Агент: «Глушакову нужно уменьшить свой аппетит по зарплате»

Футбольный агент Александр Маньяков оценил перспективы полузащитника в дальнейшей карьере.

Денису нужно просто свыкнуться с мыслью, что таких денег, которые он получал, больше нет. И если он захочет продолжить карьеру, ему нужно будет соглашаться на те условия, которые будут предлагать ему клубы. То есть уменьшить свой аппетит по зарплате и играть за значительно меньшие деньги.

Есть ли шанс поиграть за границей? Вряд ли за границей ему предложат те условия, которые предлагают даже сейчас. Русский футболист за 30 вряд ли кому-то будет интересен.