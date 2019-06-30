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Вудворд: «„Манчестер Юнайтед“ работает над трансферами»

30 июня 2019, 11:31

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд рассказал о трансферной политике английского клуба на лето. 

Несмотря на раздутый характер рынка трансферов и постоянные спекуляции, которые могут вводить в заблуждение, команда по подбору игроков - совместно с тренером Сульшером - спокойно работают за кулисами, чтобы привлечь первоклассных игроков, которые соответствуют их видению в долгосрочной перспективе. 

Напомним, что вчера «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Аарона Ван-Биссаки

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   88 / 686
30 июня в 16:52
Значит никого старше 23-х лет ждать не стоит.
Groove000
Groove000
   516 / 686
30 июня в 14:03
Лучше бы тебя на трансфер выставили, вместе с Глэйзерами желательно
Artuom
Artuom
   71 / 686
30 июня в 13:24
Это он трансфер Дэниэла Джеймса обозвал первоклассным???
Или трансфер Аарона(из которого в принципе может получиться класный игрок) которого хорошо что купили, но блин такая сумма за игрока с одним нормальным сезоном??

Вудворт тупо сам себя нахваливает... Посмотрим какие ещё "первокласные трансферы будут".
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