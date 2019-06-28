Данцев: «Ждём, когда в Екатеринбург приедет МЮ или „Валенсия“»

Экс-игрок «Урала» выразил надежду, что екатеринбургская команда по итогам предстоящего сезона попадёт в еврокубки.

Обидно, что за 6 сезонов в РПЛ не пробились в еврокубки… Я уверен, что были шансы и через чемпионат. Да и два финала Кубка России. Второй могли выигрывать. Значит, время ещё не пришло. Значит, где-то недорабатывали. Надеюсь, что в этом сезоне команда завоюет путёвку. Команда, город, болельщики готовы к этому. Ждём, когда приедет «Манчестер Юнайтед» или «Валенсия».