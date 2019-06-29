Зе Луиш рискует пропустить встречу с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Зе Луиш может пропустить встречу с ЦСКА на сборе в Австрии. Форвард в субботу пропустил утреннюю тренировку красно-белых. На вечернем занятии Зе Луиш работал по индивидуальной программе.
Напомним, что в предыдущей контрольной встрече «Спартак» уступил «Ростову».
Наобещали парню....
Сначала в Порту...в ЛЧ....
Потом в Китай...за деньгами....
А сами привезли на "Матч Пари Матч Премьер" какой то.....
Наобещали парню....
Сначала в Порту...в ЛЧ....
Потом в Китай...за деньгами....
А сами привезли на "Матч Пари Матч Премьер" какой то.....
Влашич уже трижды расстраивал cпартак, но не поможет ЦСКА в дерби
Хорватский полузащитник выступал на молодежном чемпионате Европы и получил отпуск до 6 июля, поэтому на Кубке Матч Премьер не сыграет.
Защитники спартака могут вздохнуть с облегчением:
В минувшем сезоне Никола Влашич принял участие во всех голах ЦСКА в ворота спартака.
Влашич уже трижды расстраивал cпартак, но не поможет ЦСКА в дерби
Хорватский полузащитник выступал на молодежном чемпионате Европы и получил отпуск до 6 июля, поэтому на Кубке Матч Премьер не сыграет.
Защитники спартака могут вздохнуть с облегчением:
В минувшем сезоне Никола Влашич принял участие во всех голах ЦСКА в ворота спартака.