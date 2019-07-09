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Васютин дал добро на переход в «Зенит»

сегодня, 15:06

Вратарь «Сарпсборга» Александр Васютин вернется в «Зенит».

24-летний голкипер уже дал согласие на переход. Трансфер игрока оценивается в сумму около 700-800 тысяч евро.

Васютин является воспитанником «Зенита», однако за первую команду питерцев он так и не сыграл. В Норвегии футболист выступает с 2018 года.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   75 / 745
сегодня в 16:27
Зениту нужен нормальный вратарь, и я думаю что это гильерме. А у нас бабурина продать, васютина купить. Все как всегда.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 745
сегодня в 16:17
Васютин дал добро!!! Зенит взял добро!!!
А вот добро ли это ??? Большой вопрос???
Лакшери
Лакшери
   49 / 745
сегодня в 15:58
Лунёв уже пару лет как не выручает , видимо расслабился без конкуренции . Пусть посидит теперь .
Bладимиp
Bладимиp
   64 / 745
сегодня в 15:56
Всё-таки свой, а не шлак итальянский втридорога.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 745
сегодня в 15:55
Да уж...
Мячи после ударов Смолова и Миранчука поймал бы и ребенок....
Накосячил Лунев......Извини подвинься....
Аксинья
Аксинья
   18 / 745
сегодня в 15:51
Соседнему колхозу треба навозу, дадим?
...уй им, лучше сами съедим.
Footbolista
Footbolista ответил Faustello
   2 / 745
сегодня в 15:19
Васютин в Норвегии?)...спс...
Footbolista
Footbolista
   2 / 745
сегодня в 15:18
Васютин в Норвегии рыбу что ли ловил?)...пердивный норвежский футбол )...хотя...30.08.2018 Мольде-зенит 2:1 )...
Faustello
Faustello
   6 / 745
сегодня в 15:16
Питер Ман
Питер Ман
   22 / 745
сегодня в 15:13
С возвращением, должен вырасти в отличного вратаря.
Пердивный ростов покушался на воспитанника Зенита, но мы не дали Васютина в обиду!
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