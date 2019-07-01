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Точилин: «По Заболотному и Новосельцеву пока нет конкретики»

вчера, 00:32

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал слухи о том, что в команду могут перейти игроки «Зенита» Иван Новосельцев и Антон Заболотный. Ранее сообщалось о возможной годичной аренде футболистов.

- Активно идут слухи, что в «Сочи» перейдет группа игроков из «Зенита». Правда?

- Пока все это на уровне слухов. Мы ищем игроков, но кого конкретно не могу сказать. 

- К Заболотному и Новосельцеву не проявляете интерес?

- Нас интересует любой игрок, который может усилить команду. Руководство работает над этим. Пока ничего конкретного

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Все комментарии
морозз
морозз ответил Жорж Милославский
   31 / 686
вчера в 10:43
Если только в Спартак за большие денги.
Да нет дружище, пока Спартак отдаёт своих лучших футболистов в Зенит, надо же помогать всем миром бедным бомжам!
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил cska plus
   48 / 686
вчера в 09:43
Сложная судьба у этих ребят.
Да и у тебя-то непроста!
ДСА
ДСА
   143 / 686
вчера в 08:29
Похоже куча игроков Сочи будет из аренды.
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 686
вчера в 08:01
по Антону я не шучу ,это настолько жирнр,да и по артемке жирно
mihaluch
mihaluch
   42 / 686
вчера в 07:49
Тренер замкнулся ничего конкретного не скажет, о всех переходах и составе узнаем только перед началом первого тура.
112910415
112910415
   44 / 686
вчера в 07:26
как оживить Новосельцева, знают только в Ростове...
Заболотный незаменим на тренировках, возглавляя группу манекенов !
cska plus
cska plus
   3 / 686
вчера в 07:20
Сложная судьба у этих ребят.
FILL3286
FILL3286
   9 / 686
вчера в 07:03
забалотный это все для бакланов
beefs
beefs
   66 / 686
вчера в 06:22
Игроки сборной России усилят Сочи...
STVA 1
STVA 1
   24 / 686
вчера в 06:09
Как это нет конкретики ? Бери Рыжий , ведь же команду мечты собираете)))
mortid
mortid
   238 / 686
вчера в 05:03
C Заболотным знатно развели Зенит ))) Они думали раз он Заболотный, значит свой, с питерских болот ))))) ан нет.
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 686
вчера в 01:45
Ищут не знают кого?
Жорж Милославский
Жорж Милославский ответил морозз
   618 / 686
вчера в 01:33
Да ладно, Зенит никогда не продаст легенду клуба Заболотного...никогда!
Если только в Спартак за большие денги.
морозз
морозз
   31 / 686
вчера в 01:12
Да ладно, Зенит никогда не продаст легенду клуба Заболотного...никогда!
Nafnafik
Nafnafik
   309 / 686
вчера в 01:08
Даже связываться с обоими не стоит, бревна ниредчайшие.
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