Круговорот Сутормина

сегодня, 10:20

Трансферные дела в России «все чудесатее и чудесатее». «Соккер.ру» - о переменах в настроении Алексея Сутормина, который отказал «Зениту», чтобы перейти в «Зенит».

Изначально дело казалось простым и не достойным того, чтобы о нем как-то удивленно и глубоко рассуждать. Все прекрасно понимают, что у «Зенита» и «Оренбурга» один спонсор. Все прекрасно понимают, что Алексей Сутормин – один из наиболее привлекательных футболистов в составе «Оренбурга», который ярко себя проявил в прошлом сезоне и может пригодиться в более серьезном клубе.

Особенно с учетом лимита, который автоматически повышает ценность игрока с российским паспортом. Поэтому новости о том, что Сутормин и «Оренбург» ведут переговоры с «Зенитом» никого не могли удивить. Разве что подумалось: что там вести – оформили бы сделку без пыли и все, учитывая отношения клубов, получающих финансирование из одной фактически кубышки.

Но дальше происходит очень интересное. Для начала стоит обратить внимание на то, как Сутормин прокомментировал интерес со стороны «Зенита»:

Это еще не свершившийся факт. Без комментариев. Думаю, скоро ясность наступит. Понятно, что при переходе в топ-клуб никто не даст основного места в составе. Конкуренция никому не мешала, но считаю неправильным идти куда-то, зная, что будешь игроком ротации. Лучше идти и знать, что ты будешь сильнее всех – это моя точка зрения. Все зависит от того, насколько в тебе нуждаются и заинтересованы.

Итак, футболист явно хочет играть. Это для него весомый факт, поскольку он не утверждает тут, что сейчас все бросит и метнется в «Зенит» только потому, что это «Зенит». У него есть определенные сомнения. Долго они не продолжались, поскольку уже через день Сутормин оказывается в «Рубине», подписывая контракт на четыре года. Как в этом процессе оказались казанцы, чьи финансовые ресурсы, мягко говоря, ограниченные? Это удивило всех. Даже ближайших соратников руководства «Оренбурга», например, небезызвестного Марко Трабукки:

Не понимаю. Знаю, что чемпионы действительно нацеливались на Алексея – игрока хотели видеть у себя и тренер, и клуб. Несколько раз общался со спортивным директором питерцев Хавьером Рибалтой. После этого нам – мне и Хавьеру – сообщили, что вопрос с переходом будут напрямую решать президенты клубов Александр Медведев и Владимир Кияев. Удивлен, что у питерцев не получилось взять Сутормина.

Этот переход можно считать стечением обстоятельств. Во-первых, очень грамотно «Рубин» сыграл на сомнениях футболиста, примчавшись к «Оренбургу» и к нему с очень конкретным предложением. Вероятно, в Казани понимали, к чему это впоследствии приведет, и намеревались в дальнейшем навариться. Во-вторых, сам Сутормин, очевидно, не очень понимал свои перспективы и колебался, не получая четких сигналов от «Оренбурга» и «Зенита». Поэтому с радостью, как говорит, принял вариант с Казанью:

Адаптация проходит, надеюсь, она пройдет как можно быстрее и к сезону подойдем в полной боевой готовности. У меня есть моменты, над которыми надо работать, расти. Надеюсь, что в «Рубине» я стану еще сильнее и буду играть еще лучше. Главное, чтобы были созданы все условия. Если брать Казань, то здесь все создано для того, чтобы команда добивалась результата и ходили болельщики. Насчет города даже не сомневаюсь, что Казань красивая. И родители, и жена очень хотели сюда приехать, так что здорово, что судьба нас с Казанью свела.

В-третьих, попросту была нарушена коммуникация между «Оренбургом» и «Зенитом». Это просчет футбольного менеджмента петербургского клуба, который, очевидно, полагал, что «Сутормина придержат» и отдадут им легко и непринужденно по первому же щелчку пальцев. Поэтому форсировать переговоры и подавать те самые четкие сигналы никто не торопился. А в «Оренбурге», не поняв намерений «Зенита», приняли предложение «Рубина» с чистой душой (или нет, но вариант с осознанной диверсией тяжело проверить).

На этом, казалось, можно остановиться и только разводить руками, удивляясь тому, что клуб из системы «Газпрома» продал игрока не своему «старшему брату», а стороннему клубу. Торжество рынка? Но тут обиделся Сергей Семак, который дал это понять без сильного давления руководству:

Мне как тренеру Сутормин был интересен. Что произошло? Он выбрал «Рубин» для продолжения своей карьеры, насколько я понимаю. Это его выбор.

Сложно сказать, насколько Семак углублен в трансферные вопросы и в причины, по которым Сутормин перешел в «Рубин», но словами про выбор игрока он его несколько подставил, сделав в конечном счете «флюгером». Вероятно, не ожидал, что «Зенит» спохватится и бросится заглаживать обиду главного тренера, но слишком топорно, если судить со стороны. Быстро были найдены нужные телефоны, в «Оренбурге» и «Рубине» у кого надо зашевелились волосы на голове, а желание Сутормина быстро переформатировалось.

И вот уже Алексей, который собирался в «Зенит», а потом «был счастлив» от перехода в «Рубин», все же перебирается в Санкт-Петербург. Для чего он там – вопрос десятый. Как юридически все проведут – вопрос двадцатый. Главное – «Зенит» показал, что отказывать ему и проводить сделки, пока медведь, то есть лев, вздремнул, это не есть хорошо. Даже если футболист уже не в клубе из твоей системы, а в «Рубине». Как оказалось, все они или почти все примерно в одной и той же системе. И чудеса случаются, стоит только захотеть. И мечты сбываются. Но не у всех.