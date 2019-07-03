Бразилия выбила Аргентину из Кубка Америки и вышла в финал

Сборная Бразилии переиграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки-2019. Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус, впервые забивший гол в этом турнире, отличился и результативной передачей. Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино также оформил гол+пас.
В финале бразильская команда сыграет с победителем пары Чили - Перу.
Белу-Оризонти, стадион Минейран
Бразилия - Аргентина 2:0 (1:0)
Голы: Жезус 19, Фирмино 71
Бразилия: Алиссон, Силва, Маркиньос (Миранда 64), Сандро, Алвес, Коутиньо, Каземиро, Артур Рамос, Фирмино, Эвертон (Виллиан 46), Жезус (Аллан 80).
Главный тренер: Тите Аденор Леонардо Бакки.
Аргентина: Армани, Отаменди, Пеццелья, Паредес, Тальяфико (Дибала 85), Фойт, Лионель Месси, Акунья (Ди Мария 59), Де Пауль (Ло Чельсо 67), Агуэро, Мартинес.
Главный тренер: Скалони Лионель.
Предупреждения: Тальяфико 9, Акунья 40, Алвес 40, Фойт 56, Мартинес 58, Аллан 82, Агуэро 90+4.
Все 4 гола пришлись на товарищеские игры.
В 5 официальных играх - 0 голов!
Просто КОРОЛЬ....товарищеских игр!
Все 4 гола пришлись на товарищеские игры.
В 5 официальных играх - 0 голов!
Просто КОРОЛЬ....товарищеских игр!
Месси не капитан.
Месси не лидер.
Месси не лучше Марадоны.
Месси не лучший в истории.
Так вижу.
(хочу поделиться: вбейте в ютуб Адриано - бразилец, который в Интере играл - вот это просто заоблачно, как такая мощь может так быстро бегать и как вообще такие дальние удары могут залетать - я просто офигел, когда увидел; нереальный игрок, жаль, спился).
Месси не капитан.
Месси не лидер.
Месси не лучше Марадоны.
Месси не лучший в истории.
Так вижу.
(хочу поделиться: вбейте в ютуб Адриано - бразилец, который в Интере играл - вот это просто заоблачно, как такая мощь может так быстро бегать и как вообще такие дальние удары могут залетать - я просто офигел, когда увидел; нереальный игрок, жаль, спился).
Как бы там Генич не распинался нахваливая бразильцев и каркая весь матч на них, но по сути, Аргентина почти во всем превзошла Бразильцев.
У Бразилии за весь матч, моментов как кот наплакал, отсюда и статистика ударов по воротам 4-14 в пользу Аргентины.
Вы только вдумайтесь в эти цифры.
Аргентина практически весь матч высоко прессинговала, каждый раз высоко встречая соперника и вынуждая Бразильцев срывать свои контратаки.
Левый фланг Бразильцев полностью закрыли Де Пауль, и Фойт.
Эвертон, который всю Копу блистал на своем фланге, просто был съеден с потрохами и заслуженно заменен на Виллиана, который в свою очередь аналогично в оставшееся время был бит аргентинским правым флагом обороны.
Вообщем, у Аргентины было уйма возможностей для взятия ворот, о чем свидетельствуют перекладина, штанга и куча опасных моментов у ворот Селесао, но не везло!
Определенно у Аргентины виднеется выстроенная игра тренером, как в атаке, так и в полузащите. Аргентина всей командой обороняются, отсюда и очень мало острых моментов у Бразилии.
Но в этом матче, все решил фарт и индивидуальное мастерство некоторых игроков Бразилии.
С победой Пентакампеоны!
Как бы там Генич не распинался нахваливая бразильцев и каркая весь матч на них, но по сути, Аргентина почти во всем превзошла Бразильцев.
У Бразилии за весь матч, моментов как кот наплакал, отсюда и статистика ударов по воротам 4-14 в пользу Аргентины.
Вы только вдумайтесь в эти цифры.
Аргентина практически весь матч высоко прессинговала, каждый раз высоко встречая соперника и вынуждая Бразильцев срывать свои контратаки.
Левый фланг Бразильцев полностью закрыли Де Пауль, и Фойт.
Эвертон, который всю Копу блистал на своем фланге, просто был съеден с потрохами и заслуженно заменен на Виллиана, который в свою очередь аналогично в оставшееся время был бит аргентинским правым флагом обороны.
Вообщем, у Аргентины было уйма возможностей для взятия ворот, о чем свидетельствуют перекладина, штанга и куча опасных моментов у ворот Селесао, но не везло!
Определенно у Аргентины виднеется выстроенная игра тренером, как в атаке, так и в полузащите. Аргентина всей командой обороняются, отсюда и очень мало острых моментов у Бразилии.
Но в этом матче, все решил фарт и индивидуальное мастерство некоторых игроков Бразилии.
С победой Пентакампеоны!
Подстроили и подобрали под бесхребетного игрочишку всю команду.
Самый позорный капитан,в истории Аргентины.
Подстроили и подобрали под бесхребетного игрочишку всю команду.
Самый позорный капитан,в истории Аргентины.
Вы только вдумайтесь в эти слова, после просмотра данного матча?
Как такое может быть???
Да этот парень реально гений. Куда смотрят топ клубы и не рвутся его подписывать?!
Вы только вдумайтесь в эти слова, после просмотра данного матча?
Как такое может быть???
Да этот парень реально гений. Куда смотрят топ клубы и не рвутся его подписывать?!
Вратарь Бразилии Алисон должен претендовать на золотой мяч
Он лучший вратарь сезона АПЛ
Лучший вратарь сезона ЛЧ
И скорее всего будет лучшим на кубке Америки
чем не золотой мяч?
Вратарь Бразилии Алисон должен претендовать на золотой мяч
Он лучший вратарь сезона АПЛ
Лучший вратарь сезона ЛЧ
И скорее всего будет лучшим на кубке Америки
чем не золотой мяч?
Бразилия реализовала свои немногочисленные моменты и по праву победила!!!
Бразилия реализовала свои немногочисленные моменты и по праву победила!!!