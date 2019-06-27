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«Арсенал» Т вылетел на сборы в Австрию

сегодня, 10:44

Пресс-служба «Арсенала» сообщает, что тульская команда вылетела на сборы, которые пройдут в Австрии. 


Ранее гендиректор «Арсенала» рассказал, как клуб будет готовиться к новому сезону.

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ermak6848
ermak6848
   173 / 660
сегодня в 11:00
Желаю пушкарям успехов в тренировочном процессе !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 660
сегодня в 10:57
Зачем в Австрию то ????
У нас в июне чего снег что ли лежит...как в январе ???

на тренировочный сбор отправляется около пятидесяти человек: 25-30 футболистов, 5-8 тренеров и 12-20 человек из обслуживающего персонала.

Отель,3-х разовое питание,бассейн,аренда поля,визы,авиаперелёт,трансфер..и т.д.
Суммарно даже считать не буду...
Учитывая что сбор не один а несколько - то непонятно для чего клубам терять такие деньги....
Можно понять зимой.......но летом то зачем, когда у нас поля лучше чем в Австрии..))))
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