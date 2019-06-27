Мартынович: «Сафонову еще рано мне пихать, он пошутил»

Защитник «Краснодара» подвел итоги товарищеского матча с ЦСКА (1:0).

Именно Мартынович забил единственный гол в игре.

Мы много работаем над угловыми, это было и в прошлом сезоне. В этом матче все получилось: подача и удар. А Сафонову еще рано мне пихать, он пошутил. Тренер с бровки подсказывал в тактических моментах, это нормально. Сейчас в команде много ребят, нам есть еще над чем работать. Бородину еще нужно набираться опыта, играть смелее и раскрывать свои сильные стороны.