Васютин дал добро на переход в «Зенит»

Вратарь «Сарпсборга» Александр Васютин вернется в «Зенит».
24-летний голкипер уже дал согласие на переход. Трансфер игрока оценивается в сумму около 700-800 тысяч евро.
Васютин является воспитанником «Зенита», однако за первую команду питерцев он так и не сыграл. В Норвегии футболист выступает с 2018 года.
А вот добро ли это ??? Большой вопрос???
А вот добро ли это ??? Большой вопрос???
Мячи после ударов Смолова и Миранчука поймал бы и ребенок....
Накосячил Лунев......Извини подвинься....
Мячи после ударов Смолова и Миранчука поймал бы и ребенок....
Накосячил Лунев......Извини подвинься....
...уй им, лучше сами съедим.
...уй им, лучше сами съедим.
Пердивный ростов покушался на воспитанника Зенита, но мы не дали Васютина в обиду!
Пердивный ростов покушался на воспитанника Зенита, но мы не дали Васютина в обиду!