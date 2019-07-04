Нобоа: «Дзюба - главный мужчина России»

сегодня, 09:40

Полузащитник «Зенита» рассказал о своих прозвищах в Эквадоре и в российской команде.

— В испанской Википедии указано, что ваше прозвище Don Potacon. Это ресторан в вашем родном Гуаякиле. Как так вышло?

— Это старый прикол. Когда приехал в сборную, у меня спросили, чего мне не хватает. Я сказал, что еды из Don Potacon. После этого все стали меня так называть. Прилепилось прозвище.

— В «Зените» у вас тоже достаточно прозвищ. Азмун говорил, что вы пончик. Дзюба называл пингвиненком. Не обидно?

— Не-е-ет! Наоборот, это показывает, что они меня любят. Они меня могут хоть как называть. Я ни на что не обижусь.

— Кто они в таком случае?

— Даже не знаю. Дзюба — главный мужчина России. А Азмун, я всегда говорил, иранский Месси!