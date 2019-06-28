Селюк: «Через год-два Дзюба пойдет гулять»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался резко против лимита на легионеров в РПЛ.
– Как считаете, какой лимит будет оптимальным для России?
– Надо полностью убрать лимит. Это оптимально.
– Тогда есть опасность, что будут выходить по 11 легионеров. Пойдут ли болельщики смотреть на такие команды?
– Если одна команда выпустит одних легионеров, а люди не пойдут смотреть, то сразу станет понятно, что невыгодно. Денег не заработали. Например, в Бельгии нет лимита на легионеров, но там суперсборная. Почему они не боятся, что их чемпионат заполонят легионеры? В «Барселоне» играет Усман Дембеле. До этого он был в «Ренне». А пришел бы, например, в «Спартак»? Сказали бы: «Что за африканский шлак ты привез?». Знаю, как некоторые болельщики резко говорят про моих футболистов из Африки, считая их второсортными. А «Ренн» через год продал Дембеле за 100 миллионов. Это одна из статей дохода небольших клубов. При наличии финансового фэйр-плей на чем им еще зарабатывать?
– Да, это главная статья дохода.
– В России есть пять больших клубов. У одних – РЖД, у других – «Лукойл», где-то течет нефть, где-то – все, что хочешь, газ и так далее. А что делать региональным клубам? У «Тамбова» бюджет 350 миллионов, а у «Локомотива» – шесть миллиардов. Я уже не говорю про «Зенит».
– В футбол все же играют не деньги, а люди.
– Более того, я не удивлюсь, если «Тамбов» даст бой. Я им дал пять очень хороших футболистов за очень дешево. Но сейчас мы говорим о статье дохода. В «Краснодаре» играет Вандерсон. Несколько лет назад я его предлагал в «Мордовию». Юрий Палыч ответил: «Да не, ну что это вообще?» (Семин возглавлял «Мордовию». – Прим. ред.). Я бесплатно предлагал Вандерсона в «Краснодар». Никто не хотел. Тогда я его отдал в «Хетафе», а перед этим взял из второй лиги Бельгии. Вандерсон поиграл в Испании. «Хетафе» не продлил с ним контракт, но его вдруг купил «Краснодар» за 8 миллионов. И он уже не второсортный. А сейчас Вандерсон играет в «Краснодаре», и все говорят: «Да, вот такие хорошие иностранцы». Давайте возьмем «Зенит».
– Давайте.
– Через год-два Дзюба пойдет гулять. Покажите мне супернападающих из России, способных феерить в Лиге чемпионов. Назовите хоть одного, кроме Заболотного.
– Навскидку сложно. Даже Чалов не феерил.
– Вот и я об этом говорю. Возьмем Федора Смолова. «Локомотив» взял его из «Краснодара» за девять миллионов. А что делать остальным клубам не из первой пятерки? Даже у ЦСКА такой бюджет, что они не могут позволить себе купить игрока за девять миллионов. Россиянин стоит такие деньги. Для чего все это делать искусственно? Считаю, что нужно ограничить аренду футболистов. Максимум – два человека в России. За границу – сколько хочешь. Чтобы не было конфликта интересов в достижении успеха.
Во вторых - в Спартаке никогда не скажут : «Что за африканский шлак ты привез?».....))
В третьих - разница в бюджетах первых и остальных команд есть во всех чемпионатах....
В четвёртых - хороший агент не тот который "распихивает" Вандерсонов по Хетафям и Краснодарам бесплатно....а тот который сумеет в европы "супернападающего Заболотного" продать для феерии в ЛЧ..коль уж начал юморить и саркасничать....
Во вторых - в Спартаке никогда не скажут : «Что за африканский шлак ты привез?».....))
В третьих - разница в бюджетах первых и остальных команд есть во всех чемпионатах....
В четвёртых - хороший агент не тот который "распихивает" Вандерсонов по Хетафям и Краснодарам бесплатно....а тот который сумеет в европы "супернападающего Заболотного" продать для феерии в ЛЧ..коль уж начал юморить и саркасничать....