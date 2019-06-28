Сычев: «Атмосфера на стадионе была просто огненной»

Бывший форвард сборной России поделился эмоциями от матча за любительский ФК КФ против «Шеффилда» (2:1). Именно Сычев забил победный гол в поединке.

Коротко о матче: « ФК КФ» — «Шеффилд». Спасибо за приглашение отцу команды, за возможность почувствовать кайф от футбола! Я тебе все сказал в раздевалке! Ребята большие молодцы, приятно было играть в одной команде, команда и коллектив просто супер! Работать и все получится, все в ваших руках, ногах, голове! И только вперед! Атмосфера на стадионе была просто огненной, давно я такого не чувствовал. Болельщикам отдельный респект.