера в качестве замены Виктору Классону, а Олег Кононов хочет видеть знакомого по Туле футболиста в «Спартаке». «Ростов» рассчитывает выручить за Мирзова 3.5 миллиона евро.

Артем Дзюба («Зенит»; 30 лет)

У Артема есть мечта – поиграть в АПЛ, для этого форвард «Зенита» даже нанял себе видных агентов, которые работают над его переездом на Туманный Альбион. Дзюба и сам говорит об этом открыто, и, если появится вариант, который его полностью устроит, форвард сделает все, чтобы воплотить свою мечту в реальность. Конкретики пока нет, но тут в любой момент может наступить прорыв.

Федор Чалов (ЦСКА; 21 год)

Общее мнение в ЦСКА таково: Чалову пока рановато уезжать в Европу. Но у Федора такое желание имеется, да и интерес с запада присутствует. Агент футболиста не рассказывает, какие клубы следят за Чаловым, но, по слухам, в первых рядах лондонский «Арсенал» и «Севилья». Впрочем, на отъезд Чалова этим летом не поставил бы – действительно, еще не дозрел.

Николай Комличенко («Млада Болеслав»; 23 года)

А вот этот новоиспеченный сборник может сменить прописку после блестящего сезона в Чехии, где он забил кучу голов. Сам Николай оценивает шансы вернуться в Россию как 50 на 50. Известно, что «Спартак» рассматривает его кандидатуру в качестве возможной замены Зе Луишу, собравшемуся в «Порту», «Локомотив» и «Динамо» тоже присматриваются. С другой стороны, у Комличенко наверняка есть варианты в Европе. Весьма вероятно, что следующий сезон он начнет уже не в «Младе Болеслав».

Денис Черышев («Вильярреал»; 28 лет)

Прошедший сезон Черышев провел на правах аренды в «Валенсии», с которой выиграл Кубок Короля, но правами на него по-прежнему владеет «Вильярреал». У «Лос Чес» было первоочередное право выкупа российского вингера за 9 миллионов евро, но «Валенсия» не воспользовалась этой опцией, рассчитывая сбить цену, между клубами идут переговоры, при этом «летучие мыши» параллельно рассматривают других кандидатов, в частности, Дениса Суареса. Сам Черышев продолжает восстановление после травмы, по словам его отца, судьба Дениса решится к началу августа. Для Черышева приоритет – продолжить карьеру в «Валенсии», но судьба может подбросить новые приключения.

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Все комментарии
spartach n1
spartach n1
   10 / 650
сегодня в 12:12
Харьковский спекулянт раздул ценник на новообращенного росеянена,который за столько лет по русски не бельмеса и ждёт что кто-то клюнет ))
НезамеЧалов может конечно заинтересовать борющихся за выживание клубы из второсортных лиг Азии,после аферы с головешкой врядли кто всерьёз решит иметь дело с беспалым !
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 12:08
Не надоело ещё одну и ту же статью птд разными названиями подавать?
Jum13
Jum13
   25 / 650
сегодня в 12:00
Чалов не перейдёт, а Фернандес надеюсь что не перейдёт. Пора ЦСКА бороться за своё 1-е место
ОПС
ОПС
   120 / 650
сегодня в 11:25
А чего сейчас гадать? Подождем немного.
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