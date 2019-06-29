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«Зенит» минимально обыграл «Црвену Звезду»

29 июня 2019, 19:24
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» одержал победу над «Црвеной Звездой» в контрольном матче.

«Црвена Звезда» - «Зенит» 0:1 (0:1)
Гол: Азмун 38

Состав «Зенита»: Лунев, Жирков, Ракицкий, Иванович, Смольников, Нобоа, Оздоев, Ригони, Дриусси (Шатов 60), Дзюба (Мостовой 75), Азмун (Мусаев 85).

В прошлой товарищеской игре «Зенит» разгромил румынский «Гонвед».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   85 / 686
30 июня в 15:02
У Зенита реально играла почти вся основа! Иранский Месси в итоге зарешал) С минимальной победой, питерские львы!
Шуnя771
Шуnя771 ответил jobss
   75 / 686
30 июня в 14:48
можете у нас в новостях найти, там будут составы
Спасибо, двумя составами играли.
jobss
jobss ответил Шуnя771
   105 / 686
30 июня в 12:35
Одним составом?
можете у нас в новостях найти, там будут составы
jobss
jobss ответил Шуnя771
   105 / 686
30 июня в 12:35
Одним составом?
матч не смотрел, не в курсе
Шуnя771
Шуnя771
   75 / 686
30 июня в 12:35
jobss, вопрос снят.
Шуnя771
Шуnя771 ответил jobss
   75 / 686
30 июня в 12:34
Зенит играл два матча в один день, в разное время
Одним составом?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   35 / 686
30 июня в 12:01
Зенит за один день дважды обыграл побратимов спартака:
утром резервом зазгромили Гонвед, вечером основой протестили Звезду.
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   63 / 686
30 июня в 10:29
они своим составом в 100 человек могут и десять в день матчей играть)))
jobss
jobss ответил RomM84
   105 / 686
30 июня в 10:21
Ребят а как это зенит и со звездой сыграл и с гонведом? Да ещё одновременно?
Зенит играл два матча в один день, в разное время
RomM84
RomM84
   288 / 686
30 июня в 10:14
Ребят а как это зенит и со звездой сыграл и с гонведом? Да ещё одновременно?
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил cska plus
   48 / 686
30 июня в 09:53
Мостовой, это ближайщий родственник свинного мостового?
"Железная" логика,браво!
cska plus
cska plus
   3 / 686
30 июня в 08:42
Мостовой, это ближайщий родственник свинного мостового?
beefs
beefs ответил saha100
   66 / 686
30 июня в 08:41
А кто спонсор у црвены звёзды?
газпром!!!!
Морозовский
Морозовский ответил Шуnя771
   15 / 686
30 июня в 07:45
Опять Азмун! А лучший игрок всех времен? Купается в лучах славы)?)
Дзюба на рекорд собирается: поставил себе планку 2000 сухих минут на поле!
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   63 / 686
30 июня в 07:22
бомжы,ответьте на один вопрос - кто спонсор у цз?))
Sergey Z
Sergey Z
   362 / 686
30 июня в 07:13
Питерцев с победой!
скажем гуляли
скажем гуляли ответил VV V
30 июня в 03:26
Один шнурок на левой бутце Дзюбы стоит дороже, чем вся "Цверна Звезда" со стадионом.
хаха Да ты прям как скобеева "зенит обыграл обладателя Кубка Чемпионов"
Летающий Макаронный Монстр
Летающий Макаронный Монстр
   440 / 686
30 июня в 01:06
Нормально так сыграли по-товарищески! Сербы наши братья!
FERIS
FERIS
   207 / 686
29 июня в 23:21
Зенит с победой!
VV V
VV V
   142 / 686
29 июня в 23:05
Один шнурок на левой бутце Дзюбы стоит дороже, чем вся "Цверна Звезда" со стадионом.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Karkaz
   8 / 686
29 июня в 22:36
лазурных ждет позор в лч,но это ведь их второе имя
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Шуnя771
   8 / 686
29 июня в 22:34
а што,он забивал за команду в этом году? быстрее бузова забьет за зенит))
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 686
29 июня в 22:33
дзеба((
Шуnя771
Шуnя771
   75 / 686
29 июня в 21:42
Опять Азмун! А лучший игрок всех времен? Купается в лучах славы)?)
Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
   495 / 686
29 июня в 21:31
Поздравляю Зенит с победой
saha100
saha100
   176 / 686
29 июня в 21:28
А кто спонсор у црвены звёзды?
Z. Kramer
Z. Kramer ответил Karkaz
   76 / 686
29 июня в 20:55
ПСЖ громил Звезду с общим счётом 10-2, а Ливерпуль их со счётом 4-0. Похоже лазурных ждёт тоже самое)
Ты потерялся что ли или специально забыл, что ЦЗ выиграла у Ливерпуля 2 : 0
particular
particular
   13 / 686
29 июня в 20:52
Питерцы аккуратно и тактично пощупали фронтмена сербского футбола..:))
МКС
МКС
   22 / 686
29 июня в 20:43
Бомжи всех рвут в товарняках

Ну что ж хорошая новость

Значит в чемпе и ЛЧ будут в зоне вылета
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил parallels
   10 / 686
29 июня в 20:30
после таких новостей становится особенно стыдно за спартак)
За него всегда стыдно, но это наша ноша (жителей России), одна из)) Никогда не знаешь, где он опозорится))
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