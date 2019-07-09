Румменигге оценил возможный трансфер Сане

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал возможный переход полузащитника «Манчестер Сити» в немецкий клуб.

Сане вернется из отпуска на этой неделе. Находясь в отпуске, он не хотел вести переговоры, он желал подумать о своих личных планах на будущее.

Мы должны подождать, чтобы увидеть, что произойдет. Не секрет, что мы ищем вингера после того, как Рибери и Роббен покинули клуб.