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Рейнгольд: «Джикия часто играет „на задницу“»

сегодня, 13:52

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал назначение защитника Георгия Джикии на должность капитана «красно-белых».

Я считаю, что по всем показателям Джикия подходит на роль капитана. Он имеет лидерские качества, и его игра соответствует высокому уровню. Всеми навыками, которыми должен обладать капитан, Георгий обладает. Это правильный выбор.

Что касается того, что Кононов сам решил выбрать капитана, то я категорически против того, чтобы капитана команды назначал тренер. Капитана должна выбирать команда путем тайного голосования.

Джикия лучше справится с ролью капитана, чем Глушаков? Самое главное — результат. А спрашивать за результат болельщики будут с кого? Не с Джикии или Зобнина, например, а с тренера. Все претензии будут только к нему. Лично у меня есть вопросы к Кононову. Вокруг кого он собирается строить команду? Георгий — лидер, но он защитник. А кто будет атаки развивать? Увидим ли мы атакующий футбол? Кому вообще забивать? В «Спартаке» я этого не вижу. На одном энтузиазме не выедешь, а мастерства команде не хватает.

Георгий — боец и полностью отдается игре. Я уважаю Георгия. Но у Джикии есть одна плохая черта — он часто играет «на задницу». Это когда центральный защитник летит вперед на пять метров на нападающего. А для игрока атаки — это подаренная конфетка. В итоге защитник уже обыгран. Георгий часто стелется в подкат, а пока он будет пять минут вставать со своей задницы, созреет голевой момент, и мяч окажется уже в воротах. Чем чаще Джикия будет на заднице, тем больше будут «Спартаку» забивать.

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
   34 / 744
сегодня в 14:43
Уже даже читать про спартак стыдно стало. Срамота. Глушаков этим гол забивал. Там ногами в футбол еще кто-то играет?
Заратустра
Заратустра
   91 / 744
сегодня в 14:38
Для спартака это нормально. Каждый спартач хоть раз в жизни играл "на задницу" и проигрывал её.
Faustello
Faustello
   6 / 744
сегодня в 14:38
Любят спартачи на задницу играть и проигрывать )))
Стыдно Деду и правильно.
Faustello
Faustello ответил 25процентный клоун
   6 / 744
сегодня в 14:33
Выгул для клонов
Смачно Дед завернул, перспективная ветка ))
RIR68
RIR68
   200 / 744
сегодня в 14:16
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       1 / 744
    сегодня в 14:15
    Выгул для клонов
    Doping87
    Doping87
       294 / 744
    сегодня в 14:13
    Лучше Джикии в Спартаке никого нет, и тот "на задницу" играет. Печаль...
    Летающий Макаронный Монстр
    Летающий Макаронный Монстр
       688 / 744
    сегодня в 14:13
    Горячая кавказская любоф
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       205 / 744
    сегодня в 14:08
    Не то что часто, всегда так играет.
    cska plus
    cska plus
       16 / 744
    сегодня в 14:07
      Байкал-38.
      Байкал-38.
         288 / 744
      сегодня в 14:06
      cska plus
      cska plus
         16 / 744
      сегодня в 14:04
        Gruznoff
        Gruznoff
           122 / 744
        сегодня в 14:02
        Даже Рейнгольд это разглядел.
        Abverin
        Abverin
           210 / 744
        сегодня в 14:01
        У свиней иначе не проживешь.
        Байкал-38.
        Байкал-38.
           288 / 744
        сегодня в 14:00
        Columb
        Columb
           131 / 744
        сегодня в 14:00
        В спартаке всех этому учат.
        Glodor
        Glodor
           167 / 744
        сегодня в 13:56
        Так и ЖигО для этого покупали.
        Aчиститель
        Aчиститель
           123 / 744
        сегодня в 13:55
          Кирилл Суриков
          Кирилл Суриков
             157 / 744
          сегодня в 13:54
          Что есть, то есть, правильно заметил.
          оТБАКЛАНЕНЫЕ
          оТБАКЛАНЕНЫЕ
             27 / 744
          сегодня в 13:54
          клоун
          стыдно за зенит
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