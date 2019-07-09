Живоглядов: «Приятно обыграть „Зенит“ в таком ярком матче»

Новичок «Локомотива» поделился впечатлениями от дебютной игры за новую команду в матче за Суперкубок России против «Зенита» (3:2).

Конечно, разница между уровнями игры «Локо» и «Уфы» ощущается. Но главное, что получилось справиться с поставленной задачей. Было непросто, ведь «Зенит» – очень хороший соперник, чемпион России. Приятно обыграть его в таком ярком матче и завоевать трофей в дебютной игре.

Я уже адаптировался к требованиям в «Локомотиве». И в матче Суперкубка, как мне кажется, неплохо получилось их выполнить. Тех дней, что провёл на сборах в составе команды, хватило, чтобы понять, чего хочет тренерский штаб и как взаимодействовать с партнёрами.

Как удалось перевернуть ход матча? Много факторов сложилось. И наш характер, и слова главного тренера в раздевалке в перерыве матча. Думаю, игра получилась очень зрелищной. Мы забили первыми, потом «Зенит» сравнял счёт и вышел вперёд, но в итоге нам удалось спасти встречу и выиграть её. Такая победа ещё более яркой получается.

Я рад за «Динамо», у клуба теперь есть такой великолепный стадион. Болельщики очень долго ждали его появления и наконец могут поддерживать свою команду в родных стенах. Мне было приятно выступать на этой арене при столь большом числе зрителей. А уж после победы в Суперкубке настроение и вовсе отличное.