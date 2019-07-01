Точилин: «По Заболотному и Новосельцеву пока нет конкретики»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал слухи о том, что в команду могут перейти игроки «Зенита» Иван Новосельцев и Антон Заболотный. Ранее сообщалось о возможной годичной аренде футболистов.
- Активно идут слухи, что в «Сочи» перейдет группа игроков из «Зенита». Правда?
- Пока все это на уровне слухов. Мы ищем игроков, но кого конкретно не могу сказать.
- К Заболотному и Новосельцеву не проявляете интерес?
- Нас интересует любой игрок, который может усилить команду. Руководство работает над этим. Пока ничего конкретного
Заболотный незаменим на тренировках, возглавляя группу манекенов !
Заболотный незаменим на тренировках, возглавляя группу манекенов !