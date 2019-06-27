«Арсенал» Т вылетел на сборы в Австрию

Пресс-служба «Арсенала» сообщает, что тульская команда вылетела на сборы, которые пройдут в Австрии.
Ранее гендиректор «Арсенала» рассказал, как клуб будет готовиться к новому сезону.
Пресс-служба «Арсенала» сообщает, что тульская команда вылетела на сборы, которые пройдут в Австрии.
У нас в июне чего снег что ли лежит...как в январе ???
на тренировочный сбор отправляется около пятидесяти человек: 25-30 футболистов, 5-8 тренеров и 12-20 человек из обслуживающего персонала.
Отель,3-х разовое питание,бассейн,аренда поля,визы,авиаперелёт,трансфер..и т.д.
Суммарно даже считать не буду...
Учитывая что сбор не один а несколько - то непонятно для чего клубам терять такие деньги....
Можно понять зимой.......но летом то зачем, когда у нас поля лучше чем в Австрии..))))
У нас в июне чего снег что ли лежит...как в январе ???
на тренировочный сбор отправляется около пятидесяти человек: 25-30 футболистов, 5-8 тренеров и 12-20 человек из обслуживающего персонала.
Отель,3-х разовое питание,бассейн,аренда поля,визы,авиаперелёт,трансфер..и т.д.
Суммарно даже считать не буду...
Учитывая что сбор не один а несколько - то непонятно для чего клубам терять такие деньги....
Можно понять зимой.......но летом то зачем, когда у нас поля лучше чем в Австрии..))))