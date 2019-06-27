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Ордец: Не надо подводить под мой переход в «Динамо» политическую подоплеку

вчера, 23:31

Новичок «Динамо» Иван Ордец рассказал, почему он решил перейти в московский клуб из донецкого «Шахтера».

Мой выбор — в пользу футбольной карьеры. Российский чемпионат сильнее и зрелищнее украинского. И я не считаю правильным подводить под мой переход в «Динамо» любую политическую подоплеку.

Этим летом у меня был шанс остаться в «Шахтере», который предлагал мне продолжить сотрудничество. Но московское «Динамо» предложило стать частью нового амбициозного проекта.

Это новый вызов для меня, и я его принял. Спорт, и футбол в частности, призваны объединять людей и народы, а не быть инструментом конфликтов. Главное, чтобы я прогрессировал как футболист.

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dzvinka
dzvinka
   42 / 652
сегодня в 00:30
да ладно чушь нести, сказал бы, надо бабло, а больше никто не предлагает. - ведь именно так все и обстоит.
а так несет всю эту пургу "спорт обьединяет"?!)))
морозз
морозз
   48 / 652
сегодня в 00:30
А что нам скажут украинские парубки из леса?
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