Промес попрощался с «Севильей»

Полузащитник , который перешёл из «Севильи» в «Аякс», попрощался с испанским клубом.

Моя севильская семья, спасибо за всё! Жаль, что вы не смогли увидеть всё, на что я способен. Я желаю вам всего наилучшего и никогда вас не забуду.