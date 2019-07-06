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Радимов: «Не вижу причин, по которым „Зенит“ отдаст трофей „Локомотиву“»

сегодня, 11:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о предстоящем матче Суперкубка России между первой командой петербургского клуба и «Локомотивом». 

Не вижу причин, по которым «Зенит» отдаст трофей сопернику. Вспомните, по весне клуб не проиграл ни одного матча, в том числе и «Локомотиву». Не думаю, что за межсезонье расклады как-то сильно изменились. В составе сине-бело-голубых — лучшие игроки страны, которые, без сомнения, сохранили свои чемпионские кондиции.

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Россия. Суперкубок 2019  Россия: мнение  Радимов Владислав  Стадион «ВТБ Арена»
Источник: rt.comРедакция: Александр Акулич
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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   44 / 706
сегодня в 12:53
Радимов, игра покажет.
rubinovyi2
rubinovyi2
   74 / 706
сегодня в 12:52
А если отдаст,значит был заговор!))))
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Doping87
   315 / 706
сегодня в 12:51
В прямом смысле! Заметь что мой первый комент, это ответ на твой, которого сейчас не видно в ленте коментариев... Значит у тебя появилось чувство стыда и ответственности за сказанное, это уже не плохо.
ааа кР не интересен?))) точна то то в 1/16 сливается зинушка 5 лет уже, не интересен же уф уф =))) ты про этот коммент?
andreika20133
andreika20133 ответил Мишаня Дмитриев
   211 / 706
сегодня в 12:50
так я ж разве спорю? понятно что вся страна болеет за Спартак и только один питер и лен обл и то не целиком "болеет" за Зенит, точнее за газпром ну да ладно, у локо мало болельщиков потомучто Ца соккера родилась в основном в конце 90-х начале 00-ых и не видела как играл Локо вместе со Спартаком в европе, где к слову Зенита и близко не было
Ну вот я тут с сокера достал статейку про КОГО больше . Надеюсь сокеру ты доверяешь.???? Хотя скорей вРоссия. Кто популярнее, «Зенит» или «Спартак»?

По данным ВЦИОМ и исследования 2016 года самым популярным клубом России с показателем в 13 % является «Зенит». Честно говоря, немного странные цифры получились, поскольку у второго места – его делят «Спартак» и ЦСКА, по 8 % поклонников. Все три показателя в сумме лишь 29 %. Пять лет тому назад эти три клубы завербовали под себя 50 % аудитории по другому опросу, во что поверить проще. Ведь остается тринадцать штук клубов только РФПЛ – потенциально самых популярных (плюс московское «Динамо» и «Кубань»). При этом не верится, что за «Локомотив» или «Краснодар» болеет по 5-7 % россиян. Но даже если так, то получаем слишком много клубов, которые собрали бы по 1 % голосов.

Наверное, в следующий раз ВЦИОМ должен поступить так, как сделали в Испании. Разделить опрос по региональному критерию (конечно, в Волгограде выберут «Ротор», даже если сто лет на стадионе не были) и по всей стране. Тогда получится более ровная картина, и смело можно предположить, что «Спартак» и «Зенит» соберут большой куш. А пока в проведенном опросе также не радует выборка – очень скромная.

Впрочем, дело не в победе «Зенита», а только в доли фанатов. Ведь кто бы сомневался, что на футбольной карте России «Петровский» стал культовым местом? Даже без свежих трофеев наверстали упущенное и прошли «Спартак». Не по количеству давних поклонников, конечно же, что заметно даже по посещаемости матчей «красно-белых» (в сравнении, например, с домашними поединками ЦСКА), а по количеству «новоприбывших». «Зенит», безусловно, популярный. Тем более, они заходят на иностранные рынки и в 2014-м году хвастались, что в мире 15 миллионов их поклонников.

Это больше, чем население 34 стран Европы, в том числе Португалии, Бельгии и Хорватии – а там футбол любят. Видать, китайский рынок позволяет собрать такую аудиторию, иначе такой успех не объяснить. Впрочем, довелось встречать даже японских фанатов «Зенита». На полном серьезе, со знаниями о составе и текущей ситуации. Поэтому охотно верим, что с миру по нитке удается собрать миллионы. Москвичи ведь глобально проект не развивали, нет в Индонезии трех миллионов фанатов «Спартака». Другое дело, что за этот год москвичи, потерявшие миллионы поклонников, начинают их возвращать.

А вот если встречаете цифры в 12 миллионов фанатов у «Зенита», а 8-9 миллионов – у «Спартака», то нужно понимать, что это очень условные цифры, взятые буквально с потолка. На самом деле активных поклонников всегда было в районе 2 миллионов, судя по опросам именно тех, кто отличит Таски от Маурисио. То есть «Спартак» скатился, ЦСКА не вырос, а «Зенит» поднялся. Вот и получается, что Россия часто болеет за Санкт-Петербург. Но надолго ли? Даже отъезд Халка и потеря места в ЛЧ сразу бьет по «Зениту». Его база поклонников по структуре отличается от московской, где не только на «Открытие Арену» приходят смотреть на «Спартак».

Всего же в России 16 % активных фанатов футбола. Но еще 32 % - ситуативные болельщики. Когда идет Евро или ЧМ, то интересуется футболом почти каждый второй, а обычно – поменьше. Также правильно искать на футбольной карте российских фанатов именно английские и испанские города. По итогам самого масштабного из опросов 69 % российских фанатов назвали любимой лигой именно АПЛ или Ла Лигу. Правдоподобные цифры, даже РФПЛ уделяют меньше внимания. Хотя когда заходит речь о фаворитах из Москвы и Санкт-Петербурга - многие активно подключаются. Поэтому интересно узнать когда-нибудь, кого в России количественно в суммах больше: фанатов «Реала» и «Барселоны», или «Зенита» и «Спартака»? Есть пока на увлекательной социологической футбольной карте и темные пятна.

Станислав ГоринАВТОР Станислав ГоринФутбольный паломникБЛОГ Футбольный паломник
Заграница: стадионы Ман Юнайтед Ливерпуль Арсенал Челси Манчестер Сити Реал Барселона Зенит Спартак М ЦСКА
Источник: Soccer.RuФото: Официальный сайт ФК «Реал»
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Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/977187/manchester-yunayted-liverpulсего ты скажешь что статью проплатил Зенит.
mihaluch
mihaluch
   52 / 706
сегодня в 12:49
Шансы "Зенита" конечно выше, но в футболе всё может быть.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Doping87
   315 / 706
сегодня в 12:49
Мы чемпионат выиграли ДОСРОЧНО и были объективно на голову всех сильнее, кроме Краснодара! Но и их обыграли и эта игра была признана лучшей в РПЛ. А вы на юбилей Симоняна получили подарок в виде победы в чемпе раз в 16 лет! Вот и понаблюдаем теперь как Зенит будет при Семаке регулярно играть в ЛЧ, а Спам будет бороться за 5ку в РПЛ. Но вот коментарий ты свой не красиво удалил.
да и напомню что в 2017-ом мы за 4-ре тура стали чемпами и тоже были наголову всех сильнее, у нас был Каррера, Промес и небыло ОПГ ромашки, так что шах и мат
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Doping87
   315 / 706
сегодня в 12:47
Мы чемпионат выиграли ДОСРОЧНО и были объективно на голову всех сильнее, кроме Краснодара! Но и их обыграли и эта игра была признана лучшей в РПЛ. А вы на юбилей Симоняна получили подарок в виде победы в чемпе раз в 16 лет! Вот и понаблюдаем теперь как Зенит будет при Семаке регулярно играть в ЛЧ, а Спам будет бороться за 5ку в РПЛ. Но вот коментарий ты свой не красиво удалил.
устал повторять но ладно... в 2007 году у симоняна был юбилей 80-Лет тогда в 2007 Зенит!!! стал печиненом а Спартак 2-м - ответь где логика? почему тогда допустили, ведь юбилей же был, что спартак был вторым??? и во-вторых я ничего не удалял. тут один коммент у меня с пометкой немного троллинга, но такие комменты видны
Doping87
Doping87 ответил Мишаня Дмитриев
   251 / 706
сегодня в 12:47
В прямом смысле! Заметь что мой первый комент, это ответ на твой, которого сейчас не видно в ленте коментариев... Значит у тебя появилось чувство стыда и ответственности за сказанное, это уже не плохо.
Doping87
Doping87 ответил Мишаня Дмитриев
   251 / 706
сегодня в 12:42
Мы чемпионат выиграли ДОСРОЧНО и были объективно на голову всех сильнее, кроме Краснодара! Но и их обыграли и эта игра была признана лучшей в РПЛ. А вы на юбилей Симоняна получили подарок в виде победы в чемпе раз в 16 лет! Вот и понаблюдаем теперь как Зенит будет при Семаке регулярно играть в ЛЧ, а Спам будет бороться за 5ку в РПЛ. Но вот коментарий ты свой не красиво удалил.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Jeck Denielse
   315 / 706
сегодня в 12:40
Чорлука: «Хочу наконец-то выиграть Суперкубок России» Наумов: «„Локомотив“ победит „Зенит“ с разницей в один мяч» Баринов: «„Локо“ подойдет к матчу с „Зенитом“ в полной боевой готовности» Мещеряков: «Мы будем биться за Суперкубок» Баринов намерен выиграть Суперкубок России Живоглядов: «„Локомотив“ давно не выигрывал Суперкубок» Тугарев: «Должны подойти к игре с „Зенитом“ в наилучших кондициях» ответ Дзюба: «Гильерме, готовься. Я иду за тобой»
любитель вискаря, вот ты единственный адекватный бомжик на соккере, давно за тобой слежу - каковы шансы у локо против ваших?))) хочу роцуху услышать))) только честно))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 706
сегодня в 12:38
Чорлука: «Хочу наконец-то выиграть Суперкубок России»
Наумов: «„Локомотив“ победит „Зенит“ с разницей в один мяч»
Баринов: «„Локо“ подойдет к матчу с „Зенитом“ в полной боевой готовности»
Мещеряков: «Мы будем биться за Суперкубок»
Баринов намерен выиграть Суперкубок России
Живоглядов: «„Локомотив“ давно не выигрывал Суперкубок»
Тугарев: «Должны подойти к игре с „Зенитом“ в наилучших кондициях»


ответ
Дзюба: «Гильерме, готовься. Я иду за тобой»
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Doping87
   315 / 706
сегодня в 12:37
Что это ты заскриненый коментарий удалил? Не красиво однако так быстро переобуваться... Хотя всё в спараковском стиле у тебя.
всмысле удалил?
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Doping87
   315 / 706
сегодня в 12:37
Так точно. И самое гланое цена/качество, призовые можно сказать отсутствуют, если не считать путёвки в ЛЕ, но для Зенита предпочтительней играть в ЛЧ. Поэтому кубок России трофей для лузеров.
купили чемп для лч потомучто три года в ле тухли, покупали минское динамо и т.д. - браво ЛЧ точно приоритет
Doping87
Doping87 ответил Мишаня Дмитриев
   251 / 706
сегодня в 12:36
Что это ты заскриненый коментарий удалил? Не красиво однако так быстро переобуваться... Хотя всё в спараковском стиле у тебя.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил andreika20133
   315 / 706
сегодня в 12:34
Ты это не вся страна. Поверь мне на слово. Есть статистика и за локо болеет ВООБЩЕ мало народу .
так я ж разве спорю? понятно что вся страна болеет за Спартак и только один питер и лен обл и то не целиком "болеет" за Зенит, точнее за газпром ну да ладно, у локо мало болельщиков потомучто Ца соккера родилась в основном в конце 90-х начале 00-ых и не видела как играл Локо вместе со Спартаком в европе, где к слову Зенита и близко не было
Doping87
Doping87 ответил Glodor
   251 / 706
сегодня в 12:33
Так точно. И самое гланое цена/качество, призовые можно сказать отсутствуют, если не считать путёвки в ЛЕ, но для Зенита предпочтительней играть в ЛЧ. Поэтому кубок России трофей для лузеров.
Морозовский
Морозовский
   6 / 706
сегодня в 12:30
Зенитавцкий Сусанин вылез!
andreika20133
andreika20133 ответил Мишаня Дмитриев
   211 / 706
сегодня в 12:28
Тут все просто - бомжи берут СК и - мы крутые мы лучшие дзюбу в президенты Зенит печинен. Бомжи не берут СК - ой да зачем он нам, это тож самое что кубок соли или канделаки, у нас лЧ и новый сезон. Скриньте так и будет. Локо желаю очередной трофей взять и щелкнуть по носу проекту, вся страна за вас
Ты это не вся страна. Поверь мне на слово. Есть статистика и за локо болеет ВООБЩЕ мало народу .
Аксинья
Аксинья ответил Columb
   51 / 706
сегодня в 12:26
Мужичью то какое дело, не сидится на десятом месте спокойно в ожидании пердива?
Родимову даже и в пердиве места не нашлось - в писатели подался...
Columb
Columb
   222 / 706
сегодня в 12:15
Мужичью то какое дело, не сидится на десятом месте спокойно в ожидании пердива?
Glodor
Glodor ответил Doping87
   390 / 706
сегодня в 12:13
Нет, это не тоже самое что кубок соли или кубок Канделаки. И да у нас ЛЧ и новый сезон. Зениту не интересен только кубок страны, но супер кубок был интересен всегда, так что и скринить нечего тут. Если Зенит не возьмёт сегодня Супер кубок это будет провал, вот теперь скринь!
В кубке страны одни ростовы, свиньи и рубины, какой интнерес с пердивщиками время зря проводить?
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Doping87
   315 / 706
сегодня в 12:13
Нет, это не тоже самое что кубок соли или кубок Канделаки. И да у нас ЛЧ и новый сезон. Зениту не интересен только кубок страны, но супер кубок был интересен всегда, так что и скринить нечего тут. Если Зенит не возьмёт сегодня Супер кубок это будет провал, вот теперь скринь!
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев ответил Аксинья
       315 / 706
    сегодня в 12:11
    ну если это пишет такой крупный специалист и выдающийся тренер то к его словам стоит прислушаться...
    Конечно же это выдающийся тенер ЛЧ брал ЧМ брал Реал с барсой одновременно тренировал... в ФИФЕ2019... во сне
    Doping87
    Doping87 ответил Мишаня Дмитриев
       251 / 706
    сегодня в 12:10
    Нет, это не тоже самое что кубок соли или кубок Канделаки. И да у нас ЛЧ и новый сезон. Зениту не интересен только кубок страны, но супер кубок был интересен всегда, так что и скринить нечего тут. Если Зенит не возьмёт сегодня Супер кубок это будет провал, вот теперь скринь!
    jilbar
    jilbar
       239 / 706
    сегодня в 12:09
    Зенит объективно сильнее.
    Аксинья
    Аксинья
       51 / 706
    сегодня в 12:07
    ну если это пишет такой крупный специалист и выдающийся тренер то к его словам стоит прислушаться...
    11-и метровый
    11-и метровый
       61 / 706
    сегодня в 12:07
    Зениту только победы!
    амурец
    амурец
       50 / 706
    сегодня в 12:03
    удачи Локо
    Igo0rek
    Igo0rek
       83 / 706
    сегодня в 11:58
    Не подведи, Локомотив.
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев
       315 / 706
    сегодня в 11:57
    Тут все просто - бомжи берут СК и - мы крутые мы лучшие дзюбу в президенты Зенит печинен. Бомжи не берут СК - ой да зачем он нам, это тож самое что кубок соли или канделаки, у нас лЧ и новый сезон. Скриньте так и будет. Локо желаю очередной трофей взять и щелкнуть по носу проекту, вся страна за вас
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