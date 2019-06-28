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«Манчестер Юнайтед» может потратить £ 85 млн на двух футболистов

сегодня, 07:57

После того, как «Манчестер Юнайтед» официально завершит сделку по защитнику «Кристал Пэлас» Аарону Ван-Биссаке, манкунианцы собираются оформить ещё как минимум два трансфера.

По данным источника, МЮ претендует на атакующего хавбека «Лестера» Джеймса Мэддисона и центрального полузащитника «Ньюкасла» Шона Лонгстаффа. Ожидается, что за 22-летнего игрока «лис» «красным дьяволам» придётся отдать около 60 млн фунтов, а за 21-летнего Лонгстаффа £ 25 млн.

Ранее сообщалось о том, что Мэддисон не хочет уходить из «Лестера», несмотря на интерес от грандов АПЛ.

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STVA 1
STVA 1
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сегодня в 08:07
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