ПСЖ дважды предлагал Неймара «Реалу»

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Не первый месяц СМИ сообщают, что нападающий Неймар хочет уйти из ПСЖ , чтобы вернуться в «Барселону», однако у владельца парижан Нассера Аль-Хелаифи другие планы.

По информации Marca, ПСЖ два раза предлагал бразильского форварда «Реалу». И дело не в том, что Аль-Хелаифи не хочет возвращения Неймара в «Барселону», причина заключается в теплых отношениях катарца с мадридским клубом.

Впрочем, «галактикос» не горят желанием подписывать Неймара. Зинедин Зидан считает, что у него достаточно атакующих игроков, к тому же приобретать нападающего, получившего две серьезные травмы в последних двух сезонах, слишком рискованно.