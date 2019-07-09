Живоглядов: «Думаю, „Локо“, как и раньше, будет бороться за трофеи»

Новичок «Локомотива» поделился своими ожиданиями от сезона-2019/20.

Думаю, «Локомотив» может бороться за самые высокие места, выигрывать трофеи, как он это делал в предыдущие сезоны. В команде много классных и опытных футболистов, а атмосфера такая, что можно добиваться многого. Я хочу в этом команде помочь – для этого и переходил. Сейчас выиграл с «Локо» Суперкубок – первый мой трофей в карьере. Честно говоря, очень понравилось завоёвывать титулы. Хочется ещё не один раз такое повторить.

Мне кажется, Лигу чемпионов все ждут с нетерпением. Я тоже очень хочу в ней сыграть. Но в любом случае сейчас надо настраиваться на каждый матч со всей серьёзностью – и внутри страны, и в еврокубках. Мы отлично начали сезон победой в Суперкубке – теперь нужно продолжать работать и выкладываться в каждой следующей встрече.