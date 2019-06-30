ГлавнаяНовости

Руни назвал лучшего тренера, с которым работал. И это не Фергюсон

30 июня 2019, 09:52

Нападающий Уэйн Руни, проведший в «Манчестер Юнайтед» 13 лет, назвал лучшего тренера, с которым ему довелось работать. Несмотря на успех легендарного Алекса Фергюсона, Руни считает лучшим не его, а Луи ван Гала, которого «Манчестер Юнайтед» уволил после двух лет работы.

Ван Гал пока что лучший тренер, с которым я работал. Сто процентов.

Его тактические навыки, способ подготовки, внимание к мельчайшим деталям - всё это мне кажется потрясающим. Я его обожаю. Раньше я никогда не смотрел на вещи под таким углом.

Ранее Руни сообщил, что ему предлагают стать тренером.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Себальос не хочет покидать «Реал»
Вчера, 23:22 Комментарии2
Брат Заха: «Вилфрид всегда мечтал играть за „Арсенал“»
Вчера, 21:07 Комментарии2
Рэшфорд: «Хочется вновь увидеть, как МЮ выигрывает АПЛ и Лигу чемпионов»
Вчера, 20:04 Комментарии13
Годин: «Я пришел в „Интер“, чтобы побеждать»
Вчера, 18:17 Комментарии2
Марсело: «Мы с Роналду не говорим о футболе»
Вчера, 17:24 Комментарии0
Марсело: «Зидан мне как старший брат»
Вчера, 17:18 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   34 / 686
вчера в 00:02
само собой, не моур же, меланхолик мойес, либо судья уэб... все эти трое тренировавшие МЮ и рядом не стояли с ванГалей... просто Галю свои же и слили и затравили, а он как раз и пытался из молодежи построить доминирующую команду на будущее.
abramjan
abramjan
   141 / 686
30 июня в 18:39
сыр алекс скорее был решалой чем тренером в те времена мю очень помогали судьи
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил RMUKMU
   104 / 686
30 июня в 18:18
Я не отрицаю, что он большой мотиватор. Но в плане тактики все же не равный Эррере, Лобановскому или Кройфу.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   502 / 686
30 июня в 16:58
А почему тогда так ужасно играли ? Мю просто был посмешищем , который мог Асю игру делать пасы назад до поперёк
RMUKMU
RMUKMU ответил Y.N.W.A.
   88 / 686
30 июня в 16:41
В таком случае нужно ещё уточнить. Фергюсон как тактик не самый топ, так как в качества необходимые тренеру входит не только тактика, но и психология. Уж не болельщику команды Клоппа этого не знать.
valera666
valera666
   199 / 686
30 июня в 14:16
Ван Гал просто любитель красиво говорить всякую чушь о футболе и для игроков со слабеньким интеллектом это кажется чем-то фантастическим, когда они не понимают половину слов, а так же не понимают, что польза от этих всех тактических схем равна нулю
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   78 / 686
30 июня в 13:46
Выбор у Руни довольно серьёзный: Ферги. Мозес, Эриксон, Капелло, Ходжсон, Моуриньо. Но даже среди них Луи как тактический новатор стоит особняком.
ЮЗИК
ЮЗИК
   192 / 686
30 июня в 13:43
Руни бухой похоже интервью давал
311
311
   25 / 686
30 июня в 12:27
Этот великий тактик после МЮ до сих пор без клуба сидит!)
EAGuar As
EAGuar As
   64 / 686
30 июня в 11:37
Вот и хорошо .
Bavaria_M
Bavaria_M
   180 / 686
30 июня в 11:33
Эт да гал сильный тактик
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   104 / 686
30 июня в 11:25
Для тех, кто более-менее разбирается, неудивительно. Ферги один из лучших менеджеров в истории футбола, но именно, как коуч он не входит в самый топ.
kotmyshka
kotmyshka
   96 / 686
30 июня в 10:24
именно для него - вполне возможно...
STVA 1
STVA 1
   24 / 686
30 июня в 10:17
Каждому свое ....
LOpp
LOpp
   6 / 686
30 июня в 10:16
Руни видимо сильно мячом в голову прилетело
cska plus
cska plus
   3 / 686
30 июня в 10:01
Ещё бы, легенда МЮ!
борька
борька
   79 / 686
30 июня в 09:56
Не дали парню раскрыться , рано уволили!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100