Зе Луиш: «Желаю Глушакову такого же успеха, какой был в „Спартаке“»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш прокомментировал уход из клуба бывшего капитана «красно-белых» Дениса Глушакова.
Как мы попрощались? Это было трогательное прощание. Но рано или поздно со всеми приходится расставаться. С Денисом я играл в «Спартаке» с момента моего прихода. Желаю ему удачи на новом месте. Пусть будет так же успешен, как был в «Спартаке».
Был ли он хорошим капитаном? Жаловаться мне не на что.
Джикия – наш капитан. Не знаю, что будет дальше, но пока это так. Все качества у него для этого есть.
По слухам, следующим клубом Глушакова может стать «Рубин».
Недоговорки...завуалированные выражения и смена темы....))))
Из интервью Самедова.
– Вы достаточно самостоятельный и откровенный человек. Анализируя всё сказанное, хотел бы задать финальный вопрос по теме – вы можете назвать Кононова лжецом?
- Он стратег.
Из интервью Зе Луиша.
- Был ли Глушаков хорошим капитаном?
- Жаловаться мне на что. Джикия - наш капитан.
Недоговорки...завуалированные выражения и смена темы....))))
Из интервью Самедова.
– Вы достаточно самостоятельный и откровенный человек. Анализируя всё сказанное, хотел бы задать финальный вопрос по теме – вы можете назвать Кононова лжецом?
- Он стратег.
Из интервью Зе Луиша.
- Был ли Глушаков хорошим капитаном?
- Жаловаться мне на что. Джикия - наш капитан.