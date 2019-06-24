Глушаков: «Каррера мне не интересен»

Бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков вспомнил о времени, проведенном в московском клубе. Глушаков выступал за «красно-белых» с 2013 года.
— Массимо Каррера тремя словами.
— Давай не будем про него вообще. Он мне не интересен просто даже.
— В 2017 году в «Спартаке» вас все обожали. Сейчас многие хотели, чтобы вы ушли из команды. Если бы можно было вернуть время назад, вы поступили бы где-нибудь иначе?
— Нет. Там моей вины нет особо. Если были вопросы — пришли бы на базу, предъявили, когда у нас результат был плохой. Я ни от кого не скрывался. Тренеру я всегда все говорил прямо в глаза, в лоб. За что он меня и не любил. Я ему был невыгоден. Вот и все.
— Чувствуете ли вы, что вас предали в «Спартаке»?
— На данный момент не предали. До этого — предали.
- Скандалы, интриги, расследования, - сказал Глушаков.
- Скандалы, интриги, расследования, - сказал Глушаков.
Ума, похоже , с возрастом не прибавилось.
Язык - страшнейший враг Дениски!!!
Ума, похоже , с возрастом не прибавилось.
Язык - страшнейший враг Дениски!!!
Пожелаю Глушакову вернуться в футбол и поменьше понтов в инете. Так и останется банщиком, самогонщиком. Люди доброе не помнят, остается в памяти негатив. 66 отмоешься. Удачи ему.
Пожелаю Глушакову вернуться в футбол и поменьше понтов в инете. Так и останется банщиком, самогонщиком. Люди доброе не помнят, остается в памяти негатив. 66 отмоешься. Удачи ему.