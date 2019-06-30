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Рейнгольд: «Игроки „Спартака“ в этот раз хотя бы бегали»

30 июня 2019, 23:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал итоги товарищеского матча «красно-белых» против ЦСКА (3:1).

Сегодня порадовали хотя бы тем, что в этот раз хоть бегали. Первый тайм получился довольно напряжённым, и эпизод столкновения Набабкина и Адриано говорит о том, что оба коллектива были настроены биться. Ничего особенного в плане футбола «Спартак» не показал, но зато присутствовал характер и настрой, а на данном этапе для меня этого достаточно.

Конечно, удаление Набабкина свело на нет все усилия ЦСКА. Команда потеряла игрока, получила дополнительную нагрузку, молодые ребята не выдержали. С этой точки зрения результат закономерен. Безусловно, и Адриано нужно было тоже удалять, это бесспорно, ведь была откровенная отмашка, но я могу понять бразильца: Набабкин откровенно провоцирует тебя весь тайм, постоянно хлещет по икроножным, по лопаткам, по рёбрам... Адриано вскипел и отмахнулся. Конечно, нужно было удалять, но, на мой взгляд, сейчас слишком много внимания начинают приковывать к эпизоду, случившемуся в ходе товарищеской встречи.

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Все комментарии
viking88
viking88 ответил oFANATo
   102 / 686
вчера в 08:33
Рейнгольд, просто свинский поступок Луиски вот и внимание такое пристальное.
ну не о донной игре ЦСКА же говорить, верно? вот и остается удаление мусолить, хоть какая-то отмазка
Павел Амурский
Павел Амурский
   287 / 686
вчера в 08:23
Неужели скоро и играть будут.
ЮЗИК
ЮЗИК
   192 / 686
вчера в 05:34
Прогресс уже есть раз начали бегать
112910415
112910415
   44 / 686
вчера в 04:59
лучше надо играть, лучше !
cska plus
cska plus
   3 / 686
вчера в 04:23
Ахахах! Старик устроил внука в Ахмат теперь бдит дальше за спартаком.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   29 / 686
вчера в 00:58
Это игроки ЦСКА стояли.
STVA 1
STVA 1
   24 / 686
вчера в 00:39
Валере не угодишь , а его фраза : хотя бы бегали и говорит об этом .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Gunther
   103 / 686
вчера в 00:36
ну так это сборы, в начале всегда тяжело. Потому и надо наигрывать состав и не смотреть на результат победный он или проигран. Вон Федун тоже про это сказал и что пару усилений ищут.
То ,что говорит Федун надо на 80 поделить !
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   28 / 686
30 июня в 23:53
В итоге спартачи больше опозорились, чем победили! Что в общем-то не новость!)
oFANATo
oFANATo
   52 / 686
30 июня в 23:48
Рейнгольд, просто свинский поступок Луиски вот и внимание такое пристальное.
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 686
30 июня в 23:38
Думается мне этот эпизод был по заказу матч тв
Gunther
Gunther
   387 / 686
30 июня в 23:34
ну так это сборы, в начале всегда тяжело.
Потому и надо наигрывать состав и не смотреть на результат победный он или проигран. Вон Федун тоже про это сказал и что пару усилений ищут.
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