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Мелкадзе показал финт с бутылкой

29 июня 2019, 17:25

«Спартак» опубликовал видео с утренней тренировки команды на сборах в Австрии. Футболисты выполняли разные практические и игровые задания, а нападающий красно-белых Георгий Мелкадзе смог исполнить финт с бутылкой. Правда, для этого понадобилось несколько попыток.

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Все комментарии
AleS
AleS ответил RamonCSKA
30 июня в 10:22
что здесь крутого и футбольного? с нескольких попыток повезло и бутылка сделала сальто и встала в мягкий газон очень поможет на футбольном поле видимо
3 ему ваш футбол. Всеее, у него контракт на несколько лет с зп 3 миллиона рублей в МЕСЯЦ!!! С бутылками фокусы показывать только и остается, остальное от жизни уже все взял, вернее не взял, а все дали, его заслуги никакой.
AleS
AleS
30 июня в 10:17
Конечно, он так себе игрочишка, а зп в месяц будет 3 миллиона рублей. От такой неслыханой щедрочти он наверно ваще про футбол забыл. Бегает на сборах счастливый, с бутылкой фокусы показывает, думает куда баблишко тратить будет по возвращению на родину.
Faustello
Faustello
   7 / 686
30 июня в 00:17
Даже комменты не буду читать, уха ха гы гы гы
Питер рулит
Питер рулит ответил Bullкин
   116 / 686
29 июня в 22:15
А где продолжение видео, в котором он на нее садится, как истинный мясной?
в личных архивах глушака..
13 RUS
13 RUS
   226 / 686
29 июня в 22:12
Жиго научил?😂
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   103 / 686
29 июня в 21:57
А эту самую бутылку ,в итоге , удалось в ворота потом запихать ? То-то и оно !
Bullкин
Bullкин
   343 / 686
29 июня в 21:02
А где продолжение видео, в котором он на нее садится, как истинный мясной?
RIR68
RIR68
   203 / 686
29 июня в 20:51
четыре раза уронил поллитру, сука(
ermak6848
ermak6848
   205 / 686
29 июня в 20:01
то - то в Спартаке все финтят с полЛитрой...
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 686
29 июня в 19:41
В общем ждем Спартак в ФНЛ после сезона. Гыгыгы
RamonCSKA
RamonCSKA
   220 / 686
29 июня в 19:40
что здесь крутого и футбольного?
с нескольких попыток повезло и бутылка сделала сальто и встала в мягкий газон
очень поможет на футбольном поле видимо
Лакшери
Лакшери
   252 / 686
29 июня в 19:32
    Albertinos
    Albertinos
       148 / 686
    29 июня в 19:28
    А покажите как Ананидзе с бутылочкой финтит! Хотя на SOCCER, вряд ли такое покажут.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил ziborock
       10 / 686
    29 июня в 19:25
    Секта Грозовского в таких делах профи!)))
    Секта валероверующих, говорят, тоже)
    parallels
    parallels ответил ziborock
       5 / 686
    29 июня в 19:18
    "Вашего"?! Я от Москвы в 700 км. живу, но это НАШ город и наша столица, или вы там себя в Питере к другой нации причисляете?! P.S. Аршавин вообще то в Питере буянил, Денисов тоже в Питере днюху отмечал и ментов "раз на раз" звал, Ионов по Питеру пьяный от ДПСников отрывался, как и Радимов и Кержаков, Бухаров в Пулково крушил мебель! Игрокам Зенита все-равно где пить и Москва тут не при чем!
    а в каком городе ты живёшь?
    ziborock
    ziborock ответил Так Себе Аналитик
       27 / 686
    29 июня в 19:17
    Де Зеув, говорят, тоже в "Спартаке" любил финт с бутылкой показывать. Но это уже +18 было, не для утренней тренировки.
    Секта Грозовского в таких делах профи!)))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       10 / 686
    29 июня в 19:09
    Де Зеув, говорят, тоже в "Спартаке" любил финт с бутылкой показывать. Но это уже +18 было, не для утренней тренировки.
    Alvish
    Alvish
       92 / 686
    29 июня в 19:01
    Финт с бутылкой это всё, чем может гордиться спартак.
    Принц тарасовский
    Принц тарасовский
       29 / 686
    29 июня в 18:57
      Байкал-38
      Байкал-38
         30 / 686
      29 июня в 18:51
      Цирк продолжается!
      spartach n1
      spartach n1 ответил Беланов
         2 / 686
      29 июня в 18:43
      Сел на неё - любят в спартаке такие финты
      311
      311
         25 / 686
      29 июня в 18:39
      Фигнёй страдают на сборах, а потом бац! И 7-0!)
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 686
      29 июня в 18:37
      С бутылками финтами в Спартаке всё в порядке. Осталось научится играть в футбол. Гыгыгы
      serh62
      serh62
         264 / 686
      29 июня в 18:34
      лучше бы в футбол научился играть...
      ziborock
      ziborock ответил parallels
         27 / 686
      29 июня в 18:32
      обрати внимание, что все события произошли в москве. неблагоприятное влияние вашего города)
      "Вашего"?! Я от Москвы в 700 км. живу, но это НАШ город и наша столица, или вы там себя в Питере к другой нации причисляете?!
      P.S. Аршавин вообще то в Питере буянил, Денисов тоже в Питере днюху отмечал и ментов "раз на раз" звал, Ионов по Питеру пьяный от ДПСников отрывался, как и Радимов и Кержаков, Бухаров в Пулково крушил мебель! Игрокам Зенита все-равно где пить и Москва тут не при чем!
      spartach n1
      spartach n1 ответил parallels
         2 / 686
      29 июня в 18:25
      наши культурно пьют, в заведениях!! 😂 а ваш капитан-легенда-банщик-самогонщик как распоследний алкаш - на улице. и, что характерно, верхом на заборе. а потом под ним, как и положено спартачу 😅
      spartach n1
      spartach n1 ответил parallels
         2 / 686
      29 июня в 18:20
      наши культурно пьют, в заведениях!! 😂 а ваш капитан-легенда-банщик-самогонщик как распоследний алкаш - на улице. и, что характерно, верхом на заборе. а потом под ним, как и положено спартачу 😅
      vyishenka
      vyishenka
         532 / 686
      29 июня в 18:16
      За такой финт надо капитаном избрать.
      Беланов
      Беланов
         216 / 686
      29 июня в 18:15
      Сел на неё - любят в спартаке такие финты
      parallels
      parallels ответил ziborock
         5 / 686
      29 июня в 18:14
      Культурно?! Так же культурно пьют как и столица "культурная"! Один матами в аэропорту орет, другой стульями "финтит", третий с полицией на перегонки гоняет, четвертый на сцену лезет в неадеквате и речевки орет!))) и.т.д.
      обрати внимание, что все события произошли в москве. неблагоприятное влияние вашего города)
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