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Бразилия выбила Аргентину из Кубка Америки и вышла в финал

сегодня, 05:23
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия2 : 0Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Сборная Бразилии переиграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки-2019. Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус, впервые забивший гол в этом турнире, отличился и результативной передачей. Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино также оформил гол+пас.

В финале бразильская команда сыграет с победителем пары Чили - Перу.

Белу-Оризонти, стадион Минейран

Бразилия - Аргентина 2:0 (1:0)
Голы: Жезус 19, Фирмино 71

Бразилия: Алиссон, Силва, Маркиньос (Миранда 64), Сандро, Алвес, Коутиньо, Каземиро, Артур Рамос, Фирмино, Эвертон (Виллиан 46), Жезус (Аллан 80).
Главный тренер: Тите Аденор Леонардо Бакки.

Аргентина: Армани, Отаменди, Пеццелья, Паредес, Тальяфико (Дибала 85), Фойт, Лионель Месси, Акунья (Ди Мария 59), Де Пауль (Ло Чельсо 67), Агуэро, Мартинес.
Главный тренер: Скалони Лионель.

Предупреждения: Тальяфико 9, Акунья 40, Алвес 40, Фойт 56, Мартинес 58, Аллан 82, Агуэро 90+4.

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Все комментарии
баба яга ЗА
баба яга ЗА ответил NGY
   328 / 689
сегодня в 06:11
Месси из 9 игр с Бразилией, забил 4 гола! Все 4 гола пришлись на товарищеские игры. В 5 официальных играх - 0 голов! Просто КОРОЛЬ....товарищеских игр!
Месси стал Марадоной
NGY
NGY
   53 / 689
сегодня в 06:05
Месси из 9 игр с Бразилией, забил 4 гола!

Все 4 гола пришлись на товарищеские игры.

В 5 официальных играх - 0 голов!

Просто КОРОЛЬ....товарищеских игр!
d_fincher
d_fincher
   97 / 689
сегодня в 06:00
И вот ему они отдадут Золотой мяч. Будет пышная церемония, внимание прессы, беснование барсофанов в комментах. Вот ему. Которого будто весь турнир просто не было.

Месси не капитан.
Месси не лидер.
Месси не лучше Марадоны.
Месси не лучший в истории.

Так вижу.


(хочу поделиться: вбейте в ютуб Адриано - бразилец, который в Интере играл - вот это просто заоблачно, как такая мощь может так быстро бегать и как вообще такие дальние удары могут залетать - я просто офигел, когда увидел; нереальный игрок, жаль, спился).
Sergey Z
Sergey Z
   355 / 689
сегодня в 05:59
Бразильцев с победой!
NGY
NGY ответил Leha-ha50
   53 / 689
сегодня в 05:58
Аргентина, к сожалению, медленно но уверенно превращается в заштатного южноамериканского середняка.
Сам ты диванный середняк. Игру для начала посмотри!
NGY
NGY
   53 / 689
сегодня в 05:56
По игре!

Как бы там Генич не распинался нахваливая бразильцев и каркая весь матч на них, но по сути, Аргентина почти во всем превзошла Бразильцев.

У Бразилии за весь матч, моментов как кот наплакал, отсюда и статистика ударов по воротам 4-14 в пользу Аргентины.
Вы только вдумайтесь в эти цифры.

Аргентина практически весь матч высоко прессинговала, каждый раз высоко встречая соперника и вынуждая Бразильцев срывать свои контратаки.

Левый фланг Бразильцев полностью закрыли Де Пауль, и Фойт.
Эвертон, который всю Копу блистал на своем фланге, просто был съеден с потрохами и заслуженно заменен на Виллиана, который в свою очередь аналогично в оставшееся время был бит аргентинским правым флагом обороны.

Вообщем, у Аргентины было уйма возможностей для взятия ворот, о чем свидетельствуют перекладина, штанга и куча опасных моментов у ворот Селесао, но не везло!

Определенно у Аргентины виднеется выстроенная игра тренером, как в атаке, так и в полузащите. Аргентина всей командой обороняются, отсюда и очень мало острых моментов у Бразилии.

Но в этом матче, все решил фарт и индивидуальное мастерство некоторых игроков Бразилии.

С победой Пентакампеоны!
Шишанутый
Шишанутый
   31 / 689
сегодня в 05:55
Месська снова довел до слез партнеров по команде и всех аргентинцев. Как Лаутаро с Агуеро не старались тащить Аргентину но гном погубил их все усилия. Бразильцев с победой и им удачи в финале!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 689
сегодня в 05:54
Хозяева затащили. А могли бы и судьи ;)
sash71
sash71
   424 / 689
сегодня в 05:47
Месси вообще ничего не показал ни в этом матче ни в кубке в целом....опять всё бесславно закончилось
sash71
sash71
   424 / 689
сегодня в 05:44
Не футбол, а регби был какой то
Left Boy
Left Boy ответил creamboy
   197 / 689
сегодня в 05:41
Да какой там, вылетят в 1/4
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 689
сегодня в 05:40
Аргентина, к сожалению, медленно но уверенно превращается в заштатного южноамериканского середняка.
No problem
No problem
   95 / 689
сегодня в 05:40
Арги норм команда,просто у них Кэп-бездарь и все.
Подстроили и подобрали под бесхребетного игрочишку всю команду.
Самый позорный капитан,в истории Аргентины.
Left Boy
Left Boy ответил creamboy
   197 / 689
сегодня в 05:40
Тем, что гномоблат всё решит
creamboy
creamboy
   689 / 689
сегодня в 05:39
Месси врядли сейчас уйдёт из сборной,в следующем году копа Америка в Аргентине,так что ещё есть шанс выиграть кубок со сборной
ArtemonD
ArtemonD
   548 / 689
сегодня в 05:38
Бразилию с победой!
No problem
No problem
   95 / 689
сегодня в 05:37
елиекберишка ты че так рвёшься девочка?))))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил cevin cigan
   13 / 689
сегодня в 05:36
Кто нибудь ещё заикнётся о Золотом Мяче?За отсасуны его не дают!
За сасуолы тоже!!!
eliekber
eliekber ответил cevin cigan
   533 / 689
сегодня в 05:36
Кто нибудь ещё заикнётся о Золотом Мяче?За отсасуны его не дают!
а в рот тебе дадут
NGY
NGY
   53 / 689
сегодня в 05:36
Алвес уходит свободным агентом из ПСЖ.

Вы только вдумайтесь в эти слова, после просмотра данного матча?

Как такое может быть???

Да этот парень реально гений. Куда смотрят топ клубы и не рвутся его подписывать?!
No problem
No problem ответил eliekber
   95 / 689
сегодня в 05:35
замалчи сука
Хяхяхя поплач гнодроч!)))
cevin cigan
cevin cigan
   83 / 689
сегодня в 05:34
Кто нибудь ещё заикнётся о Золотом Мяче?За отсасуны его не дают!
creamboy
creamboy
   689 / 689
сегодня в 05:34
Бразилия ожидаемо победила,а Аргентина как обычно ничего не выиграла,тут ничего удивительного!
Вратарь Бразилии Алисон должен претендовать на золотой мяч
Он лучший вратарь сезона АПЛ
Лучший вратарь сезона ЛЧ
И скорее всего будет лучшим на кубке Америки
чем не золотой мяч?
eliekber
eliekber ответил No problem
   533 / 689
сегодня в 05:33
Ну вот и все). Гном и ко в пролёте,очередной раз. Каземиро и Алвес зверюги,и ваще бразилы сыграли в командный футбик. Месси-ДНО!!!!
замалчи сука
eliekber
eliekber ответил rams
   533 / 689
сегодня в 05:32
Ахахаха, сегодня меська закончит карьеру в сборной в очередной раз
2ас ты
Ми Ша
Ми Ша
   244 / 689
сегодня в 05:31
У Месси плюс 1 трофей со сборной)).
Гавроша
Гавроша
   93 / 689
сегодня в 05:31
Тут был кто за бразилию, или все только против месси?
eliekber
eliekber
   533 / 689
сегодня в 05:30
5ы вы . аргентинцы играли лучше чем бразилсев . судя тоже 2 как и вы
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   89 / 689
сегодня в 05:30
блииин в следующем году опять кубок Америки в аргентине, хотя благодаря этому хейты Месси вспоминают бога и просят вылета )))))
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 689
сегодня в 05:29
Это была лучшая игра Аргентины на турнире. Но этого не хватило. У Аргентины играют от силы человек 5-6, остальные на порядок слабее. Если уж от Агуэро мяч как от забора отскакивает, то что говорить об остальных.
Бразилия реализовала свои немногочисленные моменты и по праву победила!!!
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