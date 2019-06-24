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Божович: «Будем усиливать позиции, которые в этом нуждаются»

сегодня, 13:13

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович перед отправлением команды на австрийский сбор рассказал о состоянии команды..

У игроков было не так много времени на отдых, поэтому им не нужно было упорно заниматься в отпуске. Необходимо было отдохнуть как физически, так и психологически.

В Самаре мы очень хорошо поработали, хотя было жарко, ребята старались. Они выполнили задачи, которые у нас были – прежде всего, что касается «физики».

Сколько будет изменений в составе – посмотрим. Пока мы никого не взяли, только работаем в этом направлении. Будем усиливать позиции, которые в этом нуждаются.

Начало нового сезона в виде двух домашних игр подряд – это плюс. Но любая команда играет с любой, так что календарь оценивать трудно. Мы должны играть со всеми.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   120 / 649
сегодня в 13:46
Усиливать нужно всю команду, а не отдельные позиции. Если, конечно, вы хотите занять более высокое место, чем в прошедшем сезоне.
cska plus
cska plus
   4 / 649
сегодня в 13:44
Отскочили от ФНЛ теперь надо трудиться.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   57 / 649
сегодня в 13:41
Божович большой болтун, тренер посредственный.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 649
сегодня в 13:20
Удачи КС в новом сезоне!!!
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