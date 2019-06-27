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Чернов: «Футболисты ЦСКА готовы к новому сезону»

сегодня, 18:58

Защитник ЦСКА Никита Чернов рассказал о подготовке «красно-синих» к новому сезону РПЛ.

Сегодня ЦСКА играет товарищеский матч с «Краснодаром» в рамках Кубка Париматч Премьер.

К Кубку Париматч Премьер подходим с новыми силами. Мы провели несколько сборов, но они были не такими плотными, как зимой. Всего за две недели нам удалось подтянуть свою физическую готовность. По всем показателям уже сейчас видно, что футболисты ЦСКА готовы к новому сезону.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   55 / 656
сегодня в 19:55
не рано ли?
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 656
сегодня в 19:55
После первого тайма летят 0:1. Хотя штуки три могли забить.
Результат в принципе не важен, да и первая игра, сумбура с обеих сторон много.
mensk
mensk
сегодня в 19:40
Успехов вам, ребята.
cska plus
cska plus
   2 / 656
сегодня в 19:38
Тренеруйтесь пока время есть.
Sergey Z
Sergey Z
   351 / 656
сегодня в 19:26
О готовности команды должен говорить тренер! Армейцам удачи!!!
ermak6848
ermak6848
   163 / 656
сегодня в 19:22
постараться выиграть сей трофей !!!
ДСА
ДСА
   90 / 656
сегодня в 19:19
А готовы ли ?
drug01
drug01
   76 / 656
сегодня в 19:04
Удачи
FILL3286
FILL3286
   16 / 656
сегодня в 19:00
Позориться??
Да и так все знают,что готовы((
ХАХАХАХАХАХАХА
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