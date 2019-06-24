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Глушаков: «Каррера мне не интересен»

сегодня, 18:10

Бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков вспомнил о времени, проведенном в московском клубе. Глушаков выступал за «красно-белых» с 2013 года.

— Массимо Каррера тремя словами.

— Давай не будем про него вообще. Он мне не интересен просто даже.

— В 2017 году в «Спартаке» вас все обожали. Сейчас многие хотели, чтобы вы ушли из команды. Если бы можно было вернуть время назад, вы поступили бы где-нибудь иначе?

— Нет. Там моей вины нет особо. Если были вопросы — пришли бы на базу, предъявили, когда у нас результат был плохой. Я ни от кого не скрывался. Тренеру я всегда все говорил прямо в глаза, в лоб. За что он меня и не любил. Я ему был невыгоден. Вот и все.

— Чувствуете ли вы, что вас предали в «Спартаке»?

— На данный момент не предали. До этого — предали.

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Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 656
сегодня в 19:16
Экс-полузащитник "Спартака" Денис Глушаков на YouTube-канале "Макарена" ответил на 50 вопросов. Среди прочего он описал свой бывший клуб тремя словами.
- Скандалы, интриги, расследования, - сказал Глушаков.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 656
сегодня в 19:14
Ведь по уши в д...ме!!! Зачем вот сам же опять разжигает страсти???
Ума, похоже , с возрастом не прибавилось.
Язык - страшнейший враг Дениски!!!
cska plus
cska plus
   4 / 656
сегодня в 19:10
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       49 / 656
    сегодня в 19:09
    Каррера посадил Комбарова на лавку и началось. Глушак за кореша встал. Лавры Денисова не дали покоя. Теперь изгой. Отношусь к бывшему капитану ровно. В чемпионский год забивал решающие голы. Слава, признание болельщиков и как бывает обычно, скорее всего, в какой- то момент капитану снесло башню. Каррера вел себя корректно. Но Ко втихаря раскачивала лодку. В конце- концов тренер простился со многими игроками по доброму, кроме капитана.
    Пожелаю Глушакову вернуться в футбол и поменьше понтов в инете. Так и останется банщиком, самогонщиком. Люди доброе не помнят, остается в памяти негатив. 66 отмоешься. Удачи ему.
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 656
    сегодня в 18:49
    Физрука все забудут, а банщика будут помнить долго. Гыгыгы
    Faustello
    Faustello ответил 311
       6 / 656
    сегодня в 18:48
    "Ищу работу, Каррерам не беспокоить!"
    Ищу работу, не карьерист )))
    pomor45
    pomor45
       104 / 656
    сегодня в 18:43
    Я и раньше был не высокого мнения о его интеллекте, но никак не думал, что он ещё и убогий.
    GreeM
    GreeM
       39 / 656
    сегодня в 18:41
    Физрук никому не интересен.
    VV V
    VV V
       265 / 656
    сегодня в 18:40
    Ведь за свой поганый язык выгнали из Спартака, так нет и продолжает в том же духе.....иголкой уколи Глушакова-сразу гной ведра три выйдет....
    Т34
    Т34
       281 / 656
    сегодня в 18:29
    Об интересе: Карреру, в основном, вспоминают добрым словом, а от Глушакова плюются. Это ведь не случайно?
    No pupsiks
    No pupsiks
       28 / 656
    сегодня в 18:28
    У спартака в России мало болельщиков, а его укроинские почитатели его и развалили.
    1-18 0-7 3-10
    1-18 0-7 3-10
       63 / 656
    сегодня в 18:27
    Давай, Денис, начинай потихоньку рассказывать, про подкупы судей, договорняки, ты же, как и вся страна, ненавидишь тарасовку.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       9 / 656
    сегодня в 18:23
    Да мы уже 100 раз поняли, что интересны тебе только лавандосы, Дениска))
    311
    311
       31 / 656
    сегодня в 18:16
    "Ищу работу, Каррерам не беспокоить!"
    Шуnя771
    Шуnя771
       43 / 656
    сегодня в 18:13
    А мну наоборот - Каррера интересен, а Г. нет!)
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