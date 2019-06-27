Бузова: «С детства болею за „Зенит“ и „Барселону“»

Российская певица Ольга Бузова рассказала о своих предпочтениях в футболе.

Ранее стало известно, что Бузова в рамках рекламной кампании проживет два дня в качестве игрока «Барселоны».

Легендарные футболисты клуба «Барселона» стирают на пути к своим победам множество отговорок и становятся великими. Я хочу показать своим людям, что каждый может сделать это и добиться очень многого.

Это всё произошло очень быстро, и я сама пока не совсем разобралась, как всё будет, но идея мне очень нравится. Я родилась в Санкт-Петербурге, у нас все с детства любят футбол и болеют за «Зенит». Также все знают, что из других команд я с детства болею за «Барселону», поэтому для меня огромная честь будет провести с футболистами 48 часов!

Больше всего хотелось бы сыграть, конечно, с Месси и Пике, но я очень уважаю всех игроков этого легендарного клуба, поэтому просто находиться там уже круто!