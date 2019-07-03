Адвокат: «Кокорин нуждается в специальном лечении»

Адвокат Дмитрий Аграновский рассказал о том, как нападающий «Зенита» , находясь в колонии, сможет получить помощь по лечению колена.

Медицинская помощь по праву оказывается Кокорину. Другой вопрос, как это будет, когда их этапируют в колонию. Колония может быть серьёзно удалена от того места, где он проходит лечение сейчас. А будут ли в месте этапирования нужные врачи – вопрос. Ему нужно специальное лечение. Но есть вариант, при котором в колонию можно будет привозить независимых специалистов, как говорится – с воли. Если медчасть пойдёт навстречу, если рекомендация будет соответствующая, то это возможно. Их могут и вывозить из колонии на лечение, но из СИЗО их вывозят к специалистам, которые находятся под рукой. А колония может быть в Тульской области, оттуда в Москву не наездишься. Поэтому самый реальный вариант – чтобы родственники договаривались с врачами и привозили в колонию.

Что касается нынешней процедуры, когда их возят из СИЗО в больницу, то обычно за СИЗО и колониями закреплены больницы, с которыми всё налажено. У меня клиента из «Матросской тишины» в городскую больницу № 20 вывозили. Но это обычные больницы, где лечатся обычные люди. Заключённых просто привозят туда под конвоем.