Румменигге оценил возможный трансфер Сане

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал возможный переход полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане в немецкий клуб.
Сане вернется из отпуска на этой неделе. Находясь в отпуске, он не хотел вести переговоры, он желал подумать о своих личных планах на будущее.
Мы должны подождать, чтобы увидеть, что произойдет. Не секрет, что мы ищем вингера после того, как Рибери и Роббен покинули клуб.
Можно же попробовать взять Товена, Пепе, Корне, Малкома, Кьезу, Берарди, Максимилиана Филиппа, Бэйли, Харита, Санчо, Нереса, Бергвейна, Эвертона..
Выбор большой, а то вцепились в Сане после многочисленных отказов
Можно же попробовать взять Товена, Пепе, Корне, Малкома, Кьезу, Берарди, Максимилиана Филиппа, Бэйли, Харита, Санчо, Нереса, Бергвейна, Эвертона..
Выбор большой, а то вцепились в Сане после многочисленных отказов