Сёмин: «„Локо“ нужны один-два игрока, которые будут сильнее наших»

Главный тренер «Локомотива» рассказал о предсезонных сборах команды. «Железнодорожники» проводят подготовку к новому сезону в Австрии.

Условия для подготовки идеальные, здесь в горах хорошая погода, она позволяет хорошо тренироваться. Ребятам, у которых закончился контракт, мы должны сказать большое спасибо, они очень много сделали для «Локомотива», но жизнь продолжается. В этот период необходимо найти одного-двух игроков высокого уровня, которые были бы сильнее наших, чтобы мы могли выдерживать конкуренцию.

Мы взяли большую группу игроков из «Казанки», нашей молодежки. Мы за ними следим, надеюсь, из нового поколения кто-то тоже себя проявит. Но главное – это группа основных игроков, которая должна приехать. У них времени меньше для полноценной подготовки, это большая проблема.