Радимов: «Не вижу причин, по которым „Зенит“ отдаст трофей „Локомотиву“»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о предстоящем матче Суперкубка России между первой командой петербургского клуба и «Локомотивом».
Не вижу причин, по которым «Зенит» отдаст трофей сопернику. Вспомните, по весне клуб не проиграл ни одного матча, в том числе и «Локомотиву». Не думаю, что за межсезонье расклады как-то сильно изменились. В составе сине-бело-голубых — лучшие игроки страны, которые, без сомнения, сохранили свои чемпионские кондиции.
По данным ВЦИОМ и исследования 2016 года самым популярным клубом России с показателем в 13 % является «Зенит». Честно говоря, немного странные цифры получились, поскольку у второго места – его делят «Спартак» и ЦСКА, по 8 % поклонников. Все три показателя в сумме лишь 29 %. Пять лет тому назад эти три клубы завербовали под себя 50 % аудитории по другому опросу, во что поверить проще. Ведь остается тринадцать штук клубов только РФПЛ – потенциально самых популярных (плюс московское «Динамо» и «Кубань»). При этом не верится, что за «Локомотив» или «Краснодар» болеет по 5-7 % россиян. Но даже если так, то получаем слишком много клубов, которые собрали бы по 1 % голосов.
Наверное, в следующий раз ВЦИОМ должен поступить так, как сделали в Испании. Разделить опрос по региональному критерию (конечно, в Волгограде выберут «Ротор», даже если сто лет на стадионе не были) и по всей стране. Тогда получится более ровная картина, и смело можно предположить, что «Спартак» и «Зенит» соберут большой куш. А пока в проведенном опросе также не радует выборка – очень скромная.
Впрочем, дело не в победе «Зенита», а только в доли фанатов. Ведь кто бы сомневался, что на футбольной карте России «Петровский» стал культовым местом? Даже без свежих трофеев наверстали упущенное и прошли «Спартак». Не по количеству давних поклонников, конечно же, что заметно даже по посещаемости матчей «красно-белых» (в сравнении, например, с домашними поединками ЦСКА), а по количеству «новоприбывших». «Зенит», безусловно, популярный. Тем более, они заходят на иностранные рынки и в 2014-м году хвастались, что в мире 15 миллионов их поклонников.
Это больше, чем население 34 стран Европы, в том числе Португалии, Бельгии и Хорватии – а там футбол любят. Видать, китайский рынок позволяет собрать такую аудиторию, иначе такой успех не объяснить. Впрочем, довелось встречать даже японских фанатов «Зенита». На полном серьезе, со знаниями о составе и текущей ситуации. Поэтому охотно верим, что с миру по нитке удается собрать миллионы. Москвичи ведь глобально проект не развивали, нет в Индонезии трех миллионов фанатов «Спартака». Другое дело, что за этот год москвичи, потерявшие миллионы поклонников, начинают их возвращать.
А вот если встречаете цифры в 12 миллионов фанатов у «Зенита», а 8-9 миллионов – у «Спартака», то нужно понимать, что это очень условные цифры, взятые буквально с потолка. На самом деле активных поклонников всегда было в районе 2 миллионов, судя по опросам именно тех, кто отличит Таски от Маурисио. То есть «Спартак» скатился, ЦСКА не вырос, а «Зенит» поднялся. Вот и получается, что Россия часто болеет за Санкт-Петербург. Но надолго ли? Даже отъезд Халка и потеря места в ЛЧ сразу бьет по «Зениту». Его база поклонников по структуре отличается от московской, где не только на «Открытие Арену» приходят смотреть на «Спартак».
Всего же в России 16 % активных фанатов футбола. Но еще 32 % - ситуативные болельщики. Когда идет Евро или ЧМ, то интересуется футболом почти каждый второй, а обычно – поменьше. Также правильно искать на футбольной карте российских фанатов именно английские и испанские города. По итогам самого масштабного из опросов 69 % российских фанатов назвали любимой лигой именно АПЛ или Ла Лигу. Правдоподобные цифры, даже РФПЛ уделяют меньше внимания. Хотя когда заходит речь о фаворитах из Москвы и Санкт-Петербурга - многие активно подключаются. Поэтому интересно узнать когда-нибудь, кого в России количественно в суммах больше: фанатов «Реала» и «Барселоны», или «Зенита» и «Спартака»? Есть пока на увлекательной социологической футбольной карте и темные пятна.
Станислав ГоринАВТОР Станислав ГоринФутбольный паломникБЛОГ Футбольный паломник
Заграница: стадионы Ман Юнайтед Ливерпуль Арсенал Челси Манчестер Сити Реал Барселона Зенит Спартак М ЦСКА
Источник: Soccer.RuФото: Официальный сайт ФК «Реал»
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По данным ВЦИОМ и исследования 2016 года самым популярным клубом России с показателем в 13 % является «Зенит». Честно говоря, немного странные цифры получились, поскольку у второго места – его делят «Спартак» и ЦСКА, по 8 % поклонников. Все три показателя в сумме лишь 29 %. Пять лет тому назад эти три клубы завербовали под себя 50 % аудитории по другому опросу, во что поверить проще. Ведь остается тринадцать штук клубов только РФПЛ – потенциально самых популярных (плюс московское «Динамо» и «Кубань»). При этом не верится, что за «Локомотив» или «Краснодар» болеет по 5-7 % россиян. Но даже если так, то получаем слишком много клубов, которые собрали бы по 1 % голосов.
Наверное, в следующий раз ВЦИОМ должен поступить так, как сделали в Испании. Разделить опрос по региональному критерию (конечно, в Волгограде выберут «Ротор», даже если сто лет на стадионе не были) и по всей стране. Тогда получится более ровная картина, и смело можно предположить, что «Спартак» и «Зенит» соберут большой куш. А пока в проведенном опросе также не радует выборка – очень скромная.
Впрочем, дело не в победе «Зенита», а только в доли фанатов. Ведь кто бы сомневался, что на футбольной карте России «Петровский» стал культовым местом? Даже без свежих трофеев наверстали упущенное и прошли «Спартак». Не по количеству давних поклонников, конечно же, что заметно даже по посещаемости матчей «красно-белых» (в сравнении, например, с домашними поединками ЦСКА), а по количеству «новоприбывших». «Зенит», безусловно, популярный. Тем более, они заходят на иностранные рынки и в 2014-м году хвастались, что в мире 15 миллионов их поклонников.
Это больше, чем население 34 стран Европы, в том числе Португалии, Бельгии и Хорватии – а там футбол любят. Видать, китайский рынок позволяет собрать такую аудиторию, иначе такой успех не объяснить. Впрочем, довелось встречать даже японских фанатов «Зенита». На полном серьезе, со знаниями о составе и текущей ситуации. Поэтому охотно верим, что с миру по нитке удается собрать миллионы. Москвичи ведь глобально проект не развивали, нет в Индонезии трех миллионов фанатов «Спартака». Другое дело, что за этот год москвичи, потерявшие миллионы поклонников, начинают их возвращать.
А вот если встречаете цифры в 12 миллионов фанатов у «Зенита», а 8-9 миллионов – у «Спартака», то нужно понимать, что это очень условные цифры, взятые буквально с потолка. На самом деле активных поклонников всегда было в районе 2 миллионов, судя по опросам именно тех, кто отличит Таски от Маурисио. То есть «Спартак» скатился, ЦСКА не вырос, а «Зенит» поднялся. Вот и получается, что Россия часто болеет за Санкт-Петербург. Но надолго ли? Даже отъезд Халка и потеря места в ЛЧ сразу бьет по «Зениту». Его база поклонников по структуре отличается от московской, где не только на «Открытие Арену» приходят смотреть на «Спартак».
Всего же в России 16 % активных фанатов футбола. Но еще 32 % - ситуативные болельщики. Когда идет Евро или ЧМ, то интересуется футболом почти каждый второй, а обычно – поменьше. Также правильно искать на футбольной карте российских фанатов именно английские и испанские города. По итогам самого масштабного из опросов 69 % российских фанатов назвали любимой лигой именно АПЛ или Ла Лигу. Правдоподобные цифры, даже РФПЛ уделяют меньше внимания. Хотя когда заходит речь о фаворитах из Москвы и Санкт-Петербурга - многие активно подключаются. Поэтому интересно узнать когда-нибудь, кого в России количественно в суммах больше: фанатов «Реала» и «Барселоны», или «Зенита» и «Спартака»? Есть пока на увлекательной социологической футбольной карте и темные пятна.
Станислав ГоринАВТОР Станислав ГоринФутбольный паломникБЛОГ Футбольный паломник
Заграница: стадионы Ман Юнайтед Ливерпуль Арсенал Челси Манчестер Сити Реал Барселона Зенит Спартак М ЦСКА
Источник: Soccer.RuФото: Официальный сайт ФК «Реал»
СОЗДАТЬ СВОЙ БЛОГ
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/977187/manchester-yunayted-liverpulсего ты скажешь что статью проплатил Зенит.
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Мещеряков: «Мы будем биться за Суперкубок»
Баринов намерен выиграть Суперкубок России
Живоглядов: «„Локомотив“ давно не выигрывал Суперкубок»
Тугарев: «Должны подойти к игре с „Зенитом“ в наилучших кондициях»
ответ
Дзюба: «Гильерме, готовься. Я иду за тобой»