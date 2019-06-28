Зе Луиш: «Желаю Глушакову такого же успеха, какой был в „Спартаке“»

Нападающий «Спартака» прокомментировал уход из клуба бывшего капитана «красно-белых» .

Как мы попрощались? Это было трогательное прощание. Но рано или поздно со всеми приходится расставаться. С Денисом я играл в «Спартаке» с момента моего прихода. Желаю ему удачи на новом месте. Пусть будет так же успешен, как был в «Спартаке».

Был ли он хорошим капитаном? Жаловаться мне не на что.

Джикия – наш капитан. Не знаю, что будет дальше, но пока это так. Все качества у него для этого есть.