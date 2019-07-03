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«Ростов» обыграл ЦСКА благодаря дублю Шомуродова

сегодня, 20:55
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«Ростов» одержал победу над ЦСКА в матче 3-го тура Кубка «Матч Премьер».

ЦСКА - «Ростов» 1:2 (1:2)
Голы: Чалов 28 - Шомуродов 10, Шомуродов 44

ЦСКА: Акинфеев (Помазун 46), Марио Фернандес, Васин (Чернов 62), Шарлия, Магнуссон (Тикнизян 75), Ахметов, Бийол (Н'Диайе 75), Бистрович (Марадишвили 71), Обляков (Янов 85), Нисимура (Сигурдссон 57), Чалов
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

«Ростов»: Песьяков, Логашов (Козлов 62), Вилюш (Байрамян 46), Хаджикадунич (Мамин 62), Чернов (Черкес 70), Глебов, Антонсен Норманн (Глебов 46), Зуев (Гацкан 46), Попов (Вебер 70), Ионов (Осинов 62), Шомуродов (Медведь 89)
Главный тренер: Карпин Валерий.

Напомним, в прошлом матче «Ростов» разгромно уступил «Краснодару».

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Протоколы
Источник: Soccer.RuФото: Твиттер ФК ЦСКАРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
Absinthe5
Absinthe5 ответил Великолепный
   89 / 695
сегодня в 21:22
Кричите громче, вас плохо слышно с пятого места РПЛ и четвертого места ЛЕ с антирекордом😂
Откуда у поников такой страх перед мясом, что они всех, кто плюет на Цска, считают спартачами?)
korn3512
korn3512
   297 / 695
сегодня в 21:20
Опять Четвертые)) Кароч, чтоб цска не быть больше вечно четвертыми, надо играть в турнирах где в группах по пять команд ыыыыы
Великолепный
Великолепный ответил Absinthe5
   25 / 695
сегодня в 21:19
Кричите громче, вас плохо слышно с пятого места РПЛ и четвертого места ЛЕ с антирекордом😂
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 695
сегодня в 21:17
Надо признать , что Карпин создал вполне приличную команду. Потерзают они многих в ЧР - определенно!!!
Армейцы в целом во всех матчах играли нормально, страдает реализация. Много суеты в штрафной соперника, все ищут Чалова, хотя сами находятся в выгодной позиции.
Absinthe5
Absinthe5
   89 / 695
сегодня в 21:17
Как писал Салтыков-Щедрин: Разбудите меня через сто лет и спросите меня, что творится в России, я отвечу: пьют, воруют и ЦСКА на четвертом месте в группе)
Великолепный
Великолепный ответил VIPded
   25 / 695
сегодня в 21:17
Если смотреть что мясные зимой выиграли
Кубок Канделаки,а потом оказались на пятом месте ниже ЦСКА, то приметы могут и сейчас сработать.
oFANATo
oFANATo ответил Заполярный
   45 / 695
сегодня в 21:13
ЗНАТЬ НАДО, ЦСКА В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ ВЫИГРАЛ СУПЕРКУБОК РОССИИ, УЖЕ СЕДЬМОЙ
VIPded
VIPded
   189 / 695
сегодня в 21:12
ЦСКА успешно усыпил бдительность конкурентов перед сезоном... )))
Быть нам чемпионами!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Заполярный
   13 / 695
сегодня в 21:11
А ЧТО КОНИ ВЫИГРАЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.
Ну уж 15 лет то не мучились , как некоторые.
Vik_ont25
Vik_ont25 ответил Заполярный
   381 / 695
сегодня в 21:10
Четвертые - не пятые!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   18 / 695
сегодня в 21:09
Ростов- неплохо. Команда будет биться, есть надежда. Хватило бы на длинную дистанцию.
Кони бегут. Куда бегут? Зачем бегут? Стандарты напрягали и все, больше и вспомнить нечего.
морозз
морозз
   22 / 695
сегодня в 21:09
вы кто мужчина на пороге
в пальто кашне и пьяный в дым
я конь и грустно так добавил
тыгдым
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Питер Ман
   118 / 695
сегодня в 21:09
Обидно, опять проиграли наши друзья. Но не расстраивайтесь, это все товарняки, они важны только для дураков, Гончаренко это понимает.
Конечно понимает. Особенно, когда ничего поделать не может.
Т34
Т34 ответил Leha-ha50
   136 / 695
сегодня в 21:07
Мы помним , кто выиграл подобный турнир зимой и кто в итоге занял в ЧР пятое место. А кто то , похоже, забыл!!!
Не помню, кто из игроков цска перед этим турниром заявил, что кубок цска не помешает. Теперь точно не помешает.
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 695
сегодня в 21:06
Защита у ЦСКА косячила в очередной раз. Васин - это уровень ФНЛ. Магнуссон очень много ошибается в передачах, толи мяч не чувствует, толи ноги свои.
У Ростова хорош был Шомуродов с Поповым.
У ЦСКА хорош как всегда Марио. Помазун должен вытеснить Игорька....хотя бы на время.
cska1948
cska1948
   41 / 695
сегодня в 21:05
Пока Шарлия говорит лучше чем играет. Посмотрим, что будет дальше.
Заполярный
Заполярный ответил Leha-ha50
   74 / 695
сегодня в 21:01
Мы помним , кто выиграл подобный турнир зимой и кто в итоге занял в ЧР пятое место. А кто то , похоже, забыл!!!
А ЧТО КОНИ ВЫИГРАЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.
Absinthe5
Absinthe5
   89 / 695
сегодня в 21:01
3 поражения в трех матчах. Цска к сезону готов)))
particular
particular
   5 / 695
сегодня в 21:01
Бывает..:))
Просто, армейцы не стали баловать виртуозной игрой австрийскую публику..:))
Как говорится, - выполнили установку тренера на игру..:))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Заполярный
   13 / 695
сегодня в 21:00
КОНИ ОПЯТЬ ЧЕТВЕРТЫЕ. ЧТО ПОДЕЛАЕШЬ, СТАБИЛЬНАЯ КОМАНДА.
Мы помним , кто выиграл подобный турнир зимой и кто в итоге занял в ЧР пятое место.
А кто то , похоже, забыл!!!
Морозовский
Морозовский ответил Питер Ман
   11 / 695
сегодня в 21:00
Обидно, опять проиграли наши друзья. Но не расстраивайтесь, это все товарняки, они важны только для дураков, Гончаренко это понимает.
СТАРЫЙ ДРУГ - ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   53 / 695
сегодня в 20:59
Ростов с Победой, а остальным не расстраиваться. 😊
Absinthe5
Absinthe5 ответил Питер Ман
   89 / 695
сегодня в 20:58
Обидно, опять проиграли наши друзья. Но не расстраивайтесь, это все товарняки, они важны только для дураков, Гончаренко это понимает.
Бу-га-га))) Пердивный коммент)
djemStar
djemStar ответил Заполярный
сегодня в 20:58
КОНИ ОПЯТЬ ЧЕТВЕРТЫЕ. ЧТО ПОДЕЛАЕШЬ, СТАБИЛЬНАЯ КОМАНДА.
А вы дальше боритесь за липовые трофеи. Вам с пятого места виднее. Смотрите не опозорьтесь в квалах на ЛЕ, лол
Морозовский
Морозовский
   11 / 695
сегодня в 20:58
ПОБЕДА! ТАБЛО ЗА НАС!
spartach n1
spartach n1
   1 / 695
сегодня в 20:58
Ростов с победой !
Сухаряна с двушкой )
Питер Ман
Питер Ман
   79 / 695
сегодня в 20:57
Обидно, опять проиграли наши друзья. Но не расстраивайтесь, это все товарняки, они важны только для дураков, Гончаренко это понимает.
МКС
МКС
   26 / 695
сегодня в 20:57
БРАВО Лошади
Absinthe5
Absinthe5
   89 / 695
сегодня в 20:57
Цска без разницы в каком турнире занимать последнее место)))
Спагетти
Спагетти
   202 / 695
сегодня в 20:56
Ахаха, Валера красавец;)))
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