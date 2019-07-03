Песьяков: «В истории с Глушаковым весь наш российский футбол»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился мнением о ситуации с экс-полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым, который в последнее время конфликтовал с болельщиками «красно-белых».
Недавно Глушаков стал футболистом «Ахмата», перейдя в грозненский клуб на правах свободного агента.
В этой истории и есть весь наш футбол. То на руках носят, то… Сегодня ты на коне, через месяц тебя втаптывают в грязь. Отчасти Денис и сам виноват: подогревал фон этими банями, конфликтами с женой.
«Ахмат» — хорошая возможность для Глушакова сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. Плюс тренер его знает. Безусловно, Денис — все еще игрок уровня Премьер-Лиги. За полгода-год это не пропадает. Если сам к себе требования не снизит, еще покажет.