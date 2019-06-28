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Данцев: «Ждём, когда в Екатеринбург приедет МЮ или „Валенсия“»

сегодня, 06:50

Экс-игрок «Урала» Александр Данцев выразил надежду, что екатеринбургская команда по итогам предстоящего сезона попадёт в еврокубки.

Обидно, что за 6 сезонов в РПЛ не пробились в еврокубки… Я уверен, что были шансы и через чемпионат. Да и два финала Кубка России. Второй могли выигрывать. Значит, время ещё не пришло. Значит, где-то недорабатывали. Надеюсь, что в этом сезоне команда завоюет путёвку. Команда, город, болельщики готовы к этому. Ждём, когда приедет «Манчестер Юнайтед» или «Валенсия».

Напомним, Данцев по окончании минувшего сезона завершил игровую карьеру и вошёл в тренерский штаб молодёжной команды «Урала».

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Все комментарии
rawer
rawer ответил 25процентный клоун
   465 / 654
сегодня в 08:15
Спартак приедет
конечно самая подходящая арена для домашней игры Спартака по версии РФС 2013 года
КЭТиК
КЭТиК
   99 / 654
сегодня в 08:04
Долго ждать придётся.
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 654
сегодня в 07:36
Спартак приедет
Boxert
Boxert
   208 / 654
сегодня в 07:30
Урал - новая гроза пупсиков, успехов!
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   18 / 654
сегодня в 07:19
Урал хорошая команда, удачи ей!
cska plus
cska plus
   2 / 654
сегодня в 07:08
Мы будем только рады.
SSC Napoli
SSC Napoli
   316 / 654
сегодня в 07:00
Ждите ждите.
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