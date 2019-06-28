Айртон: «Хочется верить, что „Спартак“ сможет побороться за титул»

Защитник «Спартака» Айртон прокомментировал свою травму в матче Кубка Париматч Премьер против «Ростова» (0:2) и поделился ожиданиями от грядущего сезона.

Что касается этой травмы – я отделался лёгким испугом. Поработал, и понял, что скоро вернусь к работе с командой.

Насколько важно выиграть у ЦСКА ? Несмотря на то, что мы сейчас на сборах, можно сказать, играем под нагрузкой, дерби остаётся дерби. Поэтому будем выходить на поле и играть на победу.

Мы проделываем серьёзную работу на этих сборах. Надеюсь, она принесёт свои плоды. Когда начнётся сезон, мы будем идти от игры к игре. Хочется верить, что мы сможем побороться за титул и в конце сезона отпраздновать успех.