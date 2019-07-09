Прядкин: «И дальше планируем проводить финал Кубка и Суперкубок в регионах»

сегодня, 14:15

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что матчи за Кубок и Суперкубок России по футболу и дальше будут проходить в регионах.

Пока нет понимания, где в следующем году пройдет финал Кубка России. Но думаю, что тенденция проведения в регионах - положительная. Суперкубок тоже, скорее всего, будет проводиться в регионах. Ажиотаж в регионах, бум после чемпионата мира - будем его поддерживать. Есть еще арены, где такие турниры надо проводить. Не только арены, принимавшие чемпионат мира.

Ранее Прядкин заявил, что вопрос о возможном увеличении числа участников чемпионата России по футболу с 16 до 18 клубов можно будет рассмотреть только после 2022 года, когда в Катаре пройдет чемпионат мира.