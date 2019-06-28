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Айртон: «Хочется верить, что „Спартак“ сможет побороться за титул»

сегодня, 05:57

Защитник «Спартака» Айртон прокомментировал свою травму в матче Кубка Париматч Премьер против «Ростова» (0:2) и поделился ожиданиями от грядущего сезона.

Что касается этой травмы – я отделался лёгким испугом. Поработал, и понял, что скоро вернусь к работе с командой.

Насколько важно выиграть у ЦСКА? Несмотря на то, что мы сейчас на сборах, можно сказать, играем под нагрузкой, дерби остаётся дерби. Поэтому будем выходить на поле и играть на победу.

Мы проделываем серьёзную работу на этих сборах. Надеюсь, она принесёт свои плоды. Когда начнётся сезон, мы будем идти от игры к игре. Хочется верить, что мы сможем побороться за титул и в конце сезона отпраздновать успех.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   87 / 655
сегодня в 06:52
Первая игра уже не позволяет на это надеяться.
КАМЮ
КАМЮ
   58 / 655
сегодня в 06:51
Молодец. Главное в Спаме, ты за полгода уяснил - нужно ВЕРИТЬ.
На то она и секта
Alvish
Alvish
   484 / 655
сегодня в 06:24
Уже начал, в кубке тины с позора.
cska plus
cska plus
   2 / 655
сегодня в 06:22
Опять и снова, обратите внимание, ни один футболист кроме хрющек в своём интервью не рассказывает о титулах, все говорят как им хочется удачно войти в сезон а хрющи об одном и том же много лет.
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