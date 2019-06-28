Орлов: «Барриоса могут купить у „Зенита“ за 40 млн евро»

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре опорника «Зенита» , который сейчас выступает за сборную Колумбии на Кубке Америки.

Наш полузащитник Барриос сейчас самый уважаемый футболист в СМИ в Латинской Америке. На Кубке Америки он персонально сыграл против Месси настолько хорошо! Он показал, как можно играть против Месси. Его сейчас даже могут купить миллионов за 40. Если «Зенит» захочет продавать. Позиция опорного полузащитника очень ценна.

Кстати, у главного тренера «Зенита» Сергея Семака интересная политика. Он говорит: «Если Барриоса захотят приобрести и он сам захочет уйти, то пожалуйста! Что ж его тогда держать?»

Колумбийцы сейчас фавориты на Кубке Америки и могут выиграть турнир. И если Барриос продолжит так играть… Но я надеюсь, что его пока еще не купят. Он очень нужен «Зениту» и российскому футболу. У него очень высокий уровень. Глядя на Барриоса, футбольному мастерству на этой позиции обучаются и другие игроки этого амплуа.