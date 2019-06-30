Рейнгольд: «Игроки „Спартака“ в этот раз хотя бы бегали»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал итоги товарищеского матча «красно-белых» против ЦСКА (3:1).

Сегодня порадовали хотя бы тем, что в этот раз хоть бегали. Первый тайм получился довольно напряжённым, и эпизод столкновения Набабкина и Адриано говорит о том, что оба коллектива были настроены биться. Ничего особенного в плане футбола «Спартак» не показал, но зато присутствовал характер и настрой, а на данном этапе для меня этого достаточно.



Конечно, удаление Набабкина свело на нет все усилия ЦСКА . Команда потеряла игрока, получила дополнительную нагрузку, молодые ребята не выдержали. С этой точки зрения результат закономерен. Безусловно, и Адриано нужно было тоже удалять, это бесспорно, ведь была откровенная отмашка, но я могу понять бразильца: Набабкин откровенно провоцирует тебя весь тайм, постоянно хлещет по икроножным, по лопаткам, по рёбрам... Адриано вскипел и отмахнулся. Конечно, нужно было удалять, но, на мой взгляд, сейчас слишком много внимания начинают приковывать к эпизоду, случившемуся в ходе товарищеской встречи.