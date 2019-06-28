Селюк: «Через год-два Дзюба пойдет гулять»

сегодня, 08:47

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался резко против лимита на легионеров в РПЛ .

– Как считаете, какой лимит будет оптимальным для России?

– Надо полностью убрать лимит. Это оптимально.

– Тогда есть опасность, что будут выходить по 11 легионеров. Пойдут ли болельщики смотреть на такие команды?

– Если одна команда выпустит одних легионеров, а люди не пойдут смотреть, то сразу станет понятно, что невыгодно. Денег не заработали. Например, в Бельгии нет лимита на легионеров, но там суперсборная. Почему они не боятся, что их чемпионат заполонят легионеры? В «Барселоне» играет Усман Дембеле. До этого он был в «Ренне». А пришел бы, например, в «Спартак»? Сказали бы: «Что за африканский шлак ты привез?». Знаю, как некоторые болельщики резко говорят про моих футболистов из Африки, считая их второсортными. А «Ренн» через год продал Дембеле за 100 миллионов. Это одна из статей дохода небольших клубов. При наличии финансового фэйр-плей на чем им еще зарабатывать?

– Да, это главная статья дохода.

– В России есть пять больших клубов. У одних – РЖД , у других – «Лукойл», где-то течет нефть, где-то – все, что хочешь, газ и так далее. А что делать региональным клубам? У «Тамбова» бюджет 350 миллионов, а у «Локомотива» – шесть миллиардов. Я уже не говорю про «Зенит».

– В футбол все же играют не деньги, а люди.

– Более того, я не удивлюсь, если «Тамбов» даст бой. Я им дал пять очень хороших футболистов за очень дешево. Но сейчас мы говорим о статье дохода. В «Краснодаре» играет Вандерсон. Несколько лет назад я его предлагал в «Мордовию». Юрий Палыч ответил: «Да не, ну что это вообще?» (Семин возглавлял «Мордовию». – Прим. ред.). Я бесплатно предлагал Вандерсона в «Краснодар». Никто не хотел. Тогда я его отдал в «Хетафе», а перед этим взял из второй лиги Бельгии. Вандерсон поиграл в Испании. «Хетафе» не продлил с ним контракт, но его вдруг купил «Краснодар» за 8 миллионов. И он уже не второсортный. А сейчас Вандерсон играет в «Краснодаре», и все говорят: «Да, вот такие хорошие иностранцы». Давайте возьмем «Зенит».

– Давайте.

– Через год-два Дзюба пойдет гулять. Покажите мне супернападающих из России, способных феерить в Лиге чемпионов. Назовите хоть одного, кроме Заболотного.