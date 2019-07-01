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Бубнов: «Четыре пропущенных за две игры - это много для ЦСКА»

вчера, 00:07
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче «Спартак» - ЦСКА (3:1), который прошел в рамках Кубка Париматч Премьер.

До удаления Набабкина на поле было равенство и по счету, и по игре. Видно, что, несмотря на товарищеский статус дерби, обе команды хотели выиграть. Да, ЦСКА забил курьезный мяч после неудачного выноса Айртона, но и «Спартак» создал голевой эпизод в результате грубой ошибки Магнуссона. Неверное решение главного арбитра — удалять нужно было и Адриано, по сути, предопределило исход поединка. «Армейцы» и в первом тайме не все располагались на своих номинальных позициях, а после перерыва подавно пришлось экспериментировать в меньшинстве. Впрочем, «Спартак» сделал еще больше замен. Футболисты находятся под нагрузками, играют в жару, к тому же у тренеров есть возможность посмотреть в деле ближайший резерв.

В результате ошибочного решения судьи «Спартак» оказался в выигрышной ситуации, которой грамотно воспользовался, забив два гола. «Красно-белые» имели преимущество, смогли его реализовать, прибавили и функционально, и в комбинационной игре по сравнению с матчем против «Ростова». Приятное впечатление оставил Понсе. Видно, что игрок постепенно адаптируется, уже цепляется за мяч, неплохо открывается, ищет общий язык с партнерами.

Новичок армейцев Шарлия, похоже, также неплохого уровня, хотя быстро заменить Бекао будет трудно. ЦСКА вновь начнет сезон с перестроения в центре обороны: четыре мяча в двух встречах, пусть и неофициальных, это много для команды Виктора Ганчаренко. 

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Charismatic
   28 / 686
вчера в 22:00
Как же сильно у тебя горит бот. В каждой новости один и тот же комментарий. У пони сломался ботовод?
На правду не обижаются! А на обиженных воду возят!!!
cska1948
cska1948
   61 / 686
вчера в 10:15
СпаМ в игре с Ростовом пропустил ТРИ чистых гола, плюс гол от ЦСКА играя в полном составе и это НЕ много. А вот ЦСКА пропустил четыре гола, два из которых играя в меньшинстве по мнению Бубнова много. Тоже мне аналитик..
ermak6848
ermak6848
   205 / 686
вчера в 08:39
Вратарь молодой ещё не обстрелянный - опыта набирается...
EAGuar As
EAGuar As
   64 / 686
вчера в 08:22
Всяко бывает .
starche
starche
   169 / 686
вчера в 08:13
Игра низкого уровня и говорить-то здесь не о чём.
борька
борька
   79 / 686
вчера в 07:52
Тренировка, можно и больше, зрелижа ни какого, только комментаторы языками чесали
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
   366 / 686
вчера в 06:58
А за спартак стыдно , чтоб федун был на трибунах и не проиграла команда, надо занести судье , чтоб за кабель телевизионный ставил штрафные в их пользу.
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
   366 / 686
вчера в 06:57
Он смотрел матч? выдно же было что у ЦСКА из основы играло 4 человека
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Красно Синий воин
   138 / 686
вчера в 06:35
В итоге спартачи больше опозорились, чем победили! Что в общем-то не новость!)
В десяточку! Я вообще удивляюсь, что кто-то из хлева после этого позорища ещё пятачки здесь высовывает... ;)
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Footbolista
   138 / 686
вчера в 06:32
Кони все время пропускают...особенно Ихорян))...
Как-то вот вчера "Ихоряна" в воротах не углядел. Да и в прошлом сезоне, вроде, у "Ихоряна" вольше всех "сухарей" набралось...
В бледно-розовой параллельной реальности находимся? ;)
ДАША Д
ДАША Д
   109 / 686
вчера в 06:18
ЦСКА в этом сезоне мало что светит.
112910415
112910415
   44 / 686
вчера в 05:01
скромненько начали
cska plus
cska plus
   3 / 686
вчера в 04:32
Всё будет понятно после 3-4-х официальных матчей, а так возможно и бубунь прав.
Юрниекс
Юрниекс
   175 / 686
вчера в 00:42
Победили по свински. По другому они не " побеждают". Поэтому в еврокубках по 7 штук и получают. Там победу не купишь. А мы играли без трех основных,ведущих игрока. Влашич и Марио для нас очень важные игроки. В воротах блер стоят. В конце игры молодежный состав выпустили. Так что все объяснимо и не страшно. А вот как крючкохвостые без судей будут в Европе играть, не понятно...
Footbolista
Footbolista
   4 / 686
вчера в 00:32
Кони все время пропускают...особенно Ихорян))...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   49 / 686
вчера в 00:17
Для ЦСКА это много, вот спартак привык по 7 мячей за матч пропускать. У ЦСКА другой уровень и другие цели, а не картонный кубок тины
Charismatic
Charismatic ответил Красно Синий воин
   330 / 686
вчера в 00:15
В итоге спартачи больше опозорились, чем победили! Что в общем-то не новость!)
Как же сильно у тебя горит бот. В каждой новости один и тот же комментарий. У пони сломался ботовод?
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   28 / 686
вчера в 00:13
В итоге спартачи больше опозорились, чем победили! Что в общем-то не новость!)
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 686
вчера в 00:11
Защиты никакой
drug01
drug01
   69 / 686
вчера в 00:08
Это только подготовка!
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