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Живоглядов: «Приятно обыграть „Зенит“ в таком ярком матче»

сегодня, 01:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Новичок «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился впечатлениями от дебютной игры за новую команду в матче за Суперкубок России против «Зенита» (3:2).

Конечно, разница между уровнями игры «Локо» и «Уфы» ощущается. Но главное, что получилось справиться с поставленной задачей. Было непросто, ведь «Зенит» – очень хороший соперник, чемпион России. Приятно обыграть его в таком ярком матче и завоевать трофей в дебютной игре. 

Я уже адаптировался к требованиям в «Локомотиве». И в матче Суперкубка, как мне кажется, неплохо получилось их выполнить. Тех дней, что провёл на сборах в составе команды, хватило, чтобы понять, чего хочет тренерский штаб и как взаимодействовать с партнёрами. 

Как удалось перевернуть ход матча? Много факторов сложилось. И наш характер, и слова главного тренера в раздевалке в перерыве матча. Думаю, игра получилась очень зрелищной. Мы забили первыми, потом «Зенит» сравнял счёт и вышел вперёд, но в итоге нам удалось спасти встречу и выиграть её. Такая победа ещё более яркой получается.

Я рад за «Динамо», у клуба теперь есть такой великолепный стадион. Болельщики очень долго ждали его появления и наконец могут поддерживать свою команду в родных стенах. Мне было приятно выступать на этой арене при столь большом числе зрителей. А уж после победы в Суперкубке настроение и вовсе отличное.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   20 / 735
сегодня в 01:59
23 сентября 2039 года...
Живоглядов: «Приятно обыграть „Зенит“ в таком ярком матче»
шyм
шyм
   192 / 735
сегодня в 01:55
Живоглядов пока впечатление не произвёл
шyм
шyм
   192 / 735
сегодня в 01:54
Миранчук отличную игру продемонстрировал
шyм
шyм
   192 / 735
сегодня в 01:54
Матч действительно яркий
jilbar
jilbar
   101 / 735
сегодня в 01:31
Не надоело об одном и том же несколько дней?
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