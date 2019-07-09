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Румменигге оценил возможный трансфер Сане

сегодня, 12:29

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал возможный переход полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане в немецкий клуб.

Сане вернется из отпуска на этой неделе. Находясь в отпуске, он не хотел вести переговоры, он желал подумать о своих личных планах на будущее. 

Мы должны подождать, чтобы увидеть, что произойдет. Не секрет, что мы ищем вингера после того, как Рибери и Роббен покинули клуб. 

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил allemz
   70 / 744
сегодня в 13:54
Не дают Сане нормально провести отпуск, ну не хочет он переходить в Баварию. Можно же попробовать взять Товена, Пепе, Корне, Малкома, Кьезу, Берарди, Максимилиана Филиппа, Бэйли, Харита, Санчо, Нереса, Бергвейна, Эвертона.. Выбор большой, а то вцепились в Сане после многочисленных отказов
Нынешние боссы Баварии уже давно поражают всех своей недальновидностью. Такими темпами летом не будет усиления в атаке, тогда Баварию опять ждет вылет в 1/8 финала ЛЧ и второе место в Бундеслиге (Боруссия очень хорошо усилилась)
allemz
allemz
   68 / 744
сегодня в 13:13
Не дают Сане нормально провести отпуск, ну не хочет он переходить в Баварию.
Можно же попробовать взять Товена, Пепе, Корне, Малкома, Кьезу, Берарди, Максимилиана Филиппа, Бэйли, Харита, Санчо, Нереса, Бергвейна, Эвертона..
Выбор большой, а то вцепились в Сане после многочисленных отказов
cska plus
cska plus
   16 / 744
сегодня в 12:45
Гвардила не даст добро.
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