Радимов: «Не вижу причин, по которым „Зенит“ отдаст трофей „Локомотиву“»

Главный тренер «Зенита-2» поделился мнением о предстоящем матче Суперкубка России между первой командой петербургского клуба и «Локомотивом».

Не вижу причин, по которым «Зенит» отдаст трофей сопернику. Вспомните, по весне клуб не проиграл ни одного матча, в том числе и «Локомотиву». Не думаю, что за межсезонье расклады как-то сильно изменились. В составе сине-бело-голубых — лучшие игроки страны, которые, без сомнения, сохранили свои чемпионские кондиции.