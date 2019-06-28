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Сычев: «Атмосфера на стадионе была просто огненной»

сегодня, 08:26
ФК КФЛоготип футбольный клуб ФК КФ (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Шеффилд ФК (Дронфилд)Шеффилд ФКМатч завершен

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев поделился эмоциями от матча за любительский ФК КФ против «Шеффилда» (2:1). Именно Сычев забил победный гол в поединке.

Коротко о матче: «ФК КФ» — «Шеффилд». Спасибо за приглашение отцу команды, за возможность почувствовать кайф от футбола! Я тебе все сказал в раздевалке! Ребята большие молодцы, приятно было играть в одной команде, команда и коллектив просто супер! Работать и все получится, все в ваших руках, ногах, голове! И только вперед! Атмосфера на стадионе была просто огненной, давно я такого не чувствовал. Болельщикам отдельный респект.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 655
сегодня в 09:41
Обычная обстановка, Сычёв просто отвык от такой атмосферы.
Akvarel
Akvarel
   94 / 655
сегодня в 09:40
Всяк спартач заканчивает карьеру в огненной обстановке на задрипанном стадионе в любительской лиге.
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 655
сегодня в 09:09
Вот хоть Шеффилд получил наконец достойного соперника, а то до этого какие-то суперклубы попадались.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   294 / 655
сегодня в 09:02
нулевой Шефилд с 8-ой лиги, мечта каждого бывшего фуцболиста :)
Чингачгук
Чингачгук
   98 / 655
сегодня в 08:34
Чего он несет?
Averoniy
Averoniy
   644 / 655
сегодня в 08:30
Огненная оттого, что два человека на трибуне жарили шашлык?
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