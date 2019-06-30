Руни назвал лучшего тренера, с которым работал. И это не Фергюсон

30 июня 2019, 09:52

Нападающий , проведший в «Манчестер Юнайтед» 13 лет, назвал лучшего тренера, с которым ему довелось работать. Несмотря на успех легендарного , Руни считает лучшим не его, а , которого «Манчестер Юнайтед» уволил после двух лет работы.

Ван Гал пока что лучший тренер, с которым я работал. Сто процентов. Его тактические навыки, способ подготовки, внимание к мельчайшим деталям - всё это мне кажется потрясающим. Я его обожаю. Раньше я никогда не смотрел на вещи под таким углом.

Ранее Руни сообщил, что ему предлагают стать тренером.