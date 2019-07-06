Коммиссо готов построить для «Фиорентины» новый стадион

Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо в интервью l Sole 24 Ore заявил, что готов построить для своего клуба новый стадион.

Я уже сказал мэру, что готов, если мне позволят построить новый стадион. В Италии повсюду волокита, поэтому вы все еще видите коррупцию и преступность в строительном бизнесе.

В Америке все еще существует меритократия, и вам приходится работать каждый день, чтобы получить то, что вы заслуживаете. Если вы усердно работаете и делаете все правильно, результаты все же приходят.