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Гендиректор «Арсенала» рассказал, как клуб будет готовиться к новому сезону

сегодня, 13:09

Генеральный директор «Арсенала» Андрей Балашов рассказал о плане подготовки «Арсенала» к новому сезону.

Понимая, что нам предстоит впервые в истории стартовать в еврокубках, мы приложили все усилия, чтобы команда прошла подготовку на самом высоком уровне. Клуб ещё за полгода до окончания чемпионата забронировал гостиницу в хорошо знакомом нам Лиенце, где мы два года назад плодотворно прошли предсезонку с Миодрагом Божовичем. Неделю назад представители компании, которая организует нам сборы, сообщили, что появился ещё один вариант. Нам был предложен город Кессен — одно из самых привлекательных мест для сборов в летнее межсезонье. 

В отеле «Сихов» есть современный спортивный зал, комнаты для восстановления и два натуральных поля в пешей доступности. Тренировочный лагерь очень удобен для нашей команды с точки зрения логистики. Футболистам не придется проводить несколько часов в пути в дни контрольных игр. Плюс, это место оказалось привлекательным для нас с экономической точки зрения и позволило клубу сэкономить деньги. В свое время сюда невозможно было попасть, Юрий Семин и Курбан Бердыев на годы вперед бронировали Кессен для своих команд. Отказываться от этого места было бы глупо, совместно с тренерским штабом и президентом клуба Гурамом Аджоевым приняли решение провести сбор именно здесь. Мы уверены, что подготовка пройдет на самом высоком уровне.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 659
сегодня в 14:41
Лучше бы поле привели в порядок а то скоро начнёте ныть.
Gelious
Gelious
   68 / 659
сегодня в 13:43
А игроков не хотите дать для подготовки? Или вы кого готовить собрались? Лучшего игрока прошедшего сезона и всю атаку весь разобрали.
ДСА
ДСА
   99 / 659
сегодня в 13:23
В общем деньги у Арсенала есть.
Faustello
Faustello
   6 / 659
сегодня в 13:16
Будем поглядеть, но Арсенал по факту надо строить заново с учётом сколько отозванных из аренды командообразующих игроков покинуло клуб.
Zenit_84
Zenit_84
   60 / 659
сегодня в 13:15
Удачи Арсеналу
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