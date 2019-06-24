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Агент: «Глушакову нужно уменьшить свой аппетит по зарплате»

сегодня, 16:39

Футбольный агент Александр Маньяков оценил перспективы полузащитника Дениса Глушакова в дальнейшей карьере.

Денису нужно просто свыкнуться с мыслью, что таких денег, которые он получал, больше нет. И если он захочет продолжить карьеру, ему нужно будет соглашаться на те условия, которые будут предлагать ему клубы. То есть уменьшить свой аппетит по зарплате и играть за значительно меньшие деньги.

Есть ли шанс поиграть за границей? Вряд ли за границей ему предложат те условия, которые предлагают даже сейчас. Русский футболист за 30 вряд ли кому-то будет интересен.

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Project Pandora
Project Pandora ответил alexgurzan
   310 / 656
сегодня в 17:34
Отвечайте за себя, а не за килограмм людей. Думаете только у вас идёт автозамена слов: зенит через "и" вместо "е", спартак через "о" и т.д.? Это называется автоцензура. И касается она не только матерных слов. Можете сами убедится, провести эксперимент в пределах правил. Рискну предположить, что вы человек грамотный и знаете, как пишется название питерского клуба. Искренне (нет) жаль, что ваш орфографический троллинг потерпел неудачу, но вы не первый и не последний.
Так бы цензурировали сообщения, в которых игроков называют брёвнами. гом.ками и прочими лестными словами. Но нет. А сейчас ведь затронут газовый проект, целую букву неправильно написали, ай-яй-яй!! Лицемерие от соккера в чистом виде.
alexgurzan
alexgurzan ответил Project Pandora
   118 / 656
сегодня в 17:21
Тут килограмм людей, которые не то, что заглавные буквы, а целые слова неправильно пишут, и никто их не цензурирует за это Я в жизни не поверю, что это была причина цензурирования.
Отвечайте за себя, а не за килограмм людей. Думаете только у вас идёт автозамена слов: зенит через "и" вместо "е", спартак через "о" и т.д.? Это называется автоцензура. И касается она не только матерных слов. Можете сами убедится, провести эксперимент в пределах правил.
Рискну предположить, что вы человек грамотный и знаете, как пишется название питерского клуба. Искренне (нет) жаль, что ваш орфографический троллинг потерпел неудачу, но вы не первый и не последний.
Project Pandora
Project Pandora ответил alexgurzan
   310 / 656
сегодня в 17:10
"Уважаемый" пользователь ресурса. Рассмотрите со словарём написание слова "зенит" и не занимайтесь троллингом.
Тут килограмм людей, которые не то, что заглавные буквы, а целые слова неправильно пишут, и никто их не цензурирует за это Я в жизни не поверю, что это была причина цензурирования.
cska plus
cska plus
   4 / 656
сегодня в 17:06
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин
       188 / 656
    сегодня в 17:04
    Клоуну: да по Спартаку он спец,а не по Зениту,развалил Красно-Белых на корню...
    alexgurzan
    alexgurzan ответил Project Pandora
       118 / 656
    сегодня в 17:04
    "Уважаемый" соккер ... А как можно цензурировать сообщение, в котором нет ни одного даже околоматерного слова? У вас совсем с восприятием трудно стало?
    "Уважаемый" пользователь ресурса.
    Рассмотрите со словарём написание слова "зенит" и не занимайтесь троллингом.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       25 / 656
    сегодня в 17:03
    Развратил ЛеняКиевский Дениску заоблачными зарплатами
    Project Pandora
    Project Pandora
       310 / 656
    сегодня в 16:58
    "Уважаемый" соккер ... А как можно цензурировать сообщение, в котором нет ни одного даже околоматерного слова? У вас совсем с восприятием трудно стало?
    Project Pandora
    Project Pandora
       310 / 656
    сегодня в 16:56
    На болоте денег куры не клюют и моральных принципов нет. Дзюба не даст соврать. Игрок с паспортом, плюс с детства за Зенит.
    xxxMyxaxxx
    xxxMyxaxxx
    сегодня в 16:54
    Мозгов на другое ,не хватает ?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       3 / 656
    сегодня в 16:50
    ему в любой клуб рпл,он спец по зениту
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