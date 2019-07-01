Точилин: «По Заболотному и Новосельцеву пока нет конкретики»

вчера, 00:32

Главный тренер «Сочи» прокомментировал слухи о том, что в команду могут перейти игроки «Зенита» и . Ранее сообщалось о возможной годичной аренде футболистов.

- Активно идут слухи, что в «Сочи» перейдет группа игроков из «Зенита». Правда?

- Пока все это на уровне слухов. Мы ищем игроков, но кого конкретно не могу сказать.

- К Заболотному и Новосельцеву не проявляете интерес?

- Нас интересует любой игрок, который может усилить команду. Руководство работает над этим. Пока ничего конкретного