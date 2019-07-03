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Песьяков: «В истории с Глушаковым весь наш российский футбол»

сегодня, 14:54

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился мнением о ситуации с экс-полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым, который в последнее время конфликтовал с болельщиками «красно-белых».

Недавно Глушаков стал футболистом «Ахмата», перейдя в грозненский клуб на правах свободного агента.

В этой истории и есть весь наш футбол. То на руках носят, то… Сегодня ты на коне, через месяц тебя втаптывают в грязь. Отчасти Денис и сам виноват: подогревал фон этими банями, конфликтами с женой.

«Ахмат» — хорошая возможность для Глушакова сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед. Плюс тренер его знает. Безусловно, Денис — все еще игрок уровня Премьер-Лиги. За полгода-год это не пропадает. Если сам к себе требования не снизит, еще покажет.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
   4 / 713
сегодня в 17:04
Зенит это 51е )...не знал)...шифруются...
Footbolista
Footbolista
   4 / 713
сегодня в 17:02
В конюшне и 51е одни свиньи...
Bладимиp
Bладимиp
   132 / 713
сегодня в 16:55
На руках Димона банщика носил тот, кто его и сожрал, не нужно путать свиное с народным.
Байкал-38
Байкал-38
   31 / 713
сегодня в 16:34
Видать правильно тебя Карпин "писей" называет! Ну и "пёс" с тобой!
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак
   92 / 713
сегодня в 15:39
Кто Глушакова на руках носил, мужики? - Признавайтесь!))
борька
борька
   80 / 713
сегодня в 15:35
Указ сверху, тысячи димонов срываются с цепи и грязь течет рекой, у нас ет ни какой культуры поведения, либо красное, либо черной, мрак сплошной
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
   193 / 713
сегодня в 15:25
Федуну очень скоро надоест это дело и поймете тогда,какая житуха в средних клубах.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
   193 / 713
сегодня в 15:23
Только он ходит в баню,только у него проблемы с супругой??Дело не в этом,дело в СМИ и в том,что был игроком Спартака,где 100 экспертов и несколько лобби,которые растягивают клуб в разные стороны.
311
311
   29 / 713
сегодня в 15:15
От любви до ненависти один шаг, как впрочем и для самого Глушакова из популярного видоса с Дудём!)
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