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Бузова: «С детства болею за „Зенит“ и „Барселону“»

сегодня, 18:36

Российская певица Ольга Бузова рассказала о своих предпочтениях в футболе.

Ранее стало известно, что Бузова в рамках рекламной кампании проживет два дня в качестве игрока «Барселоны».

Легендарные футболисты клуба «Барселона» стирают на пути к своим победам множество отговорок и становятся великими. Я хочу показать своим людям, что каждый может сделать это и добиться очень многого.

Это всё произошло очень быстро, и я сама пока не совсем разобралась, как всё будет, но идея мне очень нравится. Я родилась в Санкт-Петербурге, у нас все с детства любят футбол и болеют за «Зенит». Также все знают, что из других команд я с детства болею за «Барселону», поэтому для меня огромная честь будет провести с футболистами 48 часов!

Больше всего хотелось бы сыграть, конечно, с Месси и Пике, но я очень уважаю всех игроков этого легендарного клуба, поэтому просто находиться там уже круто!

Ранее Бузовой поступало предложение о спонсорстве из ПФЛ

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Все комментарии
FILL3286
FILL3286
   16 / 656
сегодня в 20:06
Стыдно за зенит даже лазурным)
Sully
Sully
   29 / 656
сегодня в 20:05
забавно, LOpp начал срач на тему Панина, но сам себя затроллил))
Sully
Sully ответил parallels
   29 / 656
сегодня в 20:04
у нас тут ниже обнаружился эксперт, возможно, личный пресс-секретарь панина - адресуй вопрос ему))
    iri13
    iri13
       361 / 656
    сегодня в 20:03
    Хороший выбор.
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1
       145 / 656
    сегодня в 20:03
    Это не только " огромная честь, провести с футболистами 48 часов", но и огромная нагрузка ! Не на ноги, естественно, а на кое-что другое... Не скажу, стесняюся ! Но ничего, она баба привыкшая ( к таким нагрузкам) - сдюжит, как-нибудь.
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1 ответил Сергей Саныч
       145 / 656
    сегодня в 19:59
    Спасибо ! Шикарно !
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       11 / 656
    сегодня в 19:54
    Sully
    Sully ответил LOpp
       29 / 656
    сегодня в 19:52
    Да-да это настоящий Панин))
    Уважаемый, как вы прокомментируйте любовь Алексея Панина к собакам и спартаку?))
    parallels
    parallels ответил Sully
       3 / 656
    сегодня в 19:50
    реально, нашел его в ответы мэйл ру)) "российская элита звезды шоу-бизнеса болеют за московский Спартак, вот например Алексей Панин? ola ollla Ученик (113), Вопрос на голоcовании 2 года назад и что значит его статус, "чем больше я узнаю людей тем больше я люблю собак"?"
    у нас тут ниже обнаружился эксперт, возможно, личный пресс-секретарь панина - адресуй вопрос ему))
    Sully
    Sully ответил parallels
       29 / 656
    сегодня в 19:49
    набрал в гугл-картинках "панин спартак" - и выдало эту картинку. вот видишь, он настолько спартач, что даже на соккере сидит, про бани пишет 😂
    реально, нашел его в ответы мэйл ру))

    "российская элита звезды шоу-бизнеса болеют за московский Спартак, вот например Алексей Панин?
    ola ollla Ученик (113), Вопрос на голоcовании 2 года назад
    и что значит его статус, "чем больше я узнаю людей тем больше я люблю собак"?"
    parallels
    parallels ответил LOpp
       3 / 656
    сегодня в 19:45
    Да-да это настоящий Панин))
      LOpp
      LOpp ответил parallels
         5 / 656
      сегодня в 19:44
      Да-да это настоящий Панин))
      parallels
      parallels ответил LOpp
         3 / 656
      сегодня в 19:43
      Я знаю про твои способности фотошопить))
      набрал в гугл-картинках "панин спартак" - и выдало эту картинку. вот видишь, он настолько спартач, что даже на соккере сидит, про бани пишет 😂
      LOpp
      LOpp ответил parallels
         5 / 656
      сегодня в 19:41
      Я знаю про твои способности фотошопить))
      Sully
      Sully ответил parallels
         29 / 656
      сегодня в 19:41
      врёшь! вот что гугл говорит! 😂😂😂
      ахахахаха)))))))))) он ещё и на соккере зависает?)))))))))))))
      pomor45
      pomor45
         81 / 656
      сегодня в 19:39
      Какая отчаянная баба.
      parallels
      parallels ответил LOpp
         3 / 656
      сегодня в 19:39
      Не удивлюсь, если и любитель ног Панин болеет за Зенит.
      врёшь! вот что гугл говорит! 😂😂😂
      razdvatri
      razdvatri
         650 / 656
      сегодня в 19:37
      три подруги - месси бузова и суарес, устроят девичник
      Zenit_84
      Zenit_84
         67 / 656
      сегодня в 19:36
      Кого-то присмотрела: или Артёмку, или Леонеля...
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
         45 / 656
      сегодня в 19:33
        МапС
        МапС ответил petmoped
           128 / 656
        сегодня в 19:30
        провести с футболистами 48 часов? 66 асе она ненасытная
        По-ходу слаба на передок...
        Sully
        Sully ответил ПерекатиПоле
           29 / 656
        сегодня в 19:28
        Бузова же недавно признавалась что за спартак топит. Видимо не настолько она преданный болельщик красно-бледных, как Моисеев, Панин, Трубач, Пенкин, Назаров и репер ST.
          petmoped
          petmoped
             647 / 656
          сегодня в 19:28
          провести с футболистами 48 часов? 66 асе она ненасытная
          ПерекатиПоле
          ПерекатиПоле
             21 / 656
          сегодня в 19:26
          Бузова же недавно признавалась что за спартак топит. Видимо не настолько она преданный болельщик красно-бледных, как Моисеев, Панин, Трубач, Пенкин, Назаров и репер ST.
          Братья за Спартак
          Братья за Спартак
             274 / 656
          сегодня в 19:24
            МапС
            МапС
               128 / 656
            сегодня в 19:23
            Глорка! В позапрошлом сезоне за Спартак, в прошлом за Локо, теперь за Зеню.
            FILL3286
            FILL3286
               16 / 656
            сегодня в 19:23
              LOpp
              LOpp ответил Литейный 4
                 5 / 656
              сегодня в 19:22
              Ты в слове проституток несколько ошибок допустил.
              Литейный 4
              Литейный 4
                 1 / 656
              сегодня в 19:22
              Пенкин, Моисеев, Трубач, Зверев с Филей и Паниным главные и почетные болельщики свиней с персональными ложами на Открывашке. Гыгыгы
              Sully
              Sully ответил LOpp
                 29 / 656
              сегодня в 19:19
              Не удивлюсь, если и любитель ног Панин болеет за Зенит.
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