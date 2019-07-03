ГлавнаяНовости

Газзаев: «Фаворитами предстоящего сезона РПЛ будут те же 5 команд»

сегодня, 14:33

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о борьбе за титул в РПЛ в новом сезоне.

Действующим чемпионом России является «Зенит».

Я считаю, что те пять команд в верхней части таблицы [по итогам прошлого сезона] будут фаворитами и предстоящего сезона, потому что трансферная политика там идет достаточно активная. Я надеюсь, что и «Ахмат» подтянется - команда буквально в шаге от зоны Лиги Европы осталась. Сложно сказать, насколько успешно выступит «Арсенал», потому что в команде произошли существенные изменения и потери - ушли Бакаев и Джорджевич, еще кто-то собирается уходить.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Арсенал» опроверг переход румынского форварда
Сегодня, 15:58 Комментарии2
Песьяков: «В истории с Глушаковым весь наш российский футбол»
Сегодня, 14:54 Комментарии9
Песьяков: «Карпин иногда называет меня Писей»
Сегодня, 14:42 Комментарии24
Джикия: «Рад возвращению полосы на форме „Спартака“»
Сегодня, 13:56 Комментарии7
Рахимов: «„Ахмат“ дал Глушакову возможность вернуться в сборную»
Сегодня, 13:48 Комментарии9
Иванов: «Глушаков очень поможет „Ахмату“»
Сегодня, 12:58 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Danrog
Danrog
   107 / 713
сегодня в 16:57
Спартак явно лишним был в пятерке и в прошлом сезоне.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   342 / 713
сегодня в 15:42
    cska plus
    cska plus
       6 / 713
    сегодня в 15:33
    Спартак не в счёт.
    beefs
    beefs
       76 / 713
    сегодня в 15:29
    Весна покажет...
    Sully
    Sully
       28 / 713
    сегодня в 15:14
    спартак будет фаворитом за вылет в пердив!
    Jum13
    Jum13 ответил КЭТиК
       24 / 713
    сегодня в 15:12
    ЦСКА скорее всего в эту группу не войдет.
    Как и в прошлом сезоне
    КЭТиК
    КЭТиК
       145 / 713
    сегодня в 15:05
    ЦСКА скорее всего в эту группу не войдет.
    Vik_ont25
    Vik_ont25
       396 / 713
    сегодня в 15:03
    Куда подтянется "Ахмат"? В каком "шаге" он остановился? Бред... Полный бред...
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       113 / 713
    сегодня в 14:59
    Можно сделать 18, можно 48, количество команд иногда пытающихся играть в футбол от этого никак не изменится.
    particular
    particular
       7 / 713
    сегодня в 14:47
    Из под усов выпала очевидная истина..:))
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100