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Зе Луиш: «Желаю Глушакову такого же успеха, какой был в „Спартаке“»

сегодня, 06:18

Нападающий «Спартака» Зе Луиш прокомментировал уход из клуба бывшего капитана «красно-белых» Дениса Глушакова.

Как мы попрощались? Это было трогательное прощание. Но рано или поздно со всеми приходится расставаться. С Денисом я играл в «Спартаке» с момента моего прихода. Желаю ему удачи на новом месте. Пусть будет так же успешен, как был в «Спартаке».

Был ли он хорошим капитаном? Жаловаться мне не на что.

Джикия – наш капитан. Не знаю, что будет дальше, но пока это так. Все качества у него для этого есть.

По слухам, следующим клубом Глушакова может стать «Рубин».

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Все комментарии
Рыжая Борода
Рыжая Борода ответил Jeck Denielse
   408 / 654
сегодня в 08:19
Как обычно ...в интервью игроков народной...... Недоговорки...завуалированные выражения и смена темы....)))) Из интервью Самедова. – Вы достаточно самостоятельный и откровенный человек. Анализируя всё сказанное, хотел бы задать финальный вопрос по теме – вы можете назвать Кононова лжецом? - Он стратег. Из интервью Зе Луиша. - Был ли Глушаков хорошим капитаном? - Жаловаться мне на что. Джикия - наш капитан.
вью спартаковцев ничем не отличаются от остальных...зато стулья целы )
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   38 / 654
сегодня в 07:38
Никому не пожелаешь такого успеха, какой был у глушакова в тарасятнике.
starche
starche
   200 / 654
сегодня в 07:14
Рубину можно только посочувствовать..............
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 654
сегодня в 07:14
Как обычно ...в интервью игроков народной......
Недоговорки...завуалированные выражения и смена темы....))))

Из интервью Самедова.
– Вы достаточно самостоятельный и откровенный человек. Анализируя всё сказанное, хотел бы задать финальный вопрос по теме – вы можете назвать Кононова лжецом?
- Он стратег.

Из интервью Зе Луиша.
- Был ли Глушаков хорошим капитаном?
- Жаловаться мне на что. Джикия - наш капитан.
cska plus
cska plus
   2 / 654
сегодня в 06:56
В спартаке у него были одни слёзы.
Valeleo
Valeleo
   87 / 654
сегодня в 06:35
Две бездари распрощались.
Чингачгук
Чингачгук
   100 / 654
сегодня в 06:29
Стыдно за спартак, в котором был глушаков.
No pupsiks
No pupsiks
   28 / 654
сегодня в 06:20
А разв успех был в спартаке? Одни склоки, скандалы и уход с позором.
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