Промес попрощался с «Севильей»

Полузащитник Квинси Промес, который перешёл из «Севильи» в «Аякс», попрощался с испанским клубом.
Моя севильская семья, спасибо за всё! Жаль, что вы не смогли увидеть всё, на что я способен. Я желаю вам всего наилучшего и никогда вас не забуду.
Полузащитник Квинси Промес, который перешёл из «Севильи» в «Аякс», попрощался с испанским клубом.
Моя севильская семья, спасибо за всё! Жаль, что вы не смогли увидеть всё, на что я способен. Я желаю вам всего наилучшего и никогда вас не забуду.
Удачи на Родине!
Удачи на Родине!
4 года иммитации футбола под присмотром Лапочкиных-Москалёвых - не могли не сказаться на дальнейшей карьере....ни клубной ни в сборной...
В Севилье надолго запомнят эту "голевую машину".....
Удачи дома...в Амсердаме !!!!!!!
4 года иммитации футбола под присмотром Лапочкиных-Москалёвых - не могли не сказаться на дальнейшей карьере....ни клубной ни в сборной...
В Севилье надолго запомнят эту "голевую машину".....
Удачи дома...в Амсердаме !!!!!!!
Когда тем временем Головин будет тянуть Монако снова на дно!!!
Когда тем временем Головин будет тянуть Монако снова на дно!!!