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Прядкин: «И дальше планируем проводить финал Кубка и Суперкубок в регионах»

сегодня, 14:15

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что матчи за Кубок и Суперкубок России по футболу и дальше будут проходить в регионах. 

Пока нет понимания, где в следующем году пройдет финал Кубка России. Но думаю, что тенденция проведения в регионах - положительная. Суперкубок тоже, скорее всего, будет проводиться в регионах.

Ажиотаж в регионах, бум после чемпионата мира - будем его поддерживать. Есть еще арены, где такие турниры надо проводить. Не только арены, принимавшие чемпионат мира.

Ранее Прядкин заявил, что вопрос о возможном увеличении числа участников чемпионата России по футболу с 16 до 18 клубов можно будет рассмотреть только после 2022 года, когда в Катаре пройдет чемпионат мира.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   75 / 745
сегодня в 16:22
Почему в этом году было не провести матч за суперкубок на нейтральном поле, скажем на Петровском?
Garrincha58
Garrincha58 ответил AmIIIeR89
   230 / 745
сегодня в 15:36
Лужники на кой строили?
сами не знают и что теперь делать с наследством ЧМ
Garrincha58
Garrincha58
   230 / 745
сегодня в 15:35
а почему этот суперкубок не провели в регионе?
jilbar
jilbar
   74 / 745
сегодня в 14:45
Прядкин в какой стране живет? Где он увидел ажиотаж и бум от футбола?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   257 / 745
сегодня в 14:18
Лужники на кой строили?
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