Руни назвал лучшего тренера, с которым работал. И это не Фергюсон

Нападающий Уэйн Руни, проведший в «Манчестер Юнайтед» 13 лет, назвал лучшего тренера, с которым ему довелось работать. Несмотря на успех легендарного Алекса Фергюсона, Руни считает лучшим не его, а Луи ван Гала, которого «Манчестер Юнайтед» уволил после двух лет работы.
Ван Гал пока что лучший тренер, с которым я работал. Сто процентов.
Его тактические навыки, способ подготовки, внимание к мельчайшим деталям - всё это мне кажется потрясающим. Я его обожаю. Раньше я никогда не смотрел на вещи под таким углом.
Ранее Руни сообщил, что ему предлагают стать тренером.