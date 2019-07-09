Васютин дал добро на переход в «Зенит»

сегодня, 15:06

Вратарь «Сарпсборга» вернется в «Зенит».

24-летний голкипер уже дал согласие на переход. Трансфер игрока оценивается в сумму около 700-800 тысяч евро.

Васютин является воспитанником «Зенита», однако за первую команду питерцев он так и не сыграл. В Норвегии футболист выступает с 2018 года.