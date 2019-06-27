Чернов: «Футболисты ЦСКА готовы к новому сезону»

Защитник ЦСКА Никита Чернов рассказал о подготовке «красно-синих» к новому сезону РПЛ.
Сегодня ЦСКА играет товарищеский матч с «Краснодаром» в рамках Кубка Париматч Премьер.
К Кубку Париматч Премьер подходим с новыми силами. Мы провели несколько сборов, но они были не такими плотными, как зимой. Всего за две недели нам удалось подтянуть свою физическую готовность. По всем показателям уже сейчас видно, что футболисты ЦСКА готовы к новому сезону.
Результат в принципе не важен, да и первая игра, сумбура с обеих сторон много.
Результат в принципе не важен, да и первая игра, сумбура с обеих сторон много.
Да и так все знают,что готовы((
ХАХАХАХАХАХАХА
Да и так все знают,что готовы((
ХАХАХАХАХАХАХА