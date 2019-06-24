Божович: «Будем усиливать позиции, которые в этом нуждаются»

Главный тренер «Крыльев Советов» перед отправлением команды на австрийский сбор рассказал о состоянии команды..

У игроков было не так много времени на отдых, поэтому им не нужно было упорно заниматься в отпуске. Необходимо было отдохнуть как физически, так и психологически.

В Самаре мы очень хорошо поработали, хотя было жарко, ребята старались. Они выполнили задачи, которые у нас были – прежде всего, что касается «физики».

Сколько будет изменений в составе – посмотрим. Пока мы никого не взяли, только работаем в этом направлении. Будем усиливать позиции, которые в этом нуждаются.

Начало нового сезона в виде двух домашних игр подряд – это плюс. Но любая команда играет с любой, так что календарь оценивать трудно. Мы должны играть со всеми.