Агент: «Глушакову нужно уменьшить свой аппетит по зарплате»

Футбольный агент Александр Маньяков оценил перспективы полузащитника Дениса Глушакова в дальнейшей карьере.
Денису нужно просто свыкнуться с мыслью, что таких денег, которые он получал, больше нет. И если он захочет продолжить карьеру, ему нужно будет соглашаться на те условия, которые будут предлагать ему клубы. То есть уменьшить свой аппетит по зарплате и играть за значительно меньшие деньги.
Есть ли шанс поиграть за границей? Вряд ли за границей ему предложат те условия, которые предлагают даже сейчас. Русский футболист за 30 вряд ли кому-то будет интересен.
Рискну предположить, что вы человек грамотный и знаете, как пишется название питерского клуба. Искренне (нет) жаль, что ваш орфографический троллинг потерпел неудачу, но вы не первый и не последний.
Рискну предположить, что вы человек грамотный и знаете, как пишется название питерского клуба. Искренне (нет) жаль, что ваш орфографический троллинг потерпел неудачу, но вы не первый и не последний.
Рассмотрите со словарём написание слова "зенит" и не занимайтесь троллингом.
Рассмотрите со словарём написание слова "зенит" и не занимайтесь троллингом.