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Сборная Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки

сегодня, 05:26
ЧилиЛоготип футбольный клуб Чили0 : 3Логотип футбольный клуб ПеруПеруМатч завершен

Сборная Перу с крупным счётом переиграла команду Чили в полуфинальном матче Кубка Америки. В решающем поединке перуанцы сыграют с Бразилией, которая в 1/2 финала одолела Аргентину (2:0).

Порту-Алегре, стадион Арена Гремио

Чили - Перу 0:3 (0:2)
Голы: Флорес 21, Йотун 38, Герреро 90+1

Незабитый пенальти: Варгас 90+5 (вратарь)

Чили: Ариас, Марипан (Кастильо 89), Медель, Босежур, Исла, Пульгар, Артуро Видаль, Арангис, Варгас, Алексис Санчес, Фуэнсалида (Сагал 46).
Главный тренер: Руэда Рейнальдо.

Перу: Гальесе, Самбрано, Абрам, Трауко, Адвинкула, Куэва (Бальон 80), Йотун, Тапиа, Герреро, Флорес (Гонсалес 50), Каррильо (Анди Поло 71).
Главный тренер: Гарека Рикардо.

Предупреждения: Адвинкула 72, Пульгар 74, Сагал 86

Напомним, в четвертьфинале сборная Перу победила в серии пенальти Уругвай.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
   104 / 689
сегодня в 07:08
Ну красавцы! Неожиданно, но по игре справедливо. Финал должен быть интересным, хотя при всём уважении к Перу, думаю Бразилию вряд ли осилят. Но в любом случае, не зависимо от победителя, главное чтобы финал был зрелищным и богатым на голы!
EAGuar As
EAGuar As
   74 / 689
сегодня в 07:07
С победой.
ДСА
ДСА
   176 / 689
сегодня в 06:40
Будем болеть за Перу.
shlomo
shlomo
   55 / 689
сегодня в 06:28
Немного неожиданно по счету.....
cska plus
cska plus
   7 / 689
сегодня в 06:09
Вот это нежданка, молодцы перуанцы.
mihaluch
mihaluch
   50 / 689
сегодня в 06:09
Не пошла игра у чилийцев. Бывает.
Colchoneros
Colchoneros
   103 / 689
сегодня в 05:58
Браво Перу!
sir_Alex
sir_Alex
   14 / 689
сегодня в 05:57
Однако!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   429 / 689
сегодня в 05:57
Перу красавцы!!! С бразилами в финале будет не просто трудно, а очень-очень трудно. 0:5 в группе, надеюсь, сыграет с неймароидами злую шутку! Вперёд, Перу!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
   78 / 689
сегодня в 05:55
Ничего себе перуанцы дают!
Может они ещё и выиграют Кубок?!))
Что им мешало так сыграть на ЧМ?!
Sergey Z
Sergey Z
   273 / 689
сегодня в 05:54
Перу с победой!
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 689
сегодня в 05:48
Было ощущение, что чилийцы были шокированы "наглостью" перуанцев, ну не ожидали они такого напора с самого начала матча. И лишь во второй половине второго тайма малость забегали.
Неожиданно, красиво, поучительно!!!
Rattlehead
Rattlehead ответил Шишанутый
   139 / 689
сегодня в 05:46
Чили вообще не о чем. Как круто с Калумбией играли и что щас с ними случилось?? Слабый кубок Америки. Пока по игре только Бразилия убедительна и Перу 5-0 в групе прихлопнули. В финале тоже должны выигрывать без проблем. А за третее место гнома снова ждет матч кошмар, он уже забился в угол, Чили ему не дают покоя!!)
Если в финале перуанцы покажут игру, аналогичную сегодняшней, то бразильцам придется серьезно попотеть.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 689
сегодня в 05:41
Боюсь, в финале не дадут перуанцам разгуляться, как вчера аргентинцам. Вытащат хозяев в победители - определенно.
Шишанутый
Шишанутый
   18 / 689
сегодня в 05:41
Чили вообще не о чем. Как круто с Калумбией играли и что щас с ними случилось?? Слабый кубок Америки. Пока по игре только Бразилия убедительна и Перу 5-0 в групе прихлопнули. В финале тоже должны выигрывать без проблем. А за третее место гнома снова ждет матч кошмар, он уже забился в угол, Чили ему не дают покоя!!)
STVA 1
STVA 1
   35 / 689
сегодня в 05:39
Неожиданно...но это футбол.
NGYRZ
NGYRZ ответил амурец
   47 / 689
сегодня в 05:36
ого себе, глядишь так Перу и КА выиграет
Бразилия их недавно 5-0 вынесла.

но как показывает практика, в плей-офф этого турнира, большие команды играют очень осторожно.
Begemott
Begemott
   180 / 689
сегодня в 05:35
Перу с победой!
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 689
сегодня в 05:35
Была мысль пропустить этот матч, но внутренний будильник автоматически разбудил перед началом матча. Решил посмотреть и не пожалел!!!
Раскатали фаворита по полной. Могли ведь , даже просто обязаны были забивать еще.
Приятно удивили перуанцы и вполне заслуженно победили!!!
Гальесе - просто монстром сегодня выглядел!!!
NGYRZ
NGYRZ
   47 / 689
сегодня в 05:34
Пипец Перуанцы.

В матче с Уругваем выкарабкались обороняясь всей командой весь матч и благодаря 56ьному регламенту Копа Америки без доп.времени.

А тут вышли против действуюшего чемпиона Кубка Америки и разнесли в пух и прах.

Такое ощущение что чилийцы слили матч!

Ну да ладно, Перуанцы значит Перуанцы. Молодцы.
амурец
амурец
   46 / 689
сегодня в 05:33
ого себе, глядишь так Перу и КА выиграет
Caniggia
Caniggia
   114 / 689
сегодня в 05:33
Ну ни хрена себе! Вот вам и Перу! Трепещи, Бразилия!
parallels
parallels
   12 / 689
сегодня в 05:31
стыдно за спартак!
Байкал-38
Байкал-38
   28 / 689
сегодня в 05:30
Перуанцы красавцы!!! Растоптали чилийцев, апогей всему взятый пижонский пенальти.
Это унижение!!!
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