Бузова: «С детства болею за „Зенит“ и „Барселону“»

Российская певица Ольга Бузова рассказала о своих предпочтениях в футболе.
Ранее стало известно, что Бузова в рамках рекламной кампании проживет два дня в качестве игрока «Барселоны».
Легендарные футболисты клуба «Барселона» стирают на пути к своим победам множество отговорок и становятся великими. Я хочу показать своим людям, что каждый может сделать это и добиться очень многого.
Это всё произошло очень быстро, и я сама пока не совсем разобралась, как всё будет, но идея мне очень нравится. Я родилась в Санкт-Петербурге, у нас все с детства любят футбол и болеют за «Зенит». Также все знают, что из других команд я с детства болею за «Барселону», поэтому для меня огромная честь будет провести с футболистами 48 часов!
Больше всего хотелось бы сыграть, конечно, с Месси и Пике, но я очень уважаю всех игроков этого легендарного клуба, поэтому просто находиться там уже круто!
Ранее Бузовой поступало предложение о спонсорстве из ПФЛ.
его коммент))
"14.04.2017 21:30
Роналду обвиняют в изнасиловании
свингеры это те кто меняются парами!! вообще если включить логику все спартаковцы свингеры, потому что у Спартака символ свинья! я тоже спартаковец, но я не свингер!!! я люблю различные породы собак, любимая порода боксер и такса!!! а какая твоя любимая порода?"
его коммент))
"14.04.2017 21:30
Роналду обвиняют в изнасиловании
свингеры это те кто меняются парами!! вообще если включить логику все спартаковцы свингеры, потому что у Спартака символ свинья! я тоже спартаковец, но я не свингер!!! я люблю различные породы собак, любимая порода боксер и такса!!! а какая твоя любимая порода?"
"российская элита звезды шоу-бизнеса болеют за московский Спартак, вот например Алексей Панин?
ola ollla Ученик (113), Вопрос на голоcовании 2 года назад
и что значит его статус, "чем больше я узнаю людей тем больше я люблю собак"?"
"российская элита звезды шоу-бизнеса болеют за московский Спартак, вот например Алексей Панин?
ola ollla Ученик (113), Вопрос на голоcовании 2 года назад
и что значит его статус, "чем больше я узнаю людей тем больше я люблю собак"?"
Правильно все,да потому что это стойло ни кому не интересно.
А вот вчера лучший клуб России показывали)))
Правильно все,да потому что это стойло ни кому не интересно.
А вот вчера лучший клуб России показывали)))
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