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Адвокат: «Кокорин нуждается в специальном лечении»

сегодня, 17:36

Адвокат Дмитрий Аграновский рассказал о том, как нападающий «Зенита» Александр Кокорин, находясь в колонии, сможет получить помощь по лечению колена.

Медицинская помощь по праву оказывается Кокорину. Другой вопрос, как это будет, когда их этапируют в колонию. Колония может быть серьёзно удалена от того места, где он проходит лечение сейчас. А будут ли в месте этапирования нужные врачи – вопрос. Ему нужно специальное лечение. Но есть вариант, при котором в колонию можно будет привозить независимых специалистов, как говорится – с воли. Если медчасть пойдёт навстречу, если рекомендация будет соответствующая, то это возможно. Их могут и вывозить из колонии на лечение, но из СИЗО их вывозят к специалистам, которые находятся под рукой. А колония может быть в Тульской области, оттуда в Москву не наездишься. Поэтому самый реальный вариант – чтобы родственники договаривались с врачами и привозили в колонию.

Что касается нынешней процедуры, когда их возят из СИЗО в больницу, то обычно за СИЗО и колониями закреплены больницы, с которыми всё налажено. У меня клиента из «Матросской тишины» в городскую больницу № 20 вывозили. Но это обычные больницы, где лечатся обычные люди. Заключённых просто привозят туда под конвоем.

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Все комментарии
Верг
Верг
   250 / 695
сегодня в 20:36
Вартапетов санька вылечит!
Absinthe5
Absinthe5
   89 / 695
сегодня в 20:01
Дайте ему табуретом по макушке, и всё наладится)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   18 / 695
сегодня в 19:47
Мазь Вишневского- зашибись. От всех болячек.
spartach091
spartach091
   47 / 695
сегодня в 19:41
К психологу его, агрессивен да и алкоголик этот кокоша
Miaf
Miaf
   58 / 695
сегодня в 19:23
Кокорин нуждается в Специальном лечении и только Молло с Передасом могут ему помочь
Морозовский
Морозовский ответил Заполярный
   11 / 695
сегодня в 18:45
НЕМНОГО РАССТРОЮ ТЕБЯ, ПОД ВОРКУТОЙ И В САМОЙ ВОРКУТЕ ТУНДРА. ХОТЯ РЯДОМ ЕСТЬ ИНТА, ПЕЧОРА, ТАМ ХОРОШИЙ ЛЕС, ЕСТЬ ГДЕ КОКОШЕ ТОПОРОМ ПОМАХАТЬ И КОМАРОВ С МОШКОЙ ПОКОРМИТЬ, А ОНИ ТАМ ЗЛЫЕ.
Ниже, чем в Печоре я небо нигде не видел. Оно, небо, давит и цепляет верхушки деревьев.
Заполярный
Заполярный ответил Ваня лучший
   74 / 695
сегодня в 18:38
Спец лечение Кокорину. Психушка что ли? Разве он водку жрал и стулом по голове человека бил в болезненно состоянии? Какое лечение? Лесоповал где нибудь под Воркутой самое лучшее лечение
НЕМНОГО РАССТРОЮ ТЕБЯ, ПОД ВОРКУТОЙ И В САМОЙ ВОРКУТЕ ТУНДРА. ХОТЯ РЯДОМ ЕСТЬ ИНТА, ПЕЧОРА, ТАМ ХОРОШИЙ ЛЕС, ЕСТЬ ГДЕ КОКОШЕ ТОПОРОМ ПОМАХАТЬ И КОМАРОВ С МОШКОЙ ПОКОРМИТЬ, А ОНИ ТАМ ЗЛЫЕ.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   19 / 695
сегодня в 18:23
Человека бьёт стулом по голове - естественно, что он нуждается в специальном лечении. В Зените вообще многие в нём нуждаются, если руководитель Чемпионат Мира выиграл в 18-м году, а вратарь от двухсот грамм неадекватный дебош устроил. Их бы вообще там всех проверить.
rubinovyi2
rubinovyi2
   77 / 695
сегодня в 18:12
А есть еще вариант-это поговорить с адвокатами Кркорина,они и врачей к нему в колонию определят,ну за деньги естественно.)))
Морозовский
Морозовский
   11 / 695
сегодня в 17:59
"...обычные больницы, где лечатся обычный люди..." А Кокорин - это что?
Footbolista
Footbolista
   4 / 695
сегодня в 17:57
У нас полстраны нуждаются в спецлечении...ничего как то обходятся...
dzvinka
dzvinka
   27 / 695
сегодня в 17:54
... в лечении электрическим током.
cska plus
cska plus
   7 / 695
сегодня в 17:52
Даже Гена не смог вызволить его на свободу, значит пак сильнее.
cska plus
cska plus
   7 / 695
сегодня в 17:52
Пусть потерпит, чуток осталось.
Ваня лучший
Ваня лучший
   110 / 695
сегодня в 17:43
Спец лечение Кокорину. Психушка что ли? Разве он водку жрал и стулом по голове человека бил в болезненно состоянии? Какое лечение? Лесоповал где нибудь под Воркутой самое лучшее лечение
ДАША Д
ДАША Д
   127 / 695
сегодня в 17:42
Странно, что ещё доктора к Кокорину не подсадили.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
   163 / 695
сегодня в 17:41
Деньги есть,какие проблемы?Найдут врачей и время ездить..
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