Глушаков: «Каррера мне не интересен»

сегодня, 18:10

Бывший игрок «Спартака» вспомнил о времени, проведенном в московском клубе. Глушаков выступал за «красно-белых» с 2013 года.

— Массимо Каррера тремя словами.

— Давай не будем про него вообще. Он мне не интересен просто даже.

— В 2017 году в «Спартаке» вас все обожали. Сейчас многие хотели, чтобы вы ушли из команды. Если бы можно было вернуть время назад, вы поступили бы где-нибудь иначе?

— Нет. Там моей вины нет особо. Если были вопросы — пришли бы на базу, предъявили, когда у нас результат был плохой. Я ни от кого не скрывался. Тренеру я всегда все говорил прямо в глаза, в лоб. За что он меня и не любил. Я ему был невыгоден. Вот и все.

— Чувствуете ли вы, что вас предали в «Спартаке»?

— На данный момент не предали. До этого — предали.