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Мартынович: «Сафонову еще рано мне пихать, он пошутил»

сегодня, 21:20
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович подвел итоги товарищеского матча с ЦСКА (1:0).

Именно Мартынович забил единственный гол в игре.

Мы много работаем над угловыми, это было и в прошлом сезоне. В этом матче все получилось: подача и удар. А Сафонову еще рано мне пихать, он пошутил. Тренер с бровки подсказывал в тактических моментах, это нормально. Сейчас в команде много ребят, нам есть еще над чем работать. Бородину еще нужно набираться опыта, играть смелее и раскрывать свои сильные стороны.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил 25процентный клоун
   13 / 651
сегодня в 22:12
я не Сафонов,мне уже можно,что хотел от спартаковца?)))
Не, не, все ок) Удачи вам взять Кубок)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Так Себе Аналитик
   4 / 651
сегодня в 22:03
я не Сафонов,мне уже можно,что хотел от спартаковца?)))
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 651
сегодня в 21:47
Можно пихнуть в ответку.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 651
сегодня в 21:32
В принципе, богатая тема для шуток про "Спартак", но я воздержусь, благо, тема Жиго, Де Зеува и т.п. и так хорошо раскрыта уже.
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