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Зе Луиш рискует пропустить встречу с ЦСКА

29 июня 2019, 20:02
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Нападающий «Спартака» Зе Луиш может пропустить встречу с ЦСКА на сборе в Австрии. Форвард в субботу пропустил утреннюю тренировку красно-белых. На вечернем занятии Зе Луиш работал по индивидуальной программе.

Напомним, что в предыдущей контрольной встрече «Спартак» уступил «Ростову».

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: травмы и болезни игроков  Зе Луиш
Источник: Sport-express.ruРедакция: Стас Марченко
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Все комментарии
112910415
112910415
   44 / 686
30 июня в 19:38
надо учиться без него атаковать
Багров-брат
Багров-брат
   120 / 686
30 июня в 04:59
Однако, мечтает о Китае...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 686
30 июня в 02:06
Любой запрётся в номере и откажется играть...
Наобещали парню....
Сначала в Порту...в ЛЧ....
Потом в Китай...за деньгами....
А сами привезли на "Матч Пари Матч Премьер" какой то.....
Alvish
Alvish
   92 / 686
29 июня в 22:20
Никто не заметит.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   103 / 686
29 июня в 21:53
Так и так надо состав без него наигрывать . От него ,действительно ,толку -ноль !
cska plus
cska plus
   3 / 686
29 июня в 21:35
Всё равно от зулуса толку ноль.
Суеверный
Суеверный
   525 / 686
29 июня в 21:31
Мало важного и серьезного в этой теме. Тарапунька и Штепсиль. Да кто всерьез станет биться? Младыми составами... Ну, это возможно.... Ранг престижности трофея необходимо повысить. Кто, как, и когда - не моей головы дело.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Красно Синий воин
   8 / 686
29 июня в 21:15
так,навсякий,это никому не интересный товарняк ,и кто там кому и чего не особо волнует
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   28 / 686
29 июня в 20:59
А у ЦСКА не будет играть Никола Влашич.
Влашич уже трижды расстраивал cпартак, но не поможет ЦСКА в дерби
Хорватский полузащитник выступал на молодежном чемпионате Европы и получил отпуск до 6 июля, поэтому на Кубке Матч Премьер не сыграет.

Защитники спартака могут вздохнуть с облегчением:

В минувшем сезоне Никола Влашич принял участие во всех голах ЦСКА в ворота спартака.
Albertinos
Albertinos
   148 / 686
29 июня в 20:35
Обиделся,что не отпустили! Хотя предложения хорошие были. Думаю желание играть за хрюшек уже нет!
parallels
parallels
   5 / 686
29 июня в 20:30
гы-гы! легенда педроша так сильно не хотел позориться в игре с цска, что накануне сбежал на другой конец света, и спартак был опозорен без его участия. теперь второй решил откосить и не позориться 😂
Юрниекс
Юрниекс
   175 / 686
29 июня в 20:05
Придется Федуну двойную премию судье выплатить. А то к с Ростовом,судья только наполовину отработал. Нечего было экономить..
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