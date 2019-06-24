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Бородюк: «Кононову надо было правильнее подбирать слова, когда он приходил»

вчера, 23:59

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк рассказал о трудностях «Спартака» в преддверии Кубка Париматч Премьер.

Сложно говорить о внутренних проблемах команды, но я надеюсь, что неурядицы отойдут на второй план. Наверное, когда Кононов приходил, надо было изначально правильнее подбирать слова. Сейчас команда не может играть в бесковский футбол, и нужно исходить из материала, который у тебя есть.

Сильные стороны Кононова — направление, в котором он работает. Он хочет играть в атакующий футбол, но нужно исходить еще и из соперника и из того, какое сопротивление он оказывает.

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   53 / 654
сегодня в 00:42
Лучше было не приходить.
mihaluch
mihaluch
   35 / 654
сегодня в 00:29
Надо просто играть для зрителя.
АС35
АС35
   2 / 654
сегодня в 00:22
Философ)
Zenit_84
Zenit_84
   60 / 654
сегодня в 00:05
Откуда он знает?
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