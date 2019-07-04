Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки

Сборная Перу с крупным счётом переиграла команду Чили в полуфинальном матче Кубка Америки. В решающем поединке перуанцы сыграют с Бразилией, которая в 1/2 финала одолела Аргентину (2:0).
Порту-Алегре, стадион Арена Гремио
Чили - Перу 0:3 (0:2)
Голы: Флорес 21, Йотун 38, Герреро 90+1
Незабитый пенальти: Варгас 90+5 (вратарь)
Чили: Ариас, Марипан (Кастильо 89), Медель, Босежур, Исла, Пульгар, Артуро Видаль, Арангис, Варгас, Алексис Санчес, Фуэнсалида (Сагал 46).
Главный тренер: Руэда Рейнальдо.
Перу: Гальесе, Самбрано, Абрам, Трауко, Адвинкула, Куэва (Бальон 80), Йотун, Тапиа, Герреро, Флорес (Гонсалес 50), Каррильо (Анди Поло 71).
Главный тренер: Гарека Рикардо.
Предупреждения: Адвинкула 72, Пульгар 74, Сагал 86
Напомним, в четвертьфинале сборная Перу победила в серии пенальти Уругвай.
Может они ещё и выиграют Кубок?!))
Что им мешало так сыграть на ЧМ?!
Может они ещё и выиграют Кубок?!))
Что им мешало так сыграть на ЧМ?!
Неожиданно, красиво, поучительно!!!
Неожиданно, красиво, поучительно!!!
но как показывает практика, в плей-офф этого турнира, большие команды играют очень осторожно.
но как показывает практика, в плей-офф этого турнира, большие команды играют очень осторожно.
Раскатали фаворита по полной. Могли ведь , даже просто обязаны были забивать еще.
Приятно удивили перуанцы и вполне заслуженно победили!!!
Гальесе - просто монстром сегодня выглядел!!!
Раскатали фаворита по полной. Могли ведь , даже просто обязаны были забивать еще.
Приятно удивили перуанцы и вполне заслуженно победили!!!
Гальесе - просто монстром сегодня выглядел!!!
В матче с Уругваем выкарабкались обороняясь всей командой весь матч и благодаря 56ьному регламенту Копа Америки без доп.времени.
А тут вышли против действуюшего чемпиона Кубка Америки и разнесли в пух и прах.
Такое ощущение что чилийцы слили матч!
Ну да ладно, Перуанцы значит Перуанцы. Молодцы.
В матче с Уругваем выкарабкались обороняясь всей командой весь матч и благодаря 56ьному регламенту Копа Америки без доп.времени.
А тут вышли против действуюшего чемпиона Кубка Америки и разнесли в пух и прах.
Такое ощущение что чилийцы слили матч!
Ну да ладно, Перуанцы значит Перуанцы. Молодцы.
Это унижение!!!
Это унижение!!!