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Мещеряков: «Конфликт Сёмина и Кикнадзе — бред сивой кобылы»

сегодня, 18:51

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слухи о том, что между главным тренером команды Юрием Сёминым и генеральным директором клубе Василием Кикнадзе произошел конфликт.

Конфликт Сёмина и Кикнадзе — бред сивой кобылы, как и вся эта информация, которая распространяется в последнее время в интернете про конфликты. Второе: хочу сказать некоторым товарищам, которые думают, что „Локомотив“ можно использовать, как дойную корову — дверь эта закрыта, открываться она не будет.

Третье: если тот, кто снаружи мутит воду и думает, что в этой мутной водичке что-нибудь для себя сумеет отколоть — не дождётся. Четвёртое: если кто-то хочет вбить клин между отдельными руководителями клуба и пошатнуть «Локомотив», то никому это не удастся.

Хочу обратиться к болельщикам: ребята, не поддавайтесь на провокации. Прежде всего, когда что-то читаете, думайте, кому это выгодно. Вот и всё. Есть абсолютно нормальные рабочие отношения. И Кикнадзе сам говорил, что он в бешенстве от этих историй, которые пытаются распространить разные люди. Я примерно представляю, кто это может быть, ну так пусть это останется на их совести.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   167 / 695
сегодня в 20:01
без интриги вне футбольного поля - Футбол не интересен...
Может Уткин - " утку " подбросил...!?
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил 1-18 0-7 3-10
   118 / 695
сегодня в 19:59
Главное чтобы с Сухиной не рaзо76cя Семин.
Это юмор ? Хоть подсказывай, когда смеяться.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   18 / 695
сегодня в 19:43
Кто этот таинственный Шапокляк?).
1-18 0-7 3-10
1-18 0-7 3-10
   43 / 695
сегодня в 19:31
Главное чтобы с Сухиной не рaзо76cя Семин.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   107 / 695
сегодня в 19:11
Палыч бьётся с гидрой - отсекает одну голову взамен получает две.
баба яга ЗА
баба яга ЗА
   319 / 695
сегодня в 19:07
про сивую кобылу мы слышали, когда говорили, что нет конфликта между Кикнадзе и Денисовым. Где сейчас Денисов... Кикнадзе ещё тот фрукт.
Морозовский
Морозовский
   11 / 695
сегодня в 18:57
Судя по заголовку, конфликт организовал Гинер по просьбе лазурятни!
cska plus
cska plus
   7 / 695
сегодня в 18:53
Дыма без огня не бывает.
Danrog
Danrog
   105 / 695
сегодня в 18:52
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