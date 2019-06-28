Орлов: «Барриоса могут купить у „Зенита“ за 40 млн евро»

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре опорника «Зенита» Вильмара Барриоса, который сейчас выступает за сборную Колумбии на Кубке Америки.
Наш полузащитник Барриос сейчас самый уважаемый футболист в СМИ в Латинской Америке. На Кубке Америки он персонально сыграл против Месси настолько хорошо! Он показал, как можно играть против Месси. Его сейчас даже могут купить миллионов за 40. Если «Зенит» захочет продавать. Позиция опорного полузащитника очень ценна.
Кстати, у главного тренера «Зенита» Сергея Семака интересная политика. Он говорит: «Если Барриоса захотят приобрести и он сам захочет уйти, то пожалуйста! Что ж его тогда держать?»
Колумбийцы сейчас фавориты на Кубке Америки и могут выиграть турнир. И если Барриос продолжит так играть… Но я надеюсь, что его пока еще не купят. Он очень нужен «Зениту» и российскому футболу. У него очень высокий уровень. Глядя на Барриоса, футбольному мастерству на этой позиции обучаются и другие игроки этого амплуа.
Ну а пока,а что пока? " самый уважаемый футболист в СМИ по латинской америке" это что вообще? этот турнир ни чего не стоит для селекционеров,там даже Месси ничего не может. Вот как зулус себя покажет на длинном отрезке осенью в Зените ,играя на три фронта ,вот тогда и о ценнике поговорим
Ну а пока,а что пока? " самый уважаемый футболист в СМИ по латинской америке" это что вообще? этот турнир ни чего не стоит для селекционеров,там даже Месси ничего не может. Вот как зулус себя покажет на длинном отрезке осенью в Зените ,играя на три фронта ,вот тогда и о ценнике поговорим
Тут уж надо определиться.....
Или ты клуб-ферма ставящий цель обогащаться за счёт трансферов или амбициозный клуб желающий создать сильную команду с сильными игроками....
10 матчей Барриоса за Зенит принесли пользу команде...но этак вскоре будем продавать и через час после приобретения игрока....
Моё мнение......пусть сначала принесут пользу в игровом плане,,выступая за Зенит.....а уж потом в финансовом, переходя в евроклубы....
Тут уж надо определиться.....
Или ты клуб-ферма ставящий цель обогащаться за счёт трансферов или амбициозный клуб желающий создать сильную команду с сильными игроками....
10 матчей Барриоса за Зенит принесли пользу команде...но этак вскоре будем продавать и через час после приобретения игрока....
Моё мнение......пусть сначала принесут пользу в игровом плане,,выступая за Зенит.....а уж потом в финансовом, переходя в евроклубы....
Стыдно снова всем за зенит и за аргов второсортных!!
Стыдно снова всем за зенит и за аргов второсортных!!
Это газпром детка!! Тем более что хотят то и делают в нашем чемпионате((
Это газпром детка!! Тем более что хотят то и делают в нашем чемпионате((
Сегодня 09:26
В ПСЖ надо продать Барриоса за 40 млн, чтобы окончательно добить катарский проект.
А ЖигО во Львов для пополнения коллекции п...в.
Сегодня 09:26
В ПСЖ надо продать Барриоса за 40 млн, чтобы окончательно добить катарский проект.
А ЖигО во Львов для пополнения коллекции п...в.
Даешь Орлова в структуру лазурных????
Даешь Орлова в структуру лазурных????