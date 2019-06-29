«Зенит» минимально обыграл «Црвену Звезду»

«Зенит» одержал победу над «Црвеной Звездой» в контрольном матче.
«Црвена Звезда» - «Зенит» 0:1 (0:1)
Гол: Азмун 38
Состав «Зенита»: Лунев, Жирков, Ракицкий, Иванович, Смольников, Нобоа, Оздоев, Ригони, Дриусси (Шатов 60), Дзюба (Мостовой 75), Азмун (Мусаев 85).
В прошлой товарищеской игре «Зенит» разгромил румынский «Гонвед».
утром резервом зазгромили Гонвед, вечером основой протестили Звезду.
утром резервом зазгромили Гонвед, вечером основой протестили Звезду.
Ну что ж хорошая новость
Значит в чемпе и ЛЧ будут в зоне вылета
Ну что ж хорошая новость
Значит в чемпе и ЛЧ будут в зоне вылета