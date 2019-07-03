Песьяков: «В истории с Глушаковым весь наш российский футбол»

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Вратарь «Ростова» поделился мнением о ситуации с экс-полузащитником «Спартака» , который в последнее время конфликтовал с болельщиками «красно-белых».

Недавно Глушаков стал футболистом «Ахмата», перейдя в грозненский клуб на правах свободного агента.