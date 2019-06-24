Бородюк: «Кононову надо было правильнее подбирать слова, когда он приходил»

Бывший тренер сборной России рассказал о трудностях «Спартака» в преддверии Кубка Париматч Премьер.

Сложно говорить о внутренних проблемах команды, но я надеюсь, что неурядицы отойдут на второй план. Наверное, когда Кононов приходил, надо было изначально правильнее подбирать слова. Сейчас команда не может играть в бесковский футбол, и нужно исходить из материала, который у тебя есть.

Сильные стороны Кононова — направление, в котором он работает. Он хочет играть в атакующий футбол, но нужно исходить еще и из соперника и из того, какое сопротивление он оказывает.