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Орлов: «Барриоса могут купить у „Зенита“ за 40 млн евро»

сегодня, 09:03

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре опорника «Зенита» Вильмара Барриоса, который сейчас выступает за сборную Колумбии на Кубке Америки.

Наш полузащитник Барриос сейчас самый уважаемый футболист в СМИ в Латинской Америке. На Кубке Америки он персонально сыграл против Месси настолько хорошо! Он показал, как можно играть против Месси. Его сейчас даже могут купить миллионов за 40. Если «Зенит» захочет продавать. Позиция опорного полузащитника очень ценна.

Кстати, у главного тренера «Зенита» Сергея Семака интересная политика. Он говорит: «Если Барриоса захотят приобрести и он сам захочет уйти, то пожалуйста! Что ж его тогда держать?»

Колумбийцы сейчас фавориты на Кубке Америки и могут выиграть турнир. И если Барриос продолжит так играть… Но я надеюсь, что его пока еще не купят. Он очень нужен «Зениту» и российскому футболу. У него очень высокий уровень. Глядя на Барриоса, футбольному мастерству на этой позиции обучаются и другие игроки этого амплуа.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
   8 / 655
сегодня в 10:21
Все самые ценные комменты под спойлером...неудобно читать)...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   5 / 655
сегодня в 10:16
если Бариос в ЛЧ затащит вас до полуфинала ,то 40 млн это оскорбление.
Ну а пока,а что пока? " самый уважаемый футболист в СМИ по латинской америке" это что вообще? этот турнир ни чего не стоит для селекционеров,там даже Месси ничего не может. Вот как зулус себя покажет на длинном отрезке осенью в Зените ,играя на три фронта ,вот тогда и о ценнике поговорим
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   261 / 655
сегодня в 10:14
Барриос с большим потенциалом. Хватка как у бульдога и техника на высоте.
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 655
сегодня в 10:10
Пускай попробует Понсе остановить , посмеемся
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   155 / 655
сегодня в 10:07
Перед Барриосом Месси руки опустил от безисходности. Напроч его переиграл колумбиец.
FILL3286
FILL3286 ответил Jeck Denielse
   14 / 655
сегодня в 09:59
Неплохо конечно потратить на приобретение Паредеса и Барриоса порядка 40 млн евро - и продать их за сумму около 100 млн..... Тут уж надо определиться..... Или ты клуб-ферма ставящий цель обогащаться за счёт трансферов или амбициозный клуб желающий создать сильную команду с сильными игроками.... 10 матчей Барриоса за Зенит принесли пользу команде...но этак вскоре будем продавать и через час после приобретения игрока.... Моё мнение......пусть сначала принесут пользу в игровом плане,,выступая за Зенит.....а уж потом в финансовом, переходя в евроклубы....
FILL3286
FILL3286 ответил Jeck Denielse
   14 / 655
сегодня в 09:57
Неплохо конечно потратить на приобретение Паредеса и Барриоса порядка 40 млн евро - и продать их за сумму около 100 млн..... Тут уж надо определиться..... Или ты клуб-ферма ставящий цель обогащаться за счёт трансферов или амбициозный клуб желающий создать сильную команду с сильными игроками.... 10 матчей Барриоса за Зенит принесли пользу команде...но этак вскоре будем продавать и через час после приобретения игрока.... Моё мнение......пусть сначала принесут пользу в игровом плане,,выступая за Зенит.....а уж потом в финансовом, переходя в евроклубы....
FILL3286
FILL3286 ответил Jeck Denielse
   14 / 655
сегодня в 09:56
Неплохо конечно потратить на приобретение Паредеса и Барриоса порядка 40 млн евро - и продать их за сумму около 100 млн..... Тут уж надо определиться..... Или ты клуб-ферма ставящий цель обогащаться за счёт трансферов или амбициозный клуб желающий создать сильную команду с сильными игроками.... 10 матчей Барриоса за Зенит принесли пользу команде...но этак вскоре будем продавать и через час после приобретения игрока.... Моё мнение......пусть сначала принесут пользу в игровом плане,,выступая за Зенит.....а уж потом в финансовом, переходя в евроклубы....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 655
сегодня в 09:53
Неплохо конечно потратить на приобретение Паредеса и Барриоса порядка 40 млн евро - и продать их за сумму около 100 млн.....

Тут уж надо определиться.....
Или ты клуб-ферма ставящий цель обогащаться за счёт трансферов или амбициозный клуб желающий создать сильную команду с сильными игроками....

10 матчей Барриоса за Зенит принесли пользу команде...но этак вскоре будем продавать и через час после приобретения игрока....

Моё мнение......пусть сначала принесут пользу в игровом плане,,выступая за Зенит.....а уж потом в финансовом, переходя в евроклубы....
удав
удав
   105 / 655
сегодня в 09:52
Парадеса никакого за 47 продали, за Барриоса надо 80 просить=)
Jum13
Jum13
   32 / 655
сегодня в 09:52
От спартак разошёлся!
FILL3286
FILL3286
   14 / 655
сегодня в 09:50
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   38 / 655
сегодня в 09:43
40 мало явно, он вдвое дороже стоит.
GreeM
GreeM
   30 / 655
сегодня в 09:42
Шикарные трансферы Зенит зимой провернул.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 655
сегодня в 09:39
Свиней даже в Китай не берут. Зе Луиш болтается как неприкаяный. Гыгыгы
морозз
морозз
   45 / 655
сегодня в 09:35
Не надо троллить Заболотного, он надежда Зенита в атаке на долгие годы!
Boxert
Boxert
   172 / 655
сегодня в 09:35
У Зенита товар качественный, даже Заболотного свиньи дорого купят.
Морозовский
Морозовский
   35 / 655
сегодня в 09:33
FILL3286
FILL3286 ответил Ромка Пупкин
   14 / 655
сегодня в 09:28
У Зени все в клубе с причудком, у Гены вон все игроки уважаемые и ценятся по всему миру, другой обещал стране полуфинал лч с участием зенита. В итоге вся страна смеется, деньги все вкладывают и вкладывают, а результата ноль. Даже босса своего пропихнули в рфс ради победы в рпл, но в лч это врятли поможет
    No pupsiks
    No pupsiks
       26 / 655
    сегодня в 09:27
    LOpp
    Сегодня 09:26
    В ПСЖ надо продать Барриоса за 40 млн, чтобы окончательно добить катарский проект.

    А ЖигО во Львов для пополнения коллекции п...в.
    LOpp
    LOpp
       4 / 655
    сегодня в 09:26
    В ПСЖ надо продать Барриоса за 40 млн, чтобы окончательно добить катарский проект.
    Принц тарасовский
    Принц тарасовский
       17 / 655
    сегодня в 09:25
    Барриос не пэдра какая-нибудь или сонька, так дешево продаваться. У некоторых пердивных клубов и Жига лучший футболист.
    GGGringOOO
    GGGringOOO
       535 / 655
    сегодня в 09:22
    Если в ЛЧ хорошо выступит, то тогда уже можно говорить о продаже.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
       165 / 655
    сегодня в 09:18
    Каждому клубу бы такого PR-менеджера как Орлов.
    Ромка Пупкин
    Ромка Пупкин
       212 / 655
    сегодня в 09:18
    У Зени все в клубе с причудком, у Гены вон все игроки уважаемые и ценятся по всему миру, другой обещал стране полуфинал лч с участием зенита. В итоге вся страна смеется, деньги все вкладывают и вкладывают, а результата ноль. Даже босса своего пропихнули в рфс ради победы в рпл, но в лч это врятли поможет
    mugik1973
    mugik1973
       142 / 655
    сегодня в 09:15
      FILL3286
      FILL3286
         14 / 655
      сегодня в 09:12
      Ромка Пупкин
      Ромка Пупкин
         212 / 655
      сегодня в 09:11
        STVA 1
        STVA 1
           25 / 655
        сегодня в 09:09
        Гена знает )))
        FILL3286
        FILL3286
           14 / 655
        сегодня в 09:09
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