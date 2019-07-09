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Райола: «Погба не сделал ничего плохого»

сегодня, 12:57

Агент Мино Райола в интервью talkSPORT поддержал своего клиента полузащитника Поля Погба, который недавно заявил, что хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»

Погба не сделал ничего плохого. Он всегда с уважением и профессионализмом относился к клубу. Руководство давно знает о его решении. 

Обидно, что другие любят критиковать не имея правдивой информации, и мне жаль, что клуб на это равнодушно смотрит. 

Надеюсь, что скоро мы придем к взаимному соглашению. 

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калач
калач
сегодня в 13:59
200% комиссионных Райоле и все, чего жадничаете
112910415
112910415
   38 / 744
сегодня в 13:21
но собирается же ?!
Генадий Павлович
Генадий Павлович
   654 / 744
сегодня в 13:19
Перевод:

Погба не сделал ничего. Обидно, что клуб до сих пор равнодушно смотрит на это.

Но я все равно скоро срублю не хилое бабло с этого трансфера.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   148 / 744
сегодня в 13:05
свин в предвкушении от очередного % с трансфера )))
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