Вудворд: «„Манчестер Юнайтед“ работает над трансферами»

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд рассказал о трансферной политике английского клуба на лето.
Несмотря на раздутый характер рынка трансферов и постоянные спекуляции, которые могут вводить в заблуждение, команда по подбору игроков - совместно с тренером Сульшером - спокойно работают за кулисами, чтобы привлечь первоклассных игроков, которые соответствуют их видению в долгосрочной перспективе.
Напомним, что вчера «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Аарона Ван-Биссаки.
Или трансфер Аарона(из которого в принципе может получиться класный игрок) которого хорошо что купили, но блин такая сумма за игрока с одним нормальным сезоном??
Вудворт тупо сам себя нахваливает... Посмотрим какие ещё "первокласные трансферы будут".
Или трансфер Аарона(из которого в принципе может получиться класный игрок) которого хорошо что купили, но блин такая сумма за игрока с одним нормальным сезоном??
Вудворт тупо сам себя нахваливает... Посмотрим какие ещё "первокласные трансферы будут".