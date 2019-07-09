Рейнгольд: «Джикия часто играет „на задницу“»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал назначение защитника на должность капитана «красно-белых».

Я считаю, что по всем показателям Джикия подходит на роль капитана. Он имеет лидерские качества, и его игра соответствует высокому уровню. Всеми навыками, которыми должен обладать капитан, Георгий обладает. Это правильный выбор.

Что касается того, что Кононов сам решил выбрать капитана, то я категорически против того, чтобы капитана команды назначал тренер. Капитана должна выбирать команда путем тайного голосования.

Джикия лучше справится с ролью капитана, чем Глушаков? Самое главное — результат. А спрашивать за результат болельщики будут с кого? Не с Джикии или Зобнина, например, а с тренера. Все претензии будут только к нему. Лично у меня есть вопросы к Кононову. Вокруг кого он собирается строить команду? Георгий — лидер, но он защитник. А кто будет атаки развивать? Увидим ли мы атакующий футбол? Кому вообще забивать? В «Спартаке» я этого не вижу. На одном энтузиазме не выедешь, а мастерства команде не хватает.

Георгий — боец и полностью отдается игре. Я уважаю Георгия. Но у Джикии есть одна плохая черта — он часто играет «на задницу». Это когда центральный защитник летит вперед на пять метров на нападающего. А для игрока атаки — это подаренная конфетка. В итоге защитник уже обыгран. Георгий часто стелется в подкат, а пока он будет пять минут вставать со своей задницы, созреет голевой момент, и мяч окажется уже в воротах. Чем чаще Джикия будет на заднице, тем больше будут «Спартаку» забивать.