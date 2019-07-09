Райола: «Погба не сделал ничего плохого»

Агент Мино Райола в интервью talkSPORT поддержал своего клиента полузащитника Поля Погба, который недавно заявил, что хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».
Погба не сделал ничего плохого. Он всегда с уважением и профессионализмом относился к клубу. Руководство давно знает о его решении.
Обидно, что другие любят критиковать не имея правдивой информации, и мне жаль, что клуб на это равнодушно смотрит.
Надеюсь, что скоро мы придем к взаимному соглашению.
Погба не сделал ничего. Обидно, что клуб до сих пор равнодушно смотрит на это.
Но я все равно скоро срублю не хилое бабло с этого трансфера.
Погба не сделал ничего. Обидно, что клуб до сих пор равнодушно смотрит на это.
Но я все равно скоро срублю не хилое бабло с этого трансфера.