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Живоглядов: «Думаю, „Локо“, как и раньше, будет бороться за трофеи»

сегодня, 02:30

Новичок «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился своими ожиданиями от сезона-2019/20.

Думаю, «Локомотив» может бороться за самые высокие места, выигрывать трофеи, как он это делал в предыдущие сезоны. В команде много классных и опытных футболистов, а атмосфера такая, что можно добиваться многого. Я хочу в этом команде помочь – для этого и переходил. Сейчас выиграл с «Локо» Суперкубок – первый мой трофей в карьере. Честно говоря, очень понравилось завоёвывать титулы. Хочется ещё не один раз такое повторить. 

Мне кажется, Лигу чемпионов все ждут с нетерпением. Я тоже очень хочу в ней сыграть. Но в любом случае сейчас надо настраиваться на каждый матч со всей серьёзностью – и внутри страны, и в еврокубках. Мы отлично начали сезон победой в Суперкубке – теперь нужно продолжать работать и выкладываться в каждой следующей встрече.

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jilbar
jilbar
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сегодня в 02:31
Думать мало, вон спартак 16 лет думал.
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