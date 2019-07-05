Черчесов: «Чемпионат мира нам подарили, а на Евро надо выходить»

Главный тренер сборной России высказался на тему серьёзных изменений в составе национальной команды за последний год.

Прошёл год с чемпионата мира, а на последнем сборе было всего 10 человек из того состава. Причём весь процесс проходит естественно. Видим, что один не играет, второй закончил, третий не готов, а кто-то прибавил.

Большая текучка? Я бы был самым счастливым человеком, если бы текучки не было.

На Кубке Конфедераций были одни защитники, потом случились травмы. Сейчас ещё четыре игрока закончили карьеры в сборной.

Может быть, через два месяца те, кто были на прошедшем чемпионате, будут в такой форме, что мне опять придётся вызывать их. На сборы перед чемпионатом мира иногда вызывали игроков, которые на сегодня не готовы до конца, но потенциально они сильные. Сейчас проходят отборочные игры Евро, за два дня никого на новый уровень не выведешь, поэтому вызываем не потенциально сильного игрока, а того, кто готов. Конечно, с определённым опытом, качествами, уровнем, потому что не может быть, чтобы футболист перед сборной сыграл феноменальный матч – и тут же оказался в ней. Чемпионат мира нам подарили, а на чемпионат Европы нам надо выходить. Наша задача стратегически и тактически меняется.