Бубнов: «Четыре пропущенных за две игры - это много для ЦСКА»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче «Спартак» - ЦСКА (3:1), который прошел в рамках Кубка Париматч Премьер.

До удаления Набабкина на поле было равенство и по счету, и по игре. Видно, что, несмотря на товарищеский статус дерби, обе команды хотели выиграть. Да, ЦСКА забил курьезный мяч после неудачного выноса Айртона, но и «Спартак» создал голевой эпизод в результате грубой ошибки Магнуссона. Неверное решение главного арбитра — удалять нужно было и Адриано, по сути, предопределило исход поединка. «Армейцы» и в первом тайме не все располагались на своих номинальных позициях, а после перерыва подавно пришлось экспериментировать в меньшинстве. Впрочем, «Спартак» сделал еще больше замен. Футболисты находятся под нагрузками, играют в жару, к тому же у тренеров есть возможность посмотреть в деле ближайший резерв.

В результате ошибочного решения судьи «Спартак» оказался в выигрышной ситуации, которой грамотно воспользовался, забив два гола. «Красно-белые» имели преимущество, смогли его реализовать, прибавили и функционально, и в комбинационной игре по сравнению с матчем против «Ростова». Приятное впечатление оставил Понсе. Видно, что игрок постепенно адаптируется, уже цепляется за мяч, неплохо открывается, ищет общий язык с партнерами.