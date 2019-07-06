ГлавнаяНовости

Коммиссо готов построить для «Фиорентины» новый стадион

сегодня, 13:54

Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо в интервью l Sole 24 Ore заявил, что готов построить для своего клуба новый стадион. 

Я уже сказал мэру, что готов, если мне позволят построить новый стадион. В Италии повсюду волокита, поэтому вы все еще видите коррупцию и преступность в строительном бизнесе. 

В Америке все еще существует меритократия, и вам приходится работать каждый день, чтобы получить то, что вы заслуживаете. Если вы усердно работаете и делаете все правильно, результаты все же приходят. 

Ранее Коммиссо заявил, что не планирует продавать лидера команды Федерико Кьезу.  

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Туанзебе: «Я полон решимости отдать все и показать всем, на что я способен»
Сегодня, 14:18 Комментарии1
Коммиссо: «Я не сделаю ту же ошибку с Кьезой, которая была сделана с Баджо»
Сегодня, 13:47 Комментарии1
Лэмпард: «У каждого будет возможность проявить себя»
Сегодня, 13:29 Комментарии1
Маротта рассказал о своей самой удачной сделке за карьеру
Сегодня, 12:31 Комментарии1
Маротта: «Великий „Интер“ обретает форму»
Сегодня, 12:25 Комментарии8
Лазаро: «Нельзя сравнивать Серию А с Бундеслигой»
Сегодня, 10:14 Комментарии7
Обсудить
Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   91 / 705
сегодня в 14:25
Учитывая опыт Паллотты, стадион Фиорентины начнут строить в 2027-м.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100