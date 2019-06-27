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Промес попрощался с «Севильей»

сегодня, 10:54

Полузащитник Квинси Промес, который перешёл из «Севильи» в «Аякс», попрощался с испанским клубом. 

Моя севильская семья, спасибо за всё! Жаль, что вы не смогли увидеть всё, на что я способен. Я желаю вам всего наилучшего и никогда вас не забуду.

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kotmyshka
kotmyshka
   47 / 660
сегодня в 11:10
"Была без радостей любовь, разлука будет без печали..."
Удачи на Родине!
ДСА
ДСА
   89 / 660
сегодня в 11:09
Не реализовал себя в Севилье.
нечитайло
нечитайло
   616 / 660
сегодня в 11:07
Дерзай
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 660
сегодня в 11:05
Жаль....Не закрепился в Испании......
4 года иммитации футбола под присмотром Лапочкиных-Москалёвых - не могли не сказаться на дальнейшей карьере....ни клубной ни в сборной...
В Севилье надолго запомнят эту "голевую машину".....
Удачи дома...в Амсердаме !!!!!!!
FILL3286
FILL3286
   18 / 660
сегодня в 10:58
Удачи! Будешь по 25 голов клепать всяким витессам)))
Когда тем временем Головин будет тянуть Монако снова на дно!!!
FILL3286
FILL3286
   18 / 660
сегодня в 10:56
Паредас- С детства за зенит(( ХАХАХ
FILL3286
FILL3286
   18 / 660
сегодня в 10:56
Удачи лучшему легионеру чемпионата России всех времен!
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