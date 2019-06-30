Вудворд: «„Манчестер Юнайтед“ работает над трансферами»

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд рассказал о трансферной политике английского клуба на лето.

Несмотря на раздутый характер рынка трансферов и постоянные спекуляции, которые могут вводить в заблуждение, команда по подбору игроков - совместно с тренером Сульшером - спокойно работают за кулисами, чтобы привлечь первоклассных игроков, которые соответствуют их видению в долгосрочной перспективе.