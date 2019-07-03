Газзаев: «Фаворитами предстоящего сезона РПЛ будут те же 5 команд»

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России поделился мнением о борьбе за титул в РПЛ в новом сезоне.

Действующим чемпионом России является «Зенит».

Я считаю, что те пять команд в верхней части таблицы [по итогам прошлого сезона] будут фаворитами и предстоящего сезона, потому что трансферная политика там идет достаточно активная. Я надеюсь, что и «Ахмат» подтянется - команда буквально в шаге от зоны Лиги Европы осталась. Сложно сказать, насколько успешно выступит «Арсенал», потому что в команде произошли существенные изменения и потери - ушли Бакаев и Джорджевич, еще кто-то собирается уходить.