Мелкадзе показал финт с бутылкой

«Спартак» опубликовал видео с утренней тренировки команды на сборах в Австрии. Футболисты выполняли разные практические и игровые задания, а нападающий красно-белых Георгий Мелкадзе смог исполнить финт с бутылкой. Правда, для этого понадобилось несколько попыток.
😱 Мелкадзе всех впечатлил! Утренняя тренировка в Австрии— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 29 июня 2019 г.
Полное видео смотрите по ссылке: https://t.co/MT8k5AjMBv#КрасноБелаяАвстрия pic.twitter.com/fBQcG0qVkJ
с нескольких попыток повезло и бутылка сделала сальто и встала в мягкий газон
очень поможет на футбольном поле видимо
с нескольких попыток повезло и бутылка сделала сальто и встала в мягкий газон
очень поможет на футбольном поле видимо
P.S. Аршавин вообще то в Питере буянил, Денисов тоже в Питере днюху отмечал и ментов "раз на раз" звал, Ионов по Питеру пьяный от ДПСников отрывался, как и Радимов и Кержаков, Бухаров в Пулково крушил мебель! Игрокам Зенита все-равно где пить и Москва тут не при чем!
P.S. Аршавин вообще то в Питере буянил, Денисов тоже в Питере днюху отмечал и ментов "раз на раз" звал, Ионов по Питеру пьяный от ДПСников отрывался, как и Радимов и Кержаков, Бухаров в Пулково крушил мебель! Игрокам Зенита все-равно где пить и Москва тут не при чем!