«Манчестер Юнайтед» может потратить £ 85 млн на двух футболистов

сегодня, 07:57

После того, как «Манчестер Юнайтед» официально завершит сделку по защитнику «Кристал Пэлас» Аарону Ван-Биссаке, манкунианцы собираются оформить ещё как минимум два трансфера.

По данным источника, МЮ претендует на атакующего хавбека «Лестера» и центрального полузащитника «Ньюкасла» . Ожидается, что за 22-летнего игрока «лис» «красным дьяволам» придётся отдать около 60 млн фунтов, а за 21-летнего Лонгстаффа £ 25 млн.