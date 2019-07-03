«Ростов» обыграл ЦСКА благодаря дублю Шомуродова

«Ростов» одержал победу над ЦСКА в матче 3-го тура Кубка «Матч Премьер».
ЦСКА - «Ростов» 1:2 (1:2)
Голы: Чалов 28 - Шомуродов 10, Шомуродов 44
ЦСКА: Акинфеев (Помазун 46), Марио Фернандес, Васин (Чернов 62), Шарлия, Магнуссон (Тикнизян 75), Ахметов, Бийол (Н'Диайе 75), Бистрович (Марадишвили 71), Обляков (Янов 85), Нисимура (Сигурдссон 57), Чалов
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
«Ростов»: Песьяков, Логашов (Козлов 62), Вилюш (Байрамян 46), Хаджикадунич (Мамин 62), Чернов (Черкес 70), Глебов, Антонсен Норманн (Глебов 46), Зуев (Гацкан 46), Попов (Вебер 70), Ионов (Осинов 62), Шомуродов (Медведь 89)
Главный тренер: Карпин Валерий.
Напомним, в прошлом матче «Ростов» разгромно уступил «Краснодару».
Армейцы в целом во всех матчах играли нормально, страдает реализация. Много суеты в штрафной соперника, все ищут Чалова, хотя сами находятся в выгодной позиции.
Армейцы в целом во всех матчах играли нормально, страдает реализация. Много суеты в штрафной соперника, все ищут Чалова, хотя сами находятся в выгодной позиции.
Кубок Канделаки,а потом оказались на пятом месте ниже ЦСКА, то приметы могут и сейчас сработать.
Кубок Канделаки,а потом оказались на пятом месте ниже ЦСКА, то приметы могут и сейчас сработать.
Быть нам чемпионами!
Быть нам чемпионами!
Кони бегут. Куда бегут? Зачем бегут? Стандарты напрягали и все, больше и вспомнить нечего.
Кони бегут. Куда бегут? Зачем бегут? Стандарты напрягали и все, больше и вспомнить нечего.
в пальто кашне и пьяный в дым
я конь и грустно так добавил
тыгдым
в пальто кашне и пьяный в дым
я конь и грустно так добавил
тыгдым
У Ростова хорош был Шомуродов с Поповым.
У ЦСКА хорош как всегда Марио. Помазун должен вытеснить Игорька....хотя бы на время.
У Ростова хорош был Шомуродов с Поповым.
У ЦСКА хорош как всегда Марио. Помазун должен вытеснить Игорька....хотя бы на время.
Просто, армейцы не стали баловать виртуозной игрой австрийскую публику..:))
Как говорится, - выполнили установку тренера на игру..:))
Просто, армейцы не стали баловать виртуозной игрой австрийскую публику..:))
Как говорится, - выполнили установку тренера на игру..:))
А кто то , похоже, забыл!!!
А кто то , похоже, забыл!!!
Сухаряна с двушкой )
Сухаряна с двушкой )